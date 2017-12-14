'Cenevre 8 görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı'

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 16 Filistinlinin yaralandığı bildirildi
Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.
Noel dolayısıyla "tek taraflı ateşkes" ilan ettiğini açıklayan narkotrafikçi suç örgütü Clan del Golfo, diğer silahlı gruplara da bu yönde karar almaları için çağrıda bulundu.
Lübnan'daki Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararına tepki göstermek için İslamiyet-Hristiyanlık Zirvesi düzenlendi
Avrupa Birliği'nin 28 liderini Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek için bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı
Lübnan - Suriye arasında yer alan sınır kapısının yaklaşık 5 yıl aranın ardından tekrar açıldığı bildirildi
Facebook, İKGF-Dİ'nin engellendiğini duyurduğu Kudüs'le ilgili anketin hata sonucu yayından kaldırıldığını bildirerek özür diledi
Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kalesi Rakka'dan çıkarılması için düzenlenen saldırıların, 2 bin 371 sivilin hayatına, 450 bin civarı sivilin yerinden edilmesine mal olduğunu duyurdu
ABD Başkanı Trump’ın Twitter'dan paylaştığı İslamofobik videolarla gündeme gelen aşırı sağcı Britain First'in lideri Golding gözaltına alındı
Moskova'da kavgaya karışan 12 Tacik ve Özbek vatandaşı gözaltına alındı.
Madhya Pradeş eyaletinin mutluluk bakanı, 2009'da işlenen bir cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği tutuklama kararın ardından ortadan kayboldu
Kazakistan lideri yeni Baş Müftü'yü tebrik ederek ülkede Hanefi mezhebinin hükümlerini bilen imamlarla çalışmak gerektiğini söyledi.
Ürdün'den New York'a giden yolcu uçağının Ürdünlü pilotu, uçuş sırasında "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs'ten geçiyoruz" dediği için New York'ta bulunan Keneddy Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Singapur Dışişleri Bakanlığı, “(Myanmarlı yetkililere teslim edilen) Yardımlarımızın din ayrımı yapılmadan doğru kişilere ulaştırılacağına inanıyoruz” dedi
Guterres, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların etkili olabilmesi için tüm ülkelere ortak çaba çağrısı yaptı
İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu, "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" olma suçlamasıyla engellendiğini duyurdu.