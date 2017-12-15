GÃ¼ncelleme: 02:20, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Nikki Haley: Yemen'den fÄ±rlatÄ±lan fÃ¼ze Ä°ran yapÄ±mÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi TemsilcisiÂ Nikki Haley, Washington'da bir askeri Ã¼stte fÃ¼ze parÃ§alarÄ±nÄ± gÃ¶stererek,Â Yemen'deÂ Husi militanlarÂ tarafÄ±ndan Suudi Arabistanâ€™a fÄ±rlatÄ±lanÂ fÃ¼zelerin parÃ§alarÄ± da dahil son zamanlarda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan kanÄ±tlarÄ± sundu.

FÃ¼ze parÃ§alarÄ±nda Ä°ran'da Ã¼retildiÄŸini gÃ¶steren iÅŸaretler bulunduÄŸunu belirten Haley, bu parÃ§alarÄ±n Ä°ran'da Ã¼retilen silahlara Ã¶zgÃ¼ teknik Ã¶zellikler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Bu durumun, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±nÄ±n "bariz ihlali" olduÄŸunu savunan Haley, uluslararasÄ± toplumun, nÃ¼kleer anlaÅŸma dolayÄ±sÄ±yla "baÅŸka bir yol aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" sÃ¶yledi.

Haley, ABD'nin, Ä°ran'Ä±n tavrÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan diÄŸer Ã¼lkeleri bir araya getireceÄŸini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ä°ran'Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uymasÄ±na raÄŸmen BM'nin balistik fÃ¼ze geliÅŸtirme programÄ±nÄ± sonlandÄ±rmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na karÅŸÄ± geliyor olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Genel Sekreter, BMGK'ye sunulan raporda, Ä°ran'Ä±n, Yemen'deki Husi isyancÄ±lara 22 Temmuz-4 KasÄ±m tarihlerinde Suudi Arabistan'Ä± hedef alan saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olabilecek muhtemel balistik fÃ¼ze transferinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Ä°ran ile P5+1 (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan 2015'de imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸma 16 Ocak 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ ve Ä°ran'a yÃ¶nelik bazÄ± yaptÄ±rÄ±mlar kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸma, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminden bu yana ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en Ã§ok itiraz ettiÄŸi konulardan biri olarak dikkati Ã§ekiyordu.

GÃ¶reve geldikten sonra da birÃ§ok konuÅŸmasÄ±nda Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± "ABD tarihinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ en kÃ¶tÃ¼ anlaÅŸmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adÄ±mlar atacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti.