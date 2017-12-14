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22:51, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe
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GÃ¼ncelleme: 19:34, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

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Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov cinayetiyle ilgili bir tutuklama daha
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov cinayetiyle ilgili bir tutuklama daha

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polis daha tutuklandÄ±. BÃ¶ylece Karlov cinayeti ie ilgili ÅŸu ana kadar tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Andrey Karlov'un, silahlÄ± saldÄ±rÄ±yla Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda, FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in meslekten ihraÃ§ edilen eski polis Ramazan YÃ¼cel tutuklandÄ±.

Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan YÃ¼cel, Emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

Ankara Adliyesinde soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren YÃ¼cel, "tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rmeye iÅŸtirak" suÃ§undan tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe sevk edildi.

NÃ¶betÃ§i 6. Sulh Ceza HakimliÄŸi, YÃ¼cel'in "tasarlayarak adam Ã¶ldÃ¼rmeye iÅŸtirak" suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar verdi.

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov, 19 AralÄ±k'ta Ankara'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sergide uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

Cinayetle ilgili aralarÄ±nda Guru Medya YayÄ±n Grubu BaÅŸkanÄ± Hayreddin AydÄ±nbaÅŸ'Ä±n da bulunduÄŸu 2'si polis 4 kiÅŸi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular Karlov cinayeti Andrey Karlov
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