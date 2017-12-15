GÃ¼ncelleme: 01:45, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Filistin yÃ¶netiminden Beyaz Saray'a 'Abbas' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FilistinÂ resmi ajansÄ± WAFA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nebil Ebu Rudeyne, sÃ¶z konusu aÃ§Ä±klamanÄ±n "asla doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kabul edilemeyeceÄŸini" belirtti.

Abbas'Ä±n her zaman BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere uluslararasÄ± kararlara dayanan adil barÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± olduÄŸunu ve 1967 sÄ±nÄ±rlarÄ±nda baÅŸkenti DoÄŸu KudÃ¼s olan Filistin devletinin tanÄ±nmasÄ± isteÄŸini her zaman tekrarladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ebu Rudeyne ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BarÄ±ÅŸ sÃ¼recini baltalayan unsur iÅŸgalin ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yÃ¶netiminin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu tÃ¼m ABD yÃ¶netimlerinin kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸim birimi faaliyetlerinin sÃ¼rmesidir. Abbas, adil barÄ±ÅŸa baÄŸlÄ±, ÅŸiddete ve terÃ¶re karÅŸÄ±dÄ±r."

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, ABD'nin bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±yla aslÄ±nda kendisiyle Ã§eliÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekerek, kararÄ±n uluslararasÄ± hukuka da aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ifade etmiÅŸti.

Abbas ayrÄ±ca "Bizler, bundan sonra Filistinliler olarak ABD'yi Ã§Ã¶zÃ¼m sÃ¼reci iÃ§inde ara bulucu olarak kabul edemeyiz. Ã‡Ã¼nkÃ¼, bugÃ¼n itibarÄ±yla bir ara bulucu iÃ§in en basit ve aÃ§Ä±k olan tarafsÄ±zlÄ±k ÅŸartÄ±nÄ± yitirmiÅŸtir. BMGK'ya gideceÄŸiz ve bu kararÄ±n iptali iÃ§in baÅŸvuracaÄŸÄ±z." demiÅŸti.

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n sÃ¶z konusu konuÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k Beyaz Saray yÃ¶netiminden Ã¼st dÃ¼zey bir isim, "BaÅŸkan Trump barÄ±ÅŸa baÄŸlÄ± kalacaktÄ±r. YÄ±llardÄ±r barÄ±ÅŸÄ± engelleyen bu tavÄ±r sÃ¼rpriz deÄŸil, bu gibi tepkileri bekliyorduk. Ä°srail ve Filistin halkÄ±na fayda saÄŸlayacak olan planÄ±mÄ±zÄ± uygulamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.