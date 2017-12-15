'ABD hakem safÄ±nda durmasÄ± gerekirken dÃ¼ÅŸman safÄ±nÄ± seÃ§ti'

Arap Parlamento BirliÄŸi Genel Sekreteri Fayiz eÅŸ-ÅževabikeÂ tarafÄ±ndan okunan sonuÃ§ bildirgesinde, "Arap parlamentolarÄ±nÄ±n baÅŸkanlarÄ± ve temsilcileri, ABDâ€™ninÂ KudÃ¼sâ€™Ã¼ 'Ä°srailâ€™in baÅŸkenti' olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±nÄ± tamamen reddediyor." ifadelerine yer verildi.
BirliÄŸin, iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s'Ã¼n yasal, siyasi ve tarihsel statÃ¼sÃ¼nÃ¼ etkilemeye yÃ¶nelik olan bu kararÄ±n mutlak olarak reddedildiÄŸi belirtilen bildirgede, sÃ¶z konusu karardan dolayÄ± da ABD'nin tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla "ABD'nin barÄ±ÅŸ destekÃ§isi rolÃ¼nden Ã§ekilmesi gerektiÄŸi" vurgulandÄ±.
ABD'nin bu yÃ¶ndeki kararÄ± ile bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n "geÃ§ersiz ve yasa dÄ±ÅŸÄ±" olduÄŸunun altÄ± Ã§izilerek bildirgede ÅŸu ifadelere yer verildi:
"ABD sÃ¶z konusu bu kararÄ± ile uluslararasÄ± hukuk ve meÅŸruiyet temelinden tamamen uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ oldu. Hakem safÄ±nda durmasÄ± gerekirken dÃ¼ÅŸman safÄ±nÄ± seÃ§ti. Bu bakÄ±mdan barÄ±ÅŸ destekÃ§isi rolÃ¼nden Ã§ekilmesi gerekir. KudÃ¼s, Filistin devletinin baÅŸkentidir. Bu kararÄ±n etkinleÅŸtirilmesi iÃ§in tÃ¼m Arap hÃ¼kÃ¼metlerini ve kurumlarÄ±nÄ± harekete geÃ§me Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyoruz."
BugÃ¼n dÃ¼zenlenen birliÄŸin toplantÄ±sÄ±nda, ABD'nin sÃ¶z konusu KudÃ¼s kararÄ±nÄ± "OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸÄ±na olumsuz etkileri ile KudÃ¼s'Ã¼n uluslararasÄ± statÃ¼sÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±nÄ±" Parlamentolar ArasÄ± Birlik, birlik iÃ§indeki jeopolitik parlamento gruplarÄ± ile bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± parlamentolarÄ± ziyaret edip bilinÃ§lendirmek iÃ§in bir komisyonun kurulduÄŸu belirtildi.
ToplantÄ±da ayrÄ±ca, Arap Parlamento BirliÄŸi'nin, KudÃ¼s iÃ§inde Filistin Yasama Konseyi'ne ait bir karargahÄ±n kurulmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ã§abalarÄ±n sarf edileceÄŸine karar verildi.
Arap Parlamenterler BirliÄŸi, geÃ§en hafta ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±masÄ± kararÄ± Ã¼zerine yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ± ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±masÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki giriÅŸimlerinin "geÃ§ersiz ve yasa dÄ±ÅŸÄ±" olduÄŸunu bildirmiÅŸti.Â
AÃ§Ä±klamada, birliÄŸe Ã¼ye Ã¼lkeler, ABDâ€™nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirmek Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±ya davet edilmiÅŸti.
Â
Arap Parlamento BirliÄŸi'nin, Fas'Ä±n baÅŸkenti Rabat'ta KudÃ¼s ile ilgili dÃ¼zenlediÄŸi OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Arap Parlamento Konseyleri BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi sonuÃ§ bildirgesinde, "Hakem safÄ±nda durmasÄ± gerekirken dÃ¼ÅŸman safÄ±nÄ± seÃ§ti." denildi.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "inkar edilemez" kanÄ±tlarÄ±n, Ä°ran'Ä±n Yemen'de Husilere fÃ¼ze tedarik ederek uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Filistin yÃ¶netiminden, Beyaz Saray'dan yapÄ±lan "Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n yÄ±llardÄ±r barÄ±ÅŸÄ± engellediÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamaya tepki geldi
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence'nin gelecek hafta yapacaÄŸÄ± MÄ±sÄ±r ve Ä°srail ziyaretlerinin, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki tepkiler nedeniyle ertelendiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 16 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde 28 KasÄ±m'da baÅŸlayan Suriye konulu Cenevre 8 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Noel dolayÄ±sÄ±yla "tek taraflÄ± ateÅŸkes" ilan ettiÄŸini aÃ§Ä±klayan narkotrafikÃ§i suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Clan del Golfo, diÄŸer silahlÄ± gruplara da bu yÃ¶nde karar almalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
LÃ¼bnan'daki MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyan din adamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na tepki gÃ¶stermek iÃ§in Ä°slamiyet-HristiyanlÄ±k Zirvesi dÃ¼zenlendi
Avrupa BirliÄŸi'nin 28 liderini Brexit, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, KudÃ¼s, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek iÃ§in bir araya getiren AB Liderler Zirvesi baÅŸladÄ±
LÃ¼bnan - Suriye arasÄ±nda yer alan sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 yÄ±l aranÄ±n ardÄ±ndan tekrar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Facebook, Ä°KGF-DÄ°'nin engellendiÄŸini duyurduÄŸu KudÃ¼s'le ilgili anketin hata sonucu yayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirerek Ã¶zÃ¼r diledi
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± AÄŸÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Suriye'deki kalesi Rakka'dan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±larÄ±n, 2 bin 371 sivilin hayatÄ±na, 450 bin civarÄ± sivilin yerinden edilmesine mal olduÄŸunu duyurdu
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Twitter'dan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°slamofobik videolarla gÃ¼ndeme gelen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Britain First'in lideri Golding gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Moskova'da kavgaya karÄ±ÅŸan 12 Tacik ve Ã–zbek vatandaÅŸÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Madhya PradeÅŸ eyaletinin mutluluk bakanÄ±, 2009'da iÅŸlenen bir cinayetle baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle mahkemenin verdiÄŸi tutuklama kararÄ±n ardÄ±ndan ortadan kayboldu
Kazakistan lideri yeni BaÅŸ MÃ¼ftÃ¼'yÃ¼ tebrik ederek Ã¼lkede Hanefi mezhebinin hÃ¼kÃ¼mlerini bilen imamlarla Ã§alÄ±ÅŸmak gerektiÄŸini sÃ¶yledi.