Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:51, 14 Aralık 2017 Perşembe
Ortadoğu
Güncelleme: 21:33, 14 Aralık 2017 Perşembe

  • Paylaş
'Cenevre 8 görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı'
'Cenevre 8 görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı'

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

 



İlgili Konular Cenevre 8 görüşmeleri Suriye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Ortadoğu Haberleri
İşgal güçlerinden Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere sert müdahale 16
İşgal güçlerinden Batı Şeria ve Gazze'deki gösterilere sert müdahale: 16 yaralı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 16 Filistinlinin yaralandığı bildirildi
Cenevre 8 görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı'
'Cenevre 8 görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı'

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.
Kolombiya'da Clan del Golfo'dan tek taraflı ateşkes ilanı
Kolombiya'da Clan del Golfo'dan tek taraflı ateşkes ilanı

Noel dolayısıyla "tek taraflı ateşkes" ilan ettiğini açıklayan narkotrafikçi suç örgütü Clan del Golfo, diğer silahlı gruplara da bu yönde karar almaları için çağrıda bulundu.
Müslüman ve Hristiyan din adamlarından Kudüs Zirvesi
Müslüman ve Hristiyan din adamlarından Kudüs Zirvesi

Lübnan'daki Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararına tepki göstermek için İslamiyet-Hristiyanlık Zirvesi düzenlendi
AB Liderler Zirvesi başladı
AB Liderler Zirvesi başladı

Avrupa Birliği'nin 28 liderini Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek için bir araya getiren AB Liderler Zirvesi başladı
Lübnan ile Suriye arasındaki sınır kapısı 5 yılın ardından yeniden
Lübnan ile Suriye arasındaki sınır kapısı 5 yılın ardından yeniden açıldı

Lübnan - Suriye arasında yer alan sınır kapısının yaklaşık 5 yıl aranın ardından tekrar açıldığı bildirildi
Facebook 'Kudüs anketi' nedeniyle özür diledi
Facebook 'Kudüs anketi' nedeniyle özür diledi

Facebook, İKGF-Dİ'nin engellendiğini duyurduğu Kudüs'le ilgili anketin hata sonucu yayından kaldırıldığını bildirerek özür diledi
Rakka operasyonu 2 binden fazla sivilin hayatına mal oldu
Rakka operasyonu 2 binden fazla sivilin hayatına mal oldu

Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki kalesi Rakka'dan çıkarılması için düzenlenen saldırıların, 2 bin 371 sivilin hayatına, 450 bin civarı sivilin yerinden edilmesine mal olduğunu duyurdu
Britain First lideri Belfast'ta gözaltına alındı
Britain First lideri Belfast'ta gözaltına alındı

ABD Başkanı Trump’ın Twitter'dan paylaştığı İslamofobik videolarla gündeme gelen aşırı sağcı Britain First'in lideri Golding gözaltına alındı
Moskova'da göçmenlerin kavgası polis merkezinde bitti
Moskova'da göçmenlerin kavgası polis merkezinde bitti

Moskova'da kavgaya karışan 12 Tacik ve Özbek vatandaşı gözaltına alındı.
Hint polisi cinayet bağı ile suçlanan mutluluk bakanını arıyor
Hint polisi, cinayet bağı ile suçlanan mutluluk bakanını arıyor

Madhya Pradeş eyaletinin mutluluk bakanı, 2009'da işlenen bir cinayetle bağlantısı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği tutuklama kararın ardından ortadan kayboldu
Nazarbayev Hanefi imamlarla çalışmak istiyor
Nazarbayev Hanefi imamlarla çalışmak istiyor

Kazakistan lideri yeni Baş Müftü'yü tebrik ederek ülkede Hanefi mezhebinin hükümlerini bilen imamlarla çalışmak gerektiğini söyledi.
quot Filistin'in başkenti quot anonsu yapan pilot gözaltında
"Filistin'in başkenti" anonsu yapan pilot gözaltında

Ürdün'den New York'a giden yolcu uçağının Ürdünlü pilotu, uçuş sırasında "Şu anda Filistin'in başkenti Kudüs'ten geçiyoruz" dediği için New York'ta bulunan Keneddy Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Singapur dan Arakanlı Müslümanlara yardım
Singapur’dan Arakanlı Müslümanlara yardım

Singapur Dışişleri Bakanlığı, “(Myanmarlı yetkililere teslim edilen) Yardımlarımızın din ayrımı yapılmadan doğru kişilere ulaştırılacağına inanıyoruz” dedi
BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım çağrısı
BM'den Kuzey Kore'ye yaptırım çağrısı

Guterres, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların etkili olabilmesi için tüm ülkelere ortak çaba çağrısı yaptı
Facebook Kudüs anketini engelledi'
'Facebook Kudüs anketini engelledi'

İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu, "Müslüman Gençlerin Kudüs'te Çözüm Önerileri" anketinin, Facebook tarafından "Dehşete düşürücü içerik" olma suçlamasıyla engellendiğini duyurdu.

Haberler

Lübnan ile Suriye arasındaki sınır kapısı 5 yılın ardından yeniden açıldı
Lübnan ile Suriye arasındaki sınır kapısı 5 yılın ardından yeniden

Esad rejiminden Cenevre'ye terör gündemi dayatması
Esad rejiminden Cenevre'ye terör gündemi dayatması

Rusya, Tartus'taki deniz üssünü genişletiyor
Rusya Tartus'taki deniz üssünü genişletiyor

ABD: Suriye'de bizim işimiz bitmedi
ABD Suriye'de bizim işimiz bitmedi

Rejim kuşatmasındaki Doğu Guta'da çocuk ölümleri sürüyor
Rejim kuşatmasındaki Doğu Guta'da çocuk ölümleri sürüyor

Geleceğin Suriye Ordusu: Yeni bir bölgesel tehdit mi? | ANALİZ
Geleceğin Suriye Ordusu Yeni bir bölgesel tehdit mi ANALİZ

Esad rejimi varil bombalarıyla öldürmeyi sürdürüyor
Esad rejimi varil bombalarıyla öldürmeyi sürdürüyor

Rusya'ya '400 hastanın tahliyesi için Esad'a baskı yap' çağrısı
Rusya'ya '400 hastanın tahliyesi için Esad'a baskı yap' çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 