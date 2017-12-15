09:48, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

BAE'den Ä°ran'a karÅŸÄ± koyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





BAE, uluslararasÄ± topluma Ä°ran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu tehdide daha gÃ¼Ã§lÃ¼ karÅŸÄ± koyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), uluslararasÄ± topluma Ä°ran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu tehdide daha gÃ¼Ã§lÃ¼ karÅŸÄ± koyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. BAE resmi ajansÄ± ENA'nÄ±n haberine gÃ¶re, ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in "inkar edilemez" kanÄ±tlarÄ±n, Ä°ran'Ä±n Yemen'de Husilere fÃ¼ze tedarik ederek uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini ortaya koyduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki sÃ¶zlerinin ardÄ±ndan BAE DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, uluslararasÄ± topluma Ä°ran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu tehdide daha gÃ¼Ã§lÃ¼ karÅŸÄ± koyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±larak, BAE'nin mÃ¼ttefikleri ile BM kararlarÄ±yla uyumlu adÄ±mlar atmaya hazÄ±r olduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "Washington'un sunduÄŸu deliller, Ä°ran'Ä±n BM'ye yÃ¶nelik yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini ihlal ettiÄŸi, bÃ¶lgede silah ve silah ticaretinin yayÄ±lmasÄ±nda rol oynadÄ±ÄŸÄ± noktasÄ±nda ÅŸÃ¼pheye yer bÄ±rakmÄ±yor. Ä°ran'Ä±n Husilere ve diÄŸer baÅŸka vekillerine gÃ¶nderdiÄŸi gayrimeÅŸru silah, fÃ¼ze ve insansÄ±z hava araÃ§larÄ±, mezhep eksenli ÅŸiddeti kÃ¶rÃ¼klÃ¼yor, sivilleri tehlikeye atÄ±yor." ifadelerine yer verildi. AyrÄ±ca aÃ§Ä±klamada, BAE ve koalisyondaki mÃ¼ttefiklerinin, Yemen'deki illegal silah depolarÄ± Ã¼zerinde yÄ±kÄ±cÄ± etkiler bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "inkar edilemez" kanÄ±tlarÄ±n, Ä°ran'Ä±n Yemen'de Husilere fÃ¼ze tedarik ederek uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini ortaya koyduÄŸunu belirtmiÅŸti. Washington'da bir askeri Ã¼ste fÃ¼ze parÃ§alarÄ±nÄ± gÃ¶steren Haley, Yemen'de Husi militanlar tarafÄ±ndan Suudi Arabistan'a fÄ±rlatÄ±lan fÃ¼zelerin parÃ§alarÄ± da dahil son zamanlarda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan kanÄ±tlarÄ± sunmuÅŸtu. FÃ¼ze parÃ§alarÄ±nda Ä°ran'da Ã¼retildiÄŸini gÃ¶steren iÅŸaretler bulunduÄŸunu kaydeden Haley, bu parÃ§alarÄ±n Ä°ran'da Ã¼retilen silahlara Ã¶zgÃ¼ teknik Ã¶zellikler taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸ ve bu durumun, BMGK kararlarÄ±nÄ±n "bariz ihlali" olduÄŸunu vurgulamÄ±ÅŸtÄ±. Suudi Arabistan da Haley'in aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±lamÄ±ÅŸ, uluslararasÄ± toplumdan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi kararlarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± iÃ§in acil harekete geÃ§mesini ve dÃ¼ÅŸmanca saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle Ä°ran rejimini yargÄ±lamasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti. Â

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