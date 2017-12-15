ABD Somali'ye askeri yardÄ±mlarÄ± askÄ±ya aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'li yetkililerden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada yolsuzlukla ilgili endiÅŸeler yÃ¼zÃ¼nden Somali silahlÄ± kuvvetlerine yÃ¶nelik yardÄ±mlarÄ± askÄ±ya alÄ±yor.
Voanews'te yer alan habere gÃ¶re sÃ¶z konusu askÄ±ya alma, Somalili askerlerin yiyecek, yakÄ±t ve silah gibi yardÄ±m kalemlerinin hesaplanamamÄ±ÅŸ olmasÄ± gerekÃ§esiyle alÄ±ndÄ±.
Bir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisi, yardÄ±mlarÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ±nÄ±n "ABD yardÄ±mÄ±nÄ±n etkin bir ÅŸekilde ve amacÄ±na yÃ¶nelik olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in" yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Yetkili, bÃ¶lgede el-Åžebab Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile aktif olarak savaÅŸan Somali gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yapÄ±lan yardÄ±mlarÄ±n hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan "daha fazla ÅŸeffaflÄ±k iÃ§erecek ÅŸekilde" hesaplanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi. somali hÃ¼kÃ¼metinin ABD yardÄ±mÄ± almaya devam etmek iÃ§in Amerikan standartlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan yeni bir hesap verebilirlik kriterleri geliÅŸtirmeyi kabul ettiklerini de sÃ¶zlerine ekledi.
Bir baÅŸka yetkili VOA'ya verdiÄŸi demeÃ§te, "Ã‡alÄ±ÅŸmayana destek vermek istemiyoruz ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yardÄ±m etmiyoruz" dedi.
Reuters haber ajansÄ±nÄ±n edindiÄŸi belgelere gÃ¶re, Somali askeri gÃ¼cÃ¼ne, yÃ¼z milyonlarca dolar Amerikan desteÄŸine raÄŸmen, hÃ¼kÃ¼met askerlerine dÃ¼zgÃ¼n beslenme ve Ã¶deme yapmadÄ±.
Reuters'in bildirdiÄŸine gÃ¶re, bu yÄ±lÄ±n MayÄ±s ve Haziran aylarÄ± arasÄ±nda dokuz Somali ordu Ã¼ssÃ¼nÃ¼ deÄŸerlendirmek Ã¼zere gÃ¶nderilen bir ABD ve Somali ekibi, fazla gÄ±da yardÄ±mÄ±nÄ±n geldiÄŸini ya da askerler tarafÄ±ndan tÃ¼ketildiÄŸini gÃ¶steren hiÃ§bir kanÄ±t gÃ¶stermediÄŸini tespit etti.
Askeriye yapÄ±lan yardÄ±mlarÄ±n kesilmesi bÃ¶lgede etkin olan el- Åžebab ve DEAÅž, El Kaide gibi benzeri Ã¶rgÃ¼tlerin daha da gÃ¼Ã§lenmesini tetikleyeceÄŸinden korkuluyor.Â
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Somali ordusundaki yolsuzluklara Ã§are bulamayan ABD, yardÄ±mlarÄ± askÄ±ya aldÄ±. Somali hÃ¼kÃ¼meti ulusal bir ordu kuramadÄ± ve bu Ã¼lke iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir tehlike. DEAÅž, El-Kaide ve Åžebab'Ä±n Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmesinden endiÅŸe ediliyor.
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