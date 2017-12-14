Güncelleme: 19:22, 14 Aralık 2017 Perşembe

Müslüman ve Hristiyan din adamlarından Kudüs Zirvesi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'daki Müslüman ve Hristiyan din adamları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki göstermek için İslamiyet-Hristiyanlık Zirvesi düzenledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un kuzeyindeki Maruni Patriği yerleşkesinde düzenlenen zirvede açılış konuşmasını, Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai yaptı.

Rai, Trump'ın kararını daha önce ayrı ayrı reddettiklerini ancak bu zirvede Müslüman ve Hristiyan din adamları olarak toplu bir şekilde reddetmenin ayrı bir önem taşıdığını belirtti.

Trump'ın Kudüs kararının, Filistinlilerin, Arapların, Hristiyanların ve Müslümanların haklarını gasp ettiğini söyleyen Rai, "Bu mesele uluslararası toplum tarafından ele alınmalıdır. İnsan haklarını ve barışı sağlamak için çalıştığını savunan bir başkanın böyle bir karar alması anlaşılabilir değil." dedi.

Rai, "Amerika halkının Trump'ın kararını kabul edip etmediğini bilmiyoruz ancak, ABD'de yıllar önce düzenlenen Piskoposlar Konferansı'nda, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını reddeden yazılı bir bildiri yayınlanmış ve böyle bir kararın akılsızca olduğu ifade edilmişti. Tüm Hristiyan dünyasından bu tutumu yeniden göstermelerini talep ediyoruz." diye konuştu.

"KUÜS YALNIZCA BR TOPRAK PARÇASI DEĞİL"

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan ise Kudüs'ün sadece bir toprak parçası olmadığını, uzun yıllar süren Arap-İsrail savaşına neden olabilecek derecede büyük önem taşıdığını vurguladı.

Filistinlilerin direnişinin "terörizm" olmadığına dikkati çeken Deryan, "Filistinliler, işgalciye ve topraklarını gasp edenlere karşı haklı bir direniş içindeler. Kudüs işgal altında olduğu sürece Araplar, onurdan ve gururdan söz edemezler." ifadelerini kullandı.

Şii İslami Yüksek Meclisi Başkanı Muhammed Kabalan, Dürzi din adamı Naim Hasan'ın da katıldığı zirvenin sonunda yayımlanan ortak bildiride, "Trump'ın Kudüs kararı, toplamda üç milyardan fazla inananı olan İslamiyet - Hristiyanlık dinlerine meydan okuma olarak" nitelendi.

Filistin halkının, Kudüs'n dini ve ulusal kimliğini değiştirmeye çalışan İsrail işgaline karşı verdiği direnişin desteklendiği ifade edilen bildiride, Arap ve uluslararası siyasi liderlere ABD yönetimine baskı uygulamaları çağrısı yapıldı.

Bildiride ayrıca, Trump'ın Kudüs kararı kınanarak, geri çekilmesi talep edildi.