Ä°stanbul'da 192 yol ve sokaÄŸÄ±n ismi deÄŸiÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi'nce, kentteki bazÄ± sokak isimlerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.
Meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ± 4. birleÅŸimi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin SaraÃ§hane'deki binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.
ToplantÄ±da, kent genelindeki "GÃ¼len" ve "Paralel" gibi kelimelerden oluÅŸan veya anlamsÄ±z, gÃ¼lÃ¼nÃ§ olan, ahlaka aykÄ±rÄ± bulunan 192 yol ve sokak isminin deÄŸiÅŸtirilmesine karar verildi.
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde belirlenen sokaklarÄ±n isimlerinin deÄŸiÅŸtirilmesine AK Parti, CHP ve MHP'li meclis Ã¼yeleri olumlu yÃ¶nde oy kullandÄ±.
"GÃœLEN CADDESÄ°", "ÅžEHÄ°T Ã–MER HALÄ°SDEMÄ°R CADDESÄ°" OLDU
Oy birliÄŸiyle geÃ§en kararla EyÃ¼p ilÃ§esinin AkÅŸemsettin ve Ã‡Ä±rcÄ±r Mahalleri arasÄ±ndaki "GÃ¼len Caddesi"nin ismi, "Åžehit Ã–mer Halisdemir Caddesi" olarak deÄŸiÅŸtirildi.
AyrÄ±ca 25 ayrÄ± "GÃ¼len" isimli sokaÄŸa "Åžehit Polis Erdem Ã–zÃ§elik", "Åžehit Ä°hsan YÄ±ldÄ±z", "Jandarma Er Ferit Demir", "DiriliÅŸ", "GÃ¶kÄ±rmak" gibi anlamlÄ± isimler verildi.
FÄ°RARÄ° HAKAN ÅžÃœKÃœR'ÃœN DE Ä°SMÄ° SÄ°LÄ°NDÄ°
Tuzla Postane Mahallesi'nde yer alan, FETÃ– firarisi Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan sokaÄŸÄ±n ismi de "Åžehit Halil KantarcÄ± SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirildi.
Kentin Ã§eÅŸitli yerlerindeki "Paralel" isimli 4 sokaÄŸÄ±n adÄ± baÅŸka isimlerle deÄŸiÅŸtirilirken, FETÃ– Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen "Zaman", "Samanyolu", "SÄ±zÄ±ntÄ±", "Aksiyon", "Cihan", "Himmet", "Hizmet", "DumanlÄ±" gibi sokak isimlerinin de gelen ÅŸikayetler Ã¼zerine deÄŸiÅŸtirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Bu arada "Yuvarlak", "TorbacÄ±lar", "Fak", "Zenne", "Topel", "BayÄ±rgÃ¼lÃ¼" gibi ahlaka aykÄ±rÄ± gÃ¶rÃ¼len isimler ile "Kandil", "GÃ¼venkandili" gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yuvalandÄ±ÄŸÄ± mekanlarÄ± Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran sokak isimlerinde de deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.
"Harem", "AÅŸkÄ±m", "KÄ±srak", "Belleten", "Kadeh", "Huylu", "PÄ±trak", "Kekevi", "Diker", "Ã‡erÃ§i", "Garzan", "EÄŸrelti", "KÄ±santa", "AranÄ±r", "AlbÄ±z", "Ã‡alkantÄ±", "AkÄ±ÅŸlÄ±", "Gazino", "Mabeyn", "Selam", "SelamsÄ±z", "BeliÄŸ", "Ã‡uha", "Åžecaat", "Ã‡akalÄ±", "KoÅŸ", "DelikoÃ§" isimleri ile rakam ve harften oluÅŸan sokak isimleri de deÄŸiÅŸiklik kapsamÄ±nda yer aldÄ±.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n, Bakan Arslan adÄ±na bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlardan para talep ettiÄŸi, bu kiÅŸilere itibar edilmemesi ve adli mercilere baÅŸvurulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polis daha tutuklandÄ±. BÃ¶ylece Karlov cinayeti ie ilgili ÅŸu ana kadar tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili 3'Ã¼ kadÄ±n 7 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve ABD'li komutanlarla Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Irak ve Suriye'deki genel durum ile terÃ¶rle mÃ¼cadele ele alÄ±ndÄ±" denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "S-400 konusunda bir sorun yok, belki de bu hafta iÃ§inde imzalanacak." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, yÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanan mÃ¼lteci krizinden en Ã§ok TÃ¼rkiye etkilendi." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ermenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nalbantyanâ€™Ä±n, Atinaâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada dile getirdiÄŸi, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda ZÃ¼rihâ€™te imzalanan protokollerin onaylanma sÃ¼recindeki gecikmenin sorumluluÄŸunun TÃ¼rkiyeâ€™ye ait olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamakta olup uluslararasÄ± kamuoyunu yanÄ±ltmaya dÃ¶nÃ¼k bu ifadeler esefle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, kent genelindeki "GÃ¼len" ve "Paralel" gibi kelimelerden oluÅŸan, gÃ¼lÃ¼nÃ§ ve ahlaka aykÄ±rÄ± bulunan 192 yol ve sokak isminin deÄŸiÅŸtirilmesine karar verdi
AK Parti'nin kurucu Ã¼yelerinden BÃ¼lent Gedikli, bugÃ¼n itibariyle CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ErdoÄŸan, "YeÅŸil pasaport olarak bilinen hususi damgalÄ± pasaport sahibi genÃ§lerimiz, kayÄ±tlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda bu haklarÄ±nÄ± kaybediyorlardÄ±. ArtÄ±k 18-25 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki genÃ§lerimiz Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlasalar da pasaportlarÄ±nÄ± kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilecekler" dedi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ve Kuveyt Beyt-Ã¼l Zekat kurumu iÅŸ birliÄŸiyle Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki Suriyelilere hizmet veren hastaneye ameliyathane yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan adalarÄ±na gitmek isteyen 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men Sahil GÃ¼venlik ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "100 yÄ±llÄ±k Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda oluÅŸan rÃ¼zgar ortalamalarÄ± hesaba katÄ±ldÄ± ve maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼" dedi
Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.
Yunanistan'da kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼meti kreditÃ¶rleriyle "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerine yÃ¶nelik saÄŸladÄ±klarÄ± anlaÅŸmayÄ± protesto etmek Ã¼zere genel greve gitmesi, hayatÄ± durma noktasÄ±na getirdi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 12 ilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda pilotlarÄ±n da bulunduÄŸu 17'si subay 62 rÃ¼tbeli asker ile 2 sivilden 45'i tutuklandÄ±