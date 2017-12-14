Güncelleme: 21:33, 14 Aralık 2017 Perşembe

'Cenevre 8 görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlandı'





Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 28 Kasım'da başlayan Suriye konulu Cenevre 8 görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

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