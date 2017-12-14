Güncelleme: 01:15, 15 Aralık 2017 Cuma

ABD'deki davada Hakan Atilla ifade verecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatları, müvekkillerinin yargılandığı davada yerel saatle öğleden sonraki (TSİ 22:30) oturumda ifade vereceğini açıkladı.

Duruşmanın bugünkü ilk bölümünde FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın çapraz sorgulanması tamamlanırken, öğleden sonra tanık kürsüsüne çıkacak olan Atilla, savcılığın ve avukatlarının sorularını cevaplandıracak.

Duruşmanın sabahki bölümünün bitimindeYargıç Richard Berman'ın sanık avukatlarına öğleden sonra tanıklarının kim olacağını sormaları üzerine avukatlar tarafından Atilla'nın "kendisine yönelik suçlamaları cevaplandırmak üzere" tanık kürsüsüne çıkacağı ifade edildi.

Duruşmanın öğleden önceki bölümünde çapraz sorgulamasına devam edilen Korkmaz, 17 Aralık soruşturması ve Türkiye'den kaçırarak getirdiği delillerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Atilla'nın avukatları dün müvekkillerinin yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Korkmaz'ın "çalıntı deliller sunması" ve "yanlış ifade vermesi" nedeniyle davanın hükümsüz kılınması talebinde bulunmuşlardı.

Savcılığın Korkmaz'ın ABD'ye beraberinde getirdiği "çalıntı belgeleri tereddütsüz kabul edip" delil olarak sunmasının "kabul edilemeyeceğine" dikkat çekilen dilekçede Korkmaz'ın "Türkiye'de işkenceye maruz kalacağı yönündeki spekülatif ifadeleriyle" jüriyi "zehirlediğine" işaret edilmişti.

Yargıç Richard Berman ise savcılıktan Korkmaz'ın elindeki delillerin nereden ve nasıl geldiğini açıklayan bir dilekçe sunmaları talebinde bulunmuştu.

KORKMAZ, SAVCILIKLA 40'TAN FAZLA GÖRÜŞME YAPTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Duruşmanın dünkü (Çarşamba) oturumunda Atilla'yı ne gördüğünü ne de onunla tanıştığını belirten Korkmaz'a, savcılıkta ve kendisinde olmayan ses kayıtlarının içeriğine ilişkin nasıl yorum yaptığı ve dinlediğini iddia ettiği yüzlerce ses kaydından bu ses kayıtlarını nasıl hatırladığı sorulmuştu.

Korkmaz, bu görüşmelerin kendisinin ilk dinlediği ses kayıtları olduğunu, mahkeme salonunda da transkriptlerini görüp hatırladığını iddia etmişti. Korkmaz tanıklığa hazırlık sürecinde savcılıkla 40'tan fazla görüşme yaptığını, bazı günler 2, bazen 4 saat, bazen de daha uzun süre bir araya geldiklerini anlatmıştı.

Korkmaz, elindeki telefon görüşmeleri ses kayıtları, transkriptleri, dijital delil ve bilirkişi raporlarıdan faydalanarak Zarrab'ın altın ihracatı konusunda bir "excel tablosu" oluşturduğunu ve bu tabloyu ekim ayında tamamladığı bilgisini vermişti.

FBI, 50 BİN DOLAR VERMİŞ

Korkmaz, salı günkü ifadelerinde ise ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını ise savcılığın ödediğini söylemişti.

Korkmaz, ABD'ye geldiği günden beri hiç çalışmadığını ancak çalışma başvurusunda bulunduğunu ve iki hafta önce olumlu yanıt aldığını anlatarak ABD hükümetinden yardım alıp almadığı sorusuna, "Savcılık 3 defa 300 dolar, toplamda 900 dolar verdi. FBI 50 bin dolar verdi.Oturduğum apartmanı savcılık tuttu, kirasını savcılık ödüyor." yanıtı vermişti.

Korkmaz'ın ifadelerinde yer alan bu iddialar üzerine FBI'ın Türkiye'deki görevlisi, Emniyet Genel Müdürlüğüne davet edilmişti.

FETÖ FİRARİSİ TÜRKİYE'DEN NASIL KAÇTIĞINI ANLATMIŞTI

Firari Korkmaz, Pazartesi günü verdiği ifade de ise şubat 2016 serbest bırakıldıktan sonra ağustos ayında Türkiye'den nasıl kaçtığı hakkında bilgiler vermiş ve 17 Aralık operasyonuna ait belgeleri nasıl beraberinde kaçırdığını anlatmıştı.

İfadesinin ilk gününde zaman zaman ağladığı gözlenen Korkmaz, delillerin bir kısmını ismini açıklamadığı soruşturma savcısından bir kısmını da soruşturmada görev almış bir polis memurundan aldığını ifade etmişti. Kokmaz, deliller ve ailesiyle beraber Türkiye'den kaçışını "Bir kaçakçı buldum, beni kaçırmasını istedim. Kara sınırından kaçtım." sözleriyle anlatmıştı.

BELGELERİ HAVAALANINDA AMERİKAN GÜVENLİK KUVVETLERİNE VERMİŞ

İlk girdiği ülkeden pasaport temin edemediğini, başka bir ülkeye geçtiğini ve orada da pasaport alamadığı için üçüncü bir ülkeye gittiğini ifade eden Korkmaz, bu ülkede kendi adına düzenlenmiş bir pasaport edindiğini anlatmıştı. Bu ülkelerden Türkiye'ye iade edileceğinden korktuğunu belirten firari FETÖ üyesi Korkmaz, daha sonra ABD'ye kaçmaya çalıştığını anlatmıştı.

Korkmaz, Amerikan emniyet kuvvetleriyle irtibata geçtiğini, onların "katkısıyla" ABD'ye kaçtığını ve beraberinde getirdiği delilleri havalimanında teslim ettiğini belirtmişti. Türkiye’de yargılandığı davada Korkmaz, 17/25 Aralık dosyalarında hiç görev almadığını ve gelişmeleri medyadan takip ettiğini savunarak "tek parafım yok, 17 aydır neden tutukluyum?” şeklinde ifadelerde bulunmuştu.

ZARRAB MARİHUANA İÇTİĞİNİ DE KABUL ETMİŞTİ

Duruşmalarına devam edilen dava süreci içinde Zarrab, tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, Türk avukatı vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini belirtmişti. Zarrab, cezaevinde uyuşturucu madde olan sentetik marihuana içtiğini de kabul etmişti.

Zarrab'ın "hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği ortaya çıkmıştı. Atilla'nın avukatları, Zarrab'ın hapishanedeki telefon görüşmelerinin kayıtlarına ilişkin mahkemeye bir mektup sunmuştu.

Savunmanın avukatlarının sunduğu mektupta, 15 Eylül 2016'da Zarrab ile Ahad isimli bir kişi arasında geçen telefon konuşmasında Zarrab'ın "ABD'de hapishaneden çıkmak ya da daha az ceza almak için işlemediğin suçları kabul etmek zorundasın" dediği belirtilmişti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Zarrab geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.