17:20, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da 192 yol ve sokaÄŸÄ±n ismi deÄŸiÅŸti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi'nce, kentteki bazÄ± sokak isimlerinde deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±.

Meclis toplantÄ±sÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ± 4. birleÅŸimi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinin SaraÃ§hane'deki binasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.

ToplantÄ±da, kent genelindeki "GÃ¼len" ve "Paralel" gibi kelimelerden oluÅŸan veya anlamsÄ±z, gÃ¼lÃ¼nÃ§ olan, ahlaka aykÄ±rÄ± bulunan 192 yol ve sokak isminin deÄŸiÅŸtirilmesine karar verildi.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde belirlenen sokaklarÄ±n isimlerinin deÄŸiÅŸtirilmesine AK Parti, CHP ve MHP'li meclis Ã¼yeleri olumlu yÃ¶nde oy kullandÄ±.

"GÃœLEN CADDESÄ°", "ÅžEHÄ°T Ã–MER HALÄ°SDEMÄ°R CADDESÄ°" OLDU

Oy birliÄŸiyle geÃ§en kararla EyÃ¼p ilÃ§esinin AkÅŸemsettin ve Ã‡Ä±rcÄ±r Mahalleri arasÄ±ndaki "GÃ¼len Caddesi"nin ismi, "Åžehit Ã–mer Halisdemir Caddesi" olarak deÄŸiÅŸtirildi.

AyrÄ±ca 25 ayrÄ± "GÃ¼len" isimli sokaÄŸa "Åžehit Polis Erdem Ã–zÃ§elik", "Åžehit Ä°hsan YÄ±ldÄ±z", "Jandarma Er Ferit Demir", "DiriliÅŸ", "GÃ¶kÄ±rmak" gibi anlamlÄ± isimler verildi.

FÄ°RARÄ° HAKAN ÅžÃœKÃœR'ÃœN DE Ä°SMÄ° SÄ°LÄ°NDÄ°

Tuzla Postane Mahallesi'nde yer alan, FETÃ– firarisi Hakan ÅžÃ¼kÃ¼r'Ã¼n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan sokaÄŸÄ±n ismi de "Åžehit Halil KantarcÄ± SokaÄŸÄ±" olarak deÄŸiÅŸtirildi.

Kentin Ã§eÅŸitli yerlerindeki "Paralel" isimli 4 sokaÄŸÄ±n adÄ± baÅŸka isimlerle deÄŸiÅŸtirilirken, FETÃ– Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirtilen "Zaman", "Samanyolu", "SÄ±zÄ±ntÄ±", "Aksiyon", "Cihan", "Himmet", "Hizmet", "DumanlÄ±" gibi sokak isimlerinin de gelen ÅŸikayetler Ã¼zerine deÄŸiÅŸtirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Bu arada "Yuvarlak", "TorbacÄ±lar", "Fak", "Zenne", "Topel", "BayÄ±rgÃ¼lÃ¼" gibi ahlaka aykÄ±rÄ± gÃ¶rÃ¼len isimler ile "Kandil", "GÃ¼venkandili" gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yuvalandÄ±ÄŸÄ± mekanlarÄ± Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±ran sokak isimlerinde de deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi.

"Harem", "AÅŸkÄ±m", "KÄ±srak", "Belleten", "Kadeh", "Huylu", "PÄ±trak", "Kekevi", "Diker", "Ã‡erÃ§i", "Garzan", "EÄŸrelti", "KÄ±santa", "AranÄ±r", "AlbÄ±z", "Ã‡alkantÄ±", "AkÄ±ÅŸlÄ±", "Gazino", "Mabeyn", "Selam", "SelamsÄ±z", "BeliÄŸ", "Ã‡uha", "Åžecaat", "Ã‡akalÄ±", "KoÅŸ", "DelikoÃ§" isimleri ile rakam ve harften oluÅŸan sokak isimleri de deÄŸiÅŸiklik kapsamÄ±nda yer aldÄ±.