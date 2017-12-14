Güncelleme: 18:26, 14 Aralık 2017 Perşembe

Facebook 'Kudüs anketi' nedeniyle özür diledi





Facebook, İKGF-Dİ'nin engellendiğini duyurduğu Kudüs'le ilgili anketin hata sonucu yayından kaldırıldığını bildirerek özür diledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Facebook, hata sonucu yayından kaldırıldığını belirttiği, İstanbul merkezli İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nun (İKGF-Dİ) "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, tekrar yayına alındığını bildirdi. Facebook'tan yapılan açıklamada, İKGF-Dİ'nin engellendiğini duyurduğu anketin, hata sonucu yayından kaldırıldığı belirtildi. İkinci değerlendirme neticesinde anketin tekrar yayına alındığı aktarılan açıklamada, "Bu hatadan dolayı özür dileriz." ifadesine yer verildi. İKGF-Dİ, Kudüs konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi'ne sunulması amacıyla gerçekleştirilen "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" başlıklı anketin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" suçlamasıyla engellendiğini duyurmuştu.

İlgili Konular facebook Kudüs

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.