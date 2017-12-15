Beyaz Saray'dan TÃ¼rkiye kararÄ±nda geri adÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± General Herbert Raymond McMaster, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel aÃ§Ä±klamada, daha Ã¶nceki ifadelerini dÃ¼zelterek, "BaÅŸkan Donald Trump gibi ben de TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ittifaka saÄŸlam bir ÅŸekilde inananlardanÄ±m." dedi.
McMaster, AA muhabirine verdiÄŸi yazÄ±lÄ± mÃ¼lakatta, salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±ndaki TÃ¼rkiye ile ilgili ifadelerine aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.
KonuÅŸmasÄ±nda bÃ¶lgedeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin ve radikal ideolojileri yayan Ã¶rgÃ¼tlerin finansmanÄ±nÄ±n kesilmesi Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden McMaster, TÃ¼rkiye hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerine iliÅŸkin "Dinsiz bir ideoloji temelinde nefret ve ÅŸiddeti teÅŸvik eden kiÅŸilerin finansmanÄ±nÄ± kesmek iÃ§in ABD ile TÃ¼rkiye'nin birlikte daha fazlasÄ±nÄ± yapabileceÄŸini vurguluyordum." yorumunu yaptÄ±.
"ABD ve TÃ¼rkiye, diÄŸer mÃ¼ttefiklerle bu tehdit (radikal ideolojiler) Ã¼zerine birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r. BaÅŸkan Trump gibi ben de TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ ittifaka saÄŸlam bir ÅŸekilde inananlardanÄ±m." ifadelerini kullanan McMaster, TÃ¼rk askerinin Kore SavaÅŸÄ±'ndaki kahramanlÄ±klarÄ±nÄ± dinleyerek bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve iki Ã¼lkenin aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä± tehditlere karÅŸÄ± birlikte duracaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
"TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rma, yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n geÃ§iÅŸini engelleme ve DEAÅž'la savaÅŸma anlamÄ±ndaki Ã§abalarÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z ve bu Ã§abalarÄ± destekliyoruz. DEAÅž'Ä±n kalÄ±cÄ± bir ÅŸekilde yenildiÄŸinden emin olmak iÃ§in beraber Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesini yapan McMaster, ABD'nin Suriye'deki El Kaide unsurlarÄ±yla mÃ¼cadele etmek ve bu Ã¼lkenin terÃ¶ristler iÃ§in gÃ¼venli liman olmasÄ±nÄ± engellemek iÃ§in TÃ¼rkiye ile birlikte Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
McMaster, "ABD, onlarca yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi, PKK'nÄ±n terÃ¶r tehdidine karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'nin yanÄ±nda durmaya devam edecektir." ifadesini kullandÄ±.
Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ±, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye'nin gÃ¼cÃ¼nÃ¼n kaynaÄŸÄ± olduÄŸuna ve bu unsurlarÄ±n iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ortaklÄ±ÄŸÄ±n potansiyelini geniÅŸlettiÄŸine dikkati Ã§ekti.
"ABD DESTEÄžÄ°NÄ° SÃœRDÃœRECEKTÄ°R"
McMaster, aÃ§Ä±klamasÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:
"ABD, uzun zamandÄ±r TÃ¼rkiye'yi desteklemektedir ve bu desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼recektir. TÃ¼rkiye reform, modernleÅŸme, Ä±lÄ±mlÄ±lÄ±k ve ilerlemenin aÃ§Ä±k faydalarÄ±nÄ± MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±na uzun zamandÄ±r gÃ¶steren bir Ã¼lkedir. ABD, Avrupa ve OrtadoÄŸu -en Ã¶nemlisi de TÃ¼rk halkÄ±- TÃ¼rkiye'nin bu yolu gÃ¶stermesine hala ihtiyaÃ§ duymaktadÄ±r."
ULUSAL GÃœVENLÄ°K KONSEYÄ° SÃ–ZCÃœSÃœNÃœN ESKÄ° AÃ‡IKLAMASI
Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik Konseyi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ de McMaster'Ä±n TÃ¼rkiye hakkÄ±ndaki sÃ¶zlerine iliÅŸkin AA'ya Ã¶nceki gÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD, bÃ¶lgeye istikrar getirmek ve her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶rÃ¼ yenmek iÃ§in TÃ¼rkiye ile stratejik ortaklÄ±k amacÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r." deÄŸerlendirmesini yapmÄ±ÅŸtÄ±.
SÃ¶zcÃ¼, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸini artÄ±rma, topraklarÄ±ndan yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä± geÃ§iÅŸini durdurma ve Suriye'nin kilit bÃ¶lgelerinden DEAÅž'Ä± temizlemek iÃ§in sahada savaÅŸma anlamÄ±ndaki Ã§abalarÄ±nÄ± takdir ediyoruz. BÃ¶lgedeki herkes iÃ§in terÃ¶rizmin finansmanÄ± ve ÅŸiddet iÃ§eren aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± destekleyen ideolojilere dikkat Ã§ekmek iÃ§in daha yapÄ±lacak Ã§ok iÅŸ var. ABD, bu konuda TÃ¼rkiye ile iÅŸbirliÄŸini derinleÅŸtirme fÄ±rsatlarÄ±nÄ± kollayacaktÄ±r." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
SalÄ± gÃ¼nÃ¼ Washington'daki bir panelde konuÅŸan McMaster, "TÃ¼rkiye'nin radikal Ä°slami ideolojileri destekleyen Ã¼lkelerden biri olduÄŸunu" Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. McMaster'a tepki gÃ¶steren TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da "Ãœlkemizin terÃ¶rizm ve radikalizmin her boyutuyla nasÄ±l bir mÃ¼cadele verdiÄŸini en iyi bilmesi gereken bir makamda bulunan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster'Ä±n gerÃ§eklikle baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan iddialarÄ± hayret verici, temelsiz ve kabul edilemez niteliktedir." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
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Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster, "TÃ¼rkiye" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± dÃ¼zeltti
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