Nikki Haley: Yemen'den fÄ±rlatÄ±lan fÃ¼ze Ä°ran yapÄ±mÄ±

ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi TemsilcisiÂ Nikki Haley, Washington'da bir askeri Ã¼stte fÃ¼ze parÃ§alarÄ±nÄ± gÃ¶stererek,Â Yemen'deÂ Husi militanlarÂ tarafÄ±ndan Suudi Arabistanâ€™a fÄ±rlatÄ±lanÂ fÃ¼zelerin parÃ§alarÄ± da dahil son zamanlarda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan kanÄ±tlarÄ± sundu.
FÃ¼ze parÃ§alarÄ±nda Ä°ran'da Ã¼retildiÄŸini gÃ¶steren iÅŸaretler bulunduÄŸunu belirten Haley, bu parÃ§alarÄ±n Ä°ran'da Ã¼retilen silahlara Ã¶zgÃ¼ teknik Ã¶zellikler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Bu durumun, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BMGK) kararlarÄ±nÄ±n "bariz ihlali" olduÄŸunu savunan Haley, uluslararasÄ± toplumun, nÃ¼kleer anlaÅŸma dolayÄ±sÄ±yla "baÅŸka bir yol aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" sÃ¶yledi.
Haley, ABD'nin, Ä°ran'Ä±n tavrÄ±na karÅŸÄ± Ã§Ä±kan diÄŸer Ã¼lkeleri bir araya getireceÄŸini belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ä°ran'Ä±n, nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uymasÄ±na raÄŸmen BM'nin balistik fÃ¼ze geliÅŸtirme programÄ±nÄ± sonlandÄ±rmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na karÅŸÄ± geliyor olabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu. Genel Sekreter, BMGK'ye sunulan raporda, Ä°ran'Ä±n, Yemen'deki Husi isyancÄ±lara 22 Temmuz-4 KasÄ±m tarihlerinde Suudi Arabistan'Ä± hedef alan saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olabilecek muhtemel balistik fÃ¼ze transferinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.
Ä°ran ile P5+1 (ABD, Ä°ngiltere, Ã‡in, Fransa, Rusya ve Almanya) Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan 2015'de imzalanan nÃ¼kleer anlaÅŸma 16 Ocak 2016'da yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ ve Ä°ran'a yÃ¶nelik bazÄ± yaptÄ±rÄ±mlar kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ran ile yapÄ±lan nÃ¼kleer anlaÅŸma, seÃ§im kampanyasÄ± dÃ¶neminden bu yana ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n en Ã§ok itiraz ettiÄŸi konulardan biri olarak dikkati Ã§ekiyordu.
GÃ¶reve geldikten sonra da birÃ§ok konuÅŸmasÄ±nda Ä°ran ile nÃ¼kleer anlaÅŸmayÄ± "ABD tarihinde yapÄ±lmÄ±ÅŸ en kÃ¶tÃ¼ anlaÅŸmalardan biri" olarak niteleyen Trump, Tahran konusunda sert adÄ±mlar atacaÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± vermiÅŸti.
Arap Parlamento BirliÄŸi'nin, Fas'Ä±n baÅŸkenti Rabat'ta KudÃ¼s ile ilgili dÃ¼zenlediÄŸi OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Arap Parlamento Konseyleri BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi sonuÃ§ bildirgesinde, "Hakem safÄ±nda durmasÄ± gerekirken dÃ¼ÅŸman safÄ±nÄ± seÃ§ti." denildi.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "inkar edilemez" kanÄ±tlarÄ±n, Ä°ran'Ä±n Yemen'de Husilere fÃ¼ze tedarik ederek uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Filistin yÃ¶netiminden, Beyaz Saray'dan yapÄ±lan "Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n yÄ±llardÄ±r barÄ±ÅŸÄ± engellediÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamaya tepki geldi
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence'nin gelecek hafta yapacaÄŸÄ± MÄ±sÄ±r ve Ä°srail ziyaretlerinin, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki tepkiler nedeniyle ertelendiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 16 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 28 KasÄ±m'da baÅŸlayan Suriye konulu Cenevre 8 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Noel dolayÄ±sÄ±yla "tek taraflÄ± ateÅŸkes" ilan ettiÄŸini aÃ§Ä±klayan narkotrafikÃ§i suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Clan del Golfo, diÄŸer silahlÄ± gruplara da bu yÃ¶nde karar almalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
LÃ¼bnan'daki MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyan din adamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na tepki gÃ¶stermek iÃ§in Ä°slamiyet-HristiyanlÄ±k Zirvesi dÃ¼zenlendi
Avrupa BirliÄŸi'nin 28 liderini Brexit, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, KudÃ¼s, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bir araya getiren AB Liderler Zirvesi baÅŸladÄ±
LÃ¼bnan - Suriye arasÄ±nda yer alan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l aranÄ±n ardÄ±ndan tekrar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Facebook, Ä°KGF-DÄ°'nin engellendiÄŸini duyurduÄŸu KudÃ¼s'le ilgili anketin hata sonucu yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek Ã¶zÃ¼r diledi
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Suriye'deki kalesi Rakka'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n, 2 bin 371 sivilin hayatÄ±na, 450 bin civarÄ± sivilin yerinden edilmesine mal olduÄŸunu duyurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°slamofobik videolarla gÃ¼ndeme gelen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Britain First'in lideri Golding gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Moskova'da kavgaya karÄ±ÅŸan 12 Tacik ve Ã–zbek vatandaÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Madhya PradeÅŸ eyaletinin mutluluk bakanÄ±, 2009'da iÅŸlenen bir cinayetle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle mahkemenin verdiÄŸi tutuklama kararÄ±n ardÄ±ndan ortadan kayboldu
Kazakistan lideri yeni BaÅŸ MÃ¼ftÃ¼'yÃ¼ tebrik ederek Ã¼lkede Hanefi mezhebinin hÃ¼kÃ¼mlerini bilen imamlarla Ã§alÄ±ÅŸmak gerektiÄŸini sÃ¶yledi.