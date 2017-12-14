GÃ¼ncelleme: 18:04, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Putin'den yÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'TÃ¼rkiye' itirafÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanan mÃ¼lteci krizinden en Ã§ok TÃ¼rkiye'nin etkilendiÄŸine iÅŸaret ederek, "Suriyeli mÃ¼lteciler bÃ¼yÃ¼k bir sorun ve bu sorundan Ã¶tÃ¼rÃ¼ en Ã§ok TÃ¼rkiye etkileniyor. Bu sorunu tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n birlikte Ã§Ã¶zmesi gerekiyor." dedi.

Putin,Â Moskova'da dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'nÄ±n ekonomisi, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ politikasÄ± ile uluslararasÄ± gÃ¼ncel konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimitriy Peskov'un moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 saat sÃ¼rdÃ¼.

Rus lider, toplantÄ±da aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imine yÃ¶nelik sorularÄ± cevaplarken, Rusya'da artÄ±k altyapÄ±, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve sanayi alanlarÄ±nda kalitenin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

SURÄ°YE KRÄ°ZÄ°

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Suriye krizine de deÄŸinen Putin, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanan mÃ¼lteci krizinden en Ã§ok TÃ¼rkiye'nin etkilendiÄŸini vurguladÄ±.

TÃ¼rkiye'nin en fazla sayÄ±da mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Putin, "Ancak bu sorunu Suriye'nin tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bu sorunu tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n birlikte Ã§Ã¶zmesi gerekiyor. Rusya da bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesinde yardÄ±m etmeye hazÄ±rdÄ±r." diye konuÅŸtu.



Suriye ziyaretine de deÄŸinen Putin, "Bu ziyareti uzun zamandÄ±r yapmak istiyordum ancak gÃ¼venlik konusunda bazÄ± endiÅŸeler nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtirememiÅŸtim." dedi.

BAÅžKANLIK SEÃ‡Ä°MÄ°

Rusya'da Mart 2018'de dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine partisiz bir aday olarak katÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Putin, "Ancak benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸleri benimsediÄŸimiz siyasi gÃ¼Ã§lerin desteÄŸine de gÃ¼veniyorum." dedi.

Rus siyasetinde Putin'e rakip olabilecek muhalif figÃ¼rlerin eksikliÄŸine yÃ¶nelik sorulan bir soruya yanÄ±t veren Putin, "Ãœlkemizdeki birÃ§ok insanÄ±n bu konudan rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu biliyorum. Ancak muhalefetin sunduklarÄ± Ã¶nerilere ve sistem karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸÃ¼phe uyandÄ±rÄ±yor. Muhalefetin hayalperest deÄŸil, gerÃ§ekÃ§i Ã¶nerilerde bulunmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.

OLÄ°MPÄ°YATLAR VE TRUMP

Rus atletlerin 2018 KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'ndan men edilmesine iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Putin, "Bu skandalÄ±n politik gayelerle ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ancak bizim de kabahatimiz bulunuyor, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in bahaneler verdik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Putin, baÅŸka Ã¼lkelerde de doping kullanan atletler bulunduÄŸunu belirterek, sadece Rusya'nÄ±n bÃ¶yle bir cezaya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Putin, ABD baÅŸkanÄ± olarak yakÄ±nda bir yÄ±lÄ±nÄ± dolduracak Donald Trump'Ä±n ise kÄ±sa vadede Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde ettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Ã–zellikle ABD piyasasÄ±nda yaÅŸanan bÃ¼yÃ¼menin sonucu olarak bunu gÃ¶rebiliyoruz. YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ABD ekonomisine artan gÃ¼veni Trump'Ä±n iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor." dedi.