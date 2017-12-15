2018 Ä°nsan HaklarÄ± Asya Forumu Semerkant'ta yapÄ±lacak

ABD Somali'ye askeri yardÄ±mlarÄ± askÄ±ya aldÄ±

Somali ordusundaki yolsuzluklara Ã§are bulamayan ABD, yardÄ±mlarÄ± askÄ±ya aldÄ±. Somali hÃ¼kÃ¼meti ulusal bir ordu kuramadÄ± ve bu Ã¼lke iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir tehlike. DEAÅž, El-Kaide ve Åžebab'Ä±n Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmesinden endiÅŸe ediliyor.