Filistin yÃ¶netiminden Beyaz Saray'a 'Abbas' tepkisi

FilistinÂ resmi ajansÄ± WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nebil Ebu Rudeyne, sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamanÄ±n "asla doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kabul edilemeyeceÄŸini" belirtti.
Abbas'Ä±n her zaman BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere uluslararasÄ± kararlara dayanan adil barÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olduÄŸunu ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan Filistin devletinin tanÄ±nmasÄ± isteÄŸini her zaman tekrarladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ebu Rudeyne ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"BarÄ±ÅŸ sÃ¼recini baltalayan unsur iÅŸgalin ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yÃ¶netiminin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu tÃ¼m ABD yÃ¶netimlerinin kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸim birimi faaliyetlerinin sÃ¼rmesidir. Abbas, adil barÄ±ÅŸa baÄŸlÄ±, ÅŸiddete ve terÃ¶re karÅŸÄ±dÄ±r."
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±yla aslÄ±nda kendisiyle Ã§eliÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekerek, kararÄ±n uluslararasÄ± hukuka da aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.
Abbas ayrÄ±ca "Bizler, bundan sonra Filistinliler olarak ABD'yi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci iÃ§inde ara bulucu olarak kabul edemeyiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼, bugÃ¼n itibarÄ±yla bir ara bulucu iÃ§in en basit ve aÃ§Ä±k olan tarafsÄ±zlÄ±k ÅŸartÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir. BMGK'ya gideceÄŸiz ve bu kararÄ±n iptali iÃ§in baÅŸvuracaÄŸÄ±z." demiÅŸti.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n sÃ¶z konusu konuÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Beyaz Saray yÃ¶netiminden Ã¼st dÃ¼zey bir isim, "BaÅŸkan Trump barÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± kalacaktÄ±r. YÄ±llardÄ±r barÄ±ÅŸÄ± engelleyen bu tavÄ±r sÃ¼rpriz deÄŸil, bu gibi tepkileri bekliyorduk. Ä°srail ve Filistin halkÄ±na fayda saÄŸlayacak olan planÄ±mÄ±zÄ± uygulamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Arap Parlamento BirliÄŸi'nin, Fas'Ä±n baÅŸkenti Rabat'ta KudÃ¼s ile ilgili dÃ¼zenlediÄŸi OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Arap Parlamento Konseyleri BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi sonuÃ§ bildirgesinde, "Hakem safÄ±nda durmasÄ± gerekirken dÃ¼ÅŸman safÄ±nÄ± seÃ§ti." denildi.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "inkar edilemez" kanÄ±tlarÄ±n, Ä°ran'Ä±n Yemen'de Husilere fÃ¼ze tedarik ederek uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Filistin yÃ¶netiminden, Beyaz Saray'dan yapÄ±lan "Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n yÄ±llardÄ±r barÄ±ÅŸÄ± engellediÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamaya tepki geldi
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence'nin gelecek hafta yapacaÄŸÄ± MÄ±sÄ±r ve Ä°srail ziyaretlerinin, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki tepkiler nedeniyle ertelendiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 16 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 28 KasÄ±m'da baÅŸlayan Suriye konulu Cenevre 8 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Noel dolayÄ±sÄ±yla "tek taraflÄ± ateÅŸkes" ilan ettiÄŸini aÃ§Ä±klayan narkotrafikÃ§i suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Clan del Golfo, diÄŸer silahlÄ± gruplara da bu yÃ¶nde karar almalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
LÃ¼bnan'daki MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyan din adamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na tepki gÃ¶stermek iÃ§in Ä°slamiyet-HristiyanlÄ±k Zirvesi dÃ¼zenlendi
Avrupa BirliÄŸi'nin 28 liderini Brexit, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, KudÃ¼s, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bir araya getiren AB Liderler Zirvesi baÅŸladÄ±
LÃ¼bnan - Suriye arasÄ±nda yer alan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l aranÄ±n ardÄ±ndan tekrar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Facebook, Ä°KGF-DÄ°'nin engellendiÄŸini duyurduÄŸu KudÃ¼s'le ilgili anketin hata sonucu yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek Ã¶zÃ¼r diledi
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Suriye'deki kalesi Rakka'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n, 2 bin 371 sivilin hayatÄ±na, 450 bin civarÄ± sivilin yerinden edilmesine mal olduÄŸunu duyurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°slamofobik videolarla gÃ¼ndeme gelen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Britain First'in lideri Golding gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Moskova'da kavgaya karÄ±ÅŸan 12 Tacik ve Ã–zbek vatandaÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Madhya PradeÅŸ eyaletinin mutluluk bakanÄ±, 2009'da iÅŸlenen bir cinayetle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle mahkemenin verdiÄŸi tutuklama kararÄ±n ardÄ±ndan ortadan kayboldu
Kazakistan lideri yeni BaÅŸ MÃ¼ftÃ¼'yÃ¼ tebrik ederek Ã¼lkede Hanefi mezhebinin hÃ¼kÃ¼mlerini bilen imamlarla Ã§alÄ±ÅŸmak gerektiÄŸini sÃ¶yledi.