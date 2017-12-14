Güncelleme: 19:45, 14 Aralık 2017 Perşembe

Kolombiya'da Clan del Golfo'dan tek taraflı ateşkes ilanı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kolombiya’da eski paramiliter güçlerden oluşan, narkotrafikçi suç örgütü Clan del Golfo “tek taraflı ateşkes”ilan ettiğini duyurdu.

Örgütün internet sitesi ve sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, Noel boyunca “tek taraflı ateşkes” kararı alındığı ifade edilirken, söz konusu kararın ne zamana kadar geçerli olacağı belirtilmedi.

Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) adıyla da bilinen örgüt, barış anlamasını tanımayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarına, Los Pelusos, Los Puntillos gibi suç örgütlerine de ateşkes ilan etmeleri çağrısında bulundu.

Kolombiya polisi iki hafta önce Antioquia yönetim bölgesi kırsalında bir çiftliğe yaptığı baskında ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronlarından Juan Carlos Mesa’yı yakalamıştı.

Polis, “Tom” adıyla da bilinen Mesa’nın, Clan del Golfo ile uyuşturucu trafiğinde en çok iş birliği yapan kişi olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca güvenlik güçlerinin sürdürdüğü "Agamemnun 2 Operasyonu" kapsamında, geçen ay yine aynı bölgede örgüte ait 12 ton kokain ele geçirilmişti.

Kısa zaman önce de bu örgütün elebaşlarından Luis Orlando Padierna Pena Kolombiya ordusunca etkisiz hale getirilmişti.

Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, “Inglaterra” ismiyle bilinen Pena’nın öldürülmesinin ardından örgüt üyelerine seslenmiş, "Suç işlemeyi bırakın, adalete teslim olun." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006 yılında silah bırakmasının ardından ortaya çıkan Clan del Golfo'nun halen binin üzerinde mensubu olduğu tahmin ediliyor.