GÃ¼ncelleme: 02:50, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

'ABD hakem safÄ±nda durmasÄ± gerekirken dÃ¼ÅŸman safÄ±nÄ± seÃ§ti'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Arap Parlamento BirliÄŸi Genel Sekreteri Fayiz eÅŸ-ÅževabikeÂ tarafÄ±ndan okunan sonuÃ§ bildirgesinde, "Arap parlamentolarÄ±nÄ±n baÅŸkanlarÄ± ve temsilcileri, ABDâ€™ninÂ KudÃ¼sâ€™Ã¼ 'Ä°srailâ€™in baÅŸkenti' olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±nÄ± tamamen reddediyor." ifadelerine yer verildi.

BirliÄŸin, iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s'Ã¼n yasal, siyasi ve tarihsel statÃ¼sÃ¼nÃ¼ etkilemeye yÃ¶nelik olan bu kararÄ±n mutlak olarak reddedildiÄŸi belirtilen bildirgede, sÃ¶z konusu karardan dolayÄ± da ABD'nin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla "ABD'nin barÄ±ÅŸ destekÃ§isi rolÃ¼nden Ã§ekilmesi gerektiÄŸi" vurgulandÄ±.

ABD'nin bu yÃ¶ndeki kararÄ± ile bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n "geÃ§ersiz ve yasa dÄ±ÅŸÄ±" olduÄŸunun altÄ± Ã§izilerek bildirgede ÅŸu ifadelere yer verildi:

"ABD sÃ¶z konusu bu kararÄ± ile uluslararasÄ± hukuk ve meÅŸruiyet temelinden tamamen uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ oldu. Hakem safÄ±nda durmasÄ± gerekirken dÃ¼ÅŸman safÄ±nÄ± seÃ§ti. Bu bakÄ±mdan barÄ±ÅŸ destekÃ§isi rolÃ¼nden Ã§ekilmesi gerekir. KudÃ¼s, Filistin devletinin baÅŸkentidir. Bu kararÄ±n etkinleÅŸtirilmesi iÃ§in tÃ¼m Arap hÃ¼kÃ¼metlerini ve kurumlarÄ±nÄ± harekete geÃ§me Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."

BugÃ¼n dÃ¼zenlenen birliÄŸin toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin sÃ¶z konusu KudÃ¼s kararÄ±nÄ± "OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na olumsuz etkileri ile KudÃ¼s'Ã¼n uluslararasÄ± statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±" Parlamentolar ArasÄ± Birlik, birlik iÃ§indeki jeopolitik parlamento gruplarÄ± ile bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± parlamentolarÄ± ziyaret edip bilinÃ§lendirmek iÃ§in bir komisyonun kurulduÄŸu belirtildi.

ToplantÄ±da ayrÄ±ca, Arap Parlamento BirliÄŸi'nin, KudÃ¼s iÃ§inde Filistin Yasama Konseyi'ne ait bir karargahÄ±n kurulmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ã§abalarÄ±n sarf edileceÄŸine karar verildi.

Arap Parlamenterler BirliÄŸi, geÃ§en hafta ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± kararÄ± Ã¼zerine yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ± ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki giriÅŸimlerinin "geÃ§ersiz ve yasa dÄ±ÅŸÄ±" olduÄŸunu bildirmiÅŸti.Â



AÃ§Ä±klamada, birliÄŸe Ã¼ye Ã¼lkeler, ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±ya davet edilmiÅŸti.

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