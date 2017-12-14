Putin'den yÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda 'TÃ¼rkiye' itirafÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanan mÃ¼lteci krizinden en Ã§ok TÃ¼rkiye'nin etkilendiÄŸine iÅŸaret ederek, "Suriyeli mÃ¼lteciler bÃ¼yÃ¼k bir sorun ve bu sorundan Ã¶tÃ¼rÃ¼ en Ã§ok TÃ¼rkiye etkileniyor. Bu sorunu tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n birlikte Ã§Ã¶zmesi gerekiyor." dedi.
Putin,Â Moskova'da dÃ¼zenlenen yÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Rusya'nÄ±n ekonomisi, iÃ§ ve dÄ±ÅŸ politikasÄ± ile uluslararasÄ± gÃ¼ncel konulara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dimitriy Peskov'un moderatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ± yaklaÅŸÄ±k 4 saat sÃ¼rdÃ¼.
Rus lider, toplantÄ±da aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imine yÃ¶nelik sorularÄ± cevaplarken, Rusya'da artÄ±k altyapÄ±, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve sanayi alanlarÄ±nda kalitenin arttÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Suriye krizine de deÄŸinen Putin, Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanan mÃ¼lteci krizinden en Ã§ok TÃ¼rkiye'nin etkilendiÄŸini vurguladÄ±.
TÃ¼rkiye'nin en fazla sayÄ±da mÃ¼lteciye ev sahipliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Putin, "Ancak bu sorunu Suriye'nin tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Bu sorunu tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n birlikte Ã§Ã¶zmesi gerekiyor. Rusya da bu sorunun Ã§Ã¶zÃ¼lmesinde yardÄ±m etmeye hazÄ±rdÄ±r." diye konuÅŸtu.
Suriye ziyaretine de deÄŸinen Putin, "Bu ziyareti uzun zamandÄ±r yapmak istiyordum ancak gÃ¼venlik konusunda bazÄ± endiÅŸeler nedeniyle gerÃ§ekleÅŸtirememiÅŸtim." dedi.
Rusya'da Mart 2018'de dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine partisiz bir aday olarak katÄ±lacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden Putin, "Ancak benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸleri benimsediÄŸimiz siyasi gÃ¼Ã§lerin desteÄŸine de gÃ¼veniyorum." dedi.
Rus siyasetinde Putin'e rakip olabilecek muhalif figÃ¼rlerin eksikliÄŸine yÃ¶nelik sorulan bir soruya yanÄ±t veren Putin, "Ãœlkemizdeki birÃ§ok insanÄ±n bu konudan rahatsÄ±zlÄ±k duyduÄŸunu biliyorum. Ancak muhalefetin sunduklarÄ± Ã¶nerilere ve sistem karÅŸÄ±tÄ± sÃ¶ylemlerine baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸÃ¼phe uyandÄ±rÄ±yor. Muhalefetin hayalperest deÄŸil, gerÃ§ekÃ§i Ã¶nerilerde bulunmasÄ± gerekiyor." diye konuÅŸtu.
Rus atletlerin 2018 KÄ±ÅŸ OlimpiyatlarÄ±'ndan men edilmesine iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Putin, "Bu skandalÄ±n politik gayelerle ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ancak bizim de kabahatimiz bulunuyor, bunun gerÃ§ekleÅŸmesi iÃ§in bahaneler verdik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Putin, baÅŸka Ã¼lkelerde de doping kullanan atletler bulunduÄŸunu belirterek, sadece Rusya'nÄ±n bÃ¶yle bir cezaya maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
Putin, ABD baÅŸkanÄ± olarak yakÄ±nda bir yÄ±lÄ±nÄ± dolduracak Donald Trump'Ä±n ise kÄ±sa vadede Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde ettiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Ã–zellikle ABD piyasasÄ±nda yaÅŸanan bÃ¼yÃ¼menin sonucu olarak bunu gÃ¶rebiliyoruz. YatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n ABD ekonomisine artan gÃ¼veni Trump'Ä±n iyi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor." dedi.
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n, Bakan Arslan adÄ±na bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlardan para talep ettiÄŸi, bu kiÅŸilere itibar edilmemesi ve adli mercilere baÅŸvurulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polis daha tutuklandÄ±. BÃ¶ylece Karlov cinayeti ie ilgili ÅŸu ana kadar tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili 3'Ã¼ kadÄ±n 7 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve ABD'li komutanlarla Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Irak ve Suriye'deki genel durum ile terÃ¶rle mÃ¼cadele ele alÄ±ndÄ±" denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "S-400 konusunda bir sorun yok, belki de bu hafta iÃ§inde imzalanacak." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, yÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanan mÃ¼lteci krizinden en Ã§ok TÃ¼rkiye etkilendi." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ermenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nalbantyanâ€™Ä±n, Atinaâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada dile getirdiÄŸi, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda ZÃ¼rihâ€™te imzalanan protokollerin onaylanma sÃ¼recindeki gecikmenin sorumluluÄŸunun TÃ¼rkiyeâ€™ye ait olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamakta olup uluslararasÄ± kamuoyunu yanÄ±ltmaya dÃ¶nÃ¼k bu ifadeler esefle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, kent genelindeki "GÃ¼len" ve "Paralel" gibi kelimelerden oluÅŸan, gÃ¼lÃ¼nÃ§ ve ahlaka aykÄ±rÄ± bulunan 192 yol ve sokak isminin deÄŸiÅŸtirilmesine karar verdi
AK Parti'nin kurucu Ã¼yelerinden BÃ¼lent Gedikli, bugÃ¼n itibariyle CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ErdoÄŸan, "YeÅŸil pasaport olarak bilinen hususi damgalÄ± pasaport sahibi genÃ§lerimiz, kayÄ±tlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda bu haklarÄ±nÄ± kaybediyorlardÄ±. ArtÄ±k 18-25 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki genÃ§lerimiz Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlasalar da pasaportlarÄ±nÄ± kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilecekler" dedi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ve Kuveyt Beyt-Ã¼l Zekat kurumu iÅŸ birliÄŸiyle Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki Suriyelilere hizmet veren hastaneye ameliyathane yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Ä°zmir'in Seferihisar ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan adalarÄ±na gitmek isteyen 38 kaÃ§ak gÃ¶Ã§men Sahil GÃ¼venlik ekiplerince kurtarÄ±ldÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "100 yÄ±llÄ±k Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'nda oluÅŸan rÃ¼zgar ortalamalarÄ± hesaba katÄ±ldÄ± ve maksimum rÃ¼zgar hÄ±zÄ±nÄ±n saatte 100-120 kilometre olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼" dedi
Malta'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.
Yunanistan'da kamu ve Ã¶zel sektÃ¶r Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n hÃ¼kÃ¼meti kreditÃ¶rleriyle "kemer sÄ±kma" Ã¶nlemlerine yÃ¶nelik saÄŸladÄ±klarÄ± anlaÅŸmayÄ± protesto etmek Ã¼zere genel greve gitmesi, hayatÄ± durma noktasÄ±na getirdi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda 12 ilde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda pilotlarÄ±n da bulunduÄŸu 17'si subay 62 rÃ¼tbeli asker ile 2 sivilden 45'i tutuklandÄ±