Lübnan ile Suriye arasındaki sınır kapısı 5 yılın ardından yeniden açıldı

Lübnan ile Suriye arasında yer alan ve iç savaşın başlamasının ardından kapanan sınır kapısı yeniden açıldı.
Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan El-Kaa kasabasından, Suriye'nin Humus kentine giden anayol üzerindeki sınır kapısı, yaklaşık 5 yıl sonra düzenlenen törenle tekrar hizmete girdi.
Sınır kapısının açılışı için düzenlenen törende Lübnan Emniyet Genel Müdürü Abbas İbrahim ve diğer Lübnanlı yetkililer hazır bulundu. Lübnan'da tören devam ederken sınırın öteki tarafında da eş zamanlı açılış töreni gerçekleşti.
İbrahim, törende yaptığı konuşmada, sınır kapısının cuma günü faaliyete başlayacağını belirterek, "Suriye rejimiyle güvenlik koordinasyonumuz devam edecek. Bu koordinasyon Suriye'deki kriz süresince durmamıştı." dedi.
"Hermel ve Bekaa'daki Lübnanlıların verdiği dilekçeler kapsamında yetkilileri sınır kapısını açmak için görevlendirdiğini vurgulayan İbrahim, "Bu kapının açılması Lübnanlı ve Suriyelilerin sınır geçişlerini meşru ve güvenlikli bir şekilde kolaylaştıracak." diye konuştu.
Lübnan Emniyet Genel Müdürü İbrahim, sınır kapısının açılmasının, bölgedeki ekonomik faaliyetleri de hareketlendireceğini kaydederek, "Amacımız daha önce yasa dışı gerçekleşen geçişleri durdurmak." ifadelerini kullandı.
Sınır kapısı Beşşar Esed rejimine bağlı güçler ve Suriyeli muhalifler arasındaki çatışmalar nedeniyle 2012 yılında kapanmıştı. Lübnan tarafında El-Kaa, Suriye tarafında da Cusiyye ismi verilen sınır kapısı, Lübnan-Suriye arasında yer alan 5 sınır kapısından, savaş nedeniyle kapatılan tek kapıydı.
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