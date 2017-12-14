GÃ¼ncelleme: 19:57, 14 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan adÄ±na bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlardan para talep ettiÄŸi, bu kiÅŸilere itibar edilmemesi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n, Bakan Arslan adÄ±na bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlardan, kiÅŸilerden veya Ã¶zel sektÃ¶r kuruluÅŸlarÄ±ndan para talep ettiÄŸine iliÅŸkin bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi:

"Herhangi bir ÅŸekilde Bakan Arslan adÄ±na, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z veya BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yÃ¶neticileri adÄ±na bÃ¶yle bir talebi olan kiÅŸilere itibar edilmemesi ve adli mercilere ÅŸikayette bulunulmasÄ± Ã¶nemle rica olunur. SÃ¶z konusu dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n yakalanmasÄ± ve haklarÄ±nda iÅŸlem yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin resmi sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."