09:32, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 15 AralÄ±k 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni ile LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde Necip FazÄ±l Ã–dÃ¼lleri ProgramÄ±'na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/15.00/19.00)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Resmi Konut'ta Senegal CumhurbaÅŸkanÄ± Macky Sall ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Point Hotel'de GÃ¶Ã§ ve Uyum Sempozyumu'na iÅŸtirak edecek.

(Ankara/10.00/11.00)

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Bomonti Hilton Otel'de,TÃ¼rkiye Sosyal, Ekonomik ve Siyasal AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ±nca dÃ¼zenlenen "Orta DoÄŸu KonferansÄ±"na, KadÄ±kÃ¶y KozyataÄŸÄ± KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nde "AydÄ±nlanma ve AtatÃ¼rk Devrimleri Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±"na katÄ±lacak.

- KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, TÃœSÄ°AD YÃ¶netim Kurulu ve BaÅŸkanlar Kurulu Ã¼yeleriyle yemekte bir araya gelecek.

(Ä°stanbul/10.00/14.00/18.30)Â

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ValiliÄŸin ardÄ±ndan Organize Sanayi BÃ¶lgesini ziyaret edecek.

(IÄŸdÄ±r/09.00/10.30)Â

2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, TopkapÄ± Sosyal Tesisleri'nde Ã§eÅŸitli STK'lar tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen "KÃ¼dÃ¼s Ä°Ã§in BirleÅŸtik HayÄ±r Ã‡orbasÄ±na Davet ProgramÄ±"na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/12.00)



3- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ordu Ãœniversitesi Cumhuriyet YerleÅŸkesi'nde Emin Ã‡etinceviz Merkez KÃ¼tÃ¼phanesi ile DÃ¼riye Ã‡etinceviz Okul Ã–ncesi EÄŸitim Merkezi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

- YÄ±lmaz, ValiliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Ordu/14.00-17.30)Â

4- Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli ile UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, UlaÅŸtÄ±rma Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ± Konferans Salonu'nda "TÃ¼rk BoÄŸazlarÄ± Gemi Trafik Hizmetleri Projesi Ä°mza TÃ¶reni"ne katÄ±lacak.

(Ankara/11.00)Â

5- Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, AyvalÄ±k'ta orman yangÄ±nÄ±nda zarar gÃ¶ren sahada fidan dikim tÃ¶renine ve AltÄ±nova Ä°skele Jandarma Karakolu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ merasimine iÅŸtirak edecek, AK Parti teÅŸkilatÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(BalÄ±kesir/11.00-14.45)Â

6- SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, "Ã‡ocukluk Ã‡aÄŸÄ± Obezitesinin Ã–nlenmesi Sempozyumuna" katÄ±lacak, Yeditepe Ãœniversitesine ziyarette bulunacak.

(Ä°stanbul 10.00/12.00)Â

7- TBMM Genel Kurulunda Ã‡evre ve Åžehircilik, KalkÄ±nma ile Adalet BakanlÄ±klarÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§eleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.

(TBMM/11.00)Â Â

EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, DiaoyÃ¼tay Devlet Konukeviâ€™nde Ã‡inli mevkidaÅŸÄ± Vang Yang ile bir araya gelecek.

(Pekin)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Belarus CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Viktor LukaÅŸenko ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Minsk Merkez Camisi'ni, BelGy, BelOMO ve Peleng firmalarÄ±nÄ± ziyaret edecek.

(Minsk)

3- â€‹Ekonomi BakanÄ± NiÌ‡hat Zeybekci ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Raffless Center'de TÃ¼rkiÌ‡ye'niÌ‡n Hizmet Ä°hracatÄ± ÅžampiyonlarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reniÌ‡'ne iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/18.00) (FotoÄŸrafÄ±-GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼)

4- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, ekim ayÄ± uluslararasÄ± yatÄ±rÄ±m pozisyonunu aÃ§Ä±klayacak.

(Ä°stanbul/10.00 )

5- TÃœÄ°K, eylÃ¼l ayÄ± iÅŸgÃ¼cÃ¼ istatistikleri ile Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸe iliÅŸkin inÅŸaat ciro ve Ã¼retim endekslerini yayÄ±nlayacak.

(Ankara/10.00)

6- TOBB, kasÄ±m ayÄ±nda kurulan ve kapanan ÅŸirketlere iliÅŸkin verileri duyuracak.

(Ankara/10.00)

7- Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± kasÄ±m ayÄ± bÃ¼tÃ§e gerÃ§ekleÅŸmelerini aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara/11.00)Â Â

DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- Avrupa BirliÄŸi Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen AB Liderler Zirvesi devam edecek.

- AB Zirvesi'nin Ä°ngiltere olmadan gerÃ§ekleÅŸtirilecek oturumlarÄ±nda Brexit ve ekonomi konularÄ± ele alÄ±nacak.

(BrÃ¼ksel)Â

2- Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ Filistin Devletiâ€™nin baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°stanbul/KudÃ¼s/Gazze/Beyrut/BaÄŸdat/Riyad/Kahire)

3- ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.

(Washington/Ramallah/KudÃ¼s/Tel Aviv)Â

4- Yemen'de yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.

(Sana)Â

5- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)

GÃœNCEL

1- Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018 yÄ±lÄ±nda geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda TÃ¼rk-Ä°ÅŸâ€™te toplanacak.

(Ankara/15.00)Â

2- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, Akdeniz Ãœniversitesi Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi KampÃ¼sÃ¼'nde dÃ¼zenlenecek "4. Diyanet Ä°ÅŸleri Reisi EyÃ¼p Sabri HayÄ±rlÄ±oÄŸlu Sempozyumu"na katÄ±lacak.

(Antalya/10.00)Â

3- Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince OrtakÃ¶y'deki eÄŸlence merkezi Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi dÃ¼zenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu 51'i tutuklu, 57 ÅŸÃ¼phelinin yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.

(Ä°stanbul/10.00)

4- FETÃ– davalarÄ±

- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 486 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ndeki duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek.

(Ankara)

- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlere iliÅŸkin 83'Ã¼ tutuklu, 268 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 20. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara)Â

SPOR

1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Kredi ve Yurtlar Kurumunun 79. Genel Kuruluna katÄ±lacak.

(Ankara/15.00)Â

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasÄ±nda Anadolu Efes, Ä°spanya'nÄ±n Baskonia takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

(Ä°stanbul/20.30)Â

3- TFF 1. Lig'de 16. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda BalÄ±kesirspor Baltok ile GaziÅŸehir Gaziantep karÅŸÄ±laÅŸacak.

(BalÄ±kesir/18.00)

4- Futbolda Ziraat TÃ¼rkiye KupasÄ±'nda son 16 turu kura Ã§ekimi Riva'daki Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/15.00)Â

5- Erkekler Kupa Voley final etabÄ±, ÅžanlÄ±urfa'da baÅŸlayacak.

- Ä°lk gÃ¼n, Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat BankasÄ±-Ä°negÃ¶l Belediyespor, Arkas Spor-Maliye Piyango ve Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± oynanacak.

(ÅžanlÄ±urfa/12.00/14.00/16.30/18.30)