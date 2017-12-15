Mirziyayev: KÄ±rgÄ±zistan ile aramÄ±zda sÄ±nÄ±r olmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KÄ±rgÄ±zistan ve Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanlarÄ± TaÅŸkentâ€™te yapÄ±lan ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev, KÄ±rgÄ±zistan devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n ilk ziyaretlerden birini Ã–zbekistan'a yapmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir olay olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Mirziyayev, "Bizim iÃ§in, KÄ±rgÄ±zistan en yakÄ±n ve en deÄŸerli komÅŸudur. BugÃ¼n iki devlet iÃ§in de tarihi bir gÃ¼n. Ve bu yÄ±l da tarihi geÃ§ti, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu yÄ±l en Ã¼st dÃ¼zeyde Ã¼Ã§ kez bir araya geldik." dedi.
Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ±, pek Ã§ok konuda KÄ±rgÄ±zistan tarafÄ± ile yakÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlere sahip olduÄŸunu kaydederek, "KÄ±rgÄ±z-Ã–zbek iliÅŸkilerinde bÃ¶yle yaklaÅŸma olmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki ticaret cirosu 250 milyon dolara ulaÅŸtÄ±. Belki de bu rakam yÄ±lsonuna kadar 280 milyon dolara yÃ¼kselecektir. Ticaret cirosunu 500 milyon dolara Ã§Ä±karmak istiyoruz. Mevcut tÃ¼m engelleri kaldÄ±rmak istiyoruz. Her gÃ¼n iki devlet sÄ±nÄ±rÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 10-15 bin kiÅŸi geÃ§iyor. Zaman gelecek ve Ã¼lkelerimiz arasÄ±nda sÄ±nÄ±r olmayacak "dedi.
KÄ±rgÄ±z lider Sooronbai Ceenbekov da pek Ã§ok konuda Ã¼lkelerin tutumlarÄ±nÄ±n aynÄ± olduÄŸunu. "Daha Ã¶nce Ã–zbekistan bize dost Ã¼lke idi. Åžimdi ise stratejik ortaklar olduk" dedi.
Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun eÅŸinin iki yeÄŸeni, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan 18'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Mugabe'nin 37 yÄ±llÄ±k iktidardan indirilmesinin ardÄ±ndan Zimbabve'nin baÅŸÄ±na geÃ§en Emmerson Mnangagwa hÃ¼kÃ¼meti Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminde yerel halktan beyaz Ä°ngilizlere verilen Ã§iftliklere el koyan halkÄ±n Ã§iftlikleri terketmesini istedi
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Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster, "TÃ¼rkiye" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± dÃ¼zeltti
KÄ±rgÄ±z lider Sooronbai Ceenbekov TaÅŸkent'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sonrasÄ± Ã–zbekistan iÃ§in "Daha Ã¶nce Ã–zbekistan bize dost Ã¼lke idi. Åžimdi ise stratejik ortaklar olduk" dedi.
Somali ordusundaki yolsuzluklara Ã§are bulamayan ABD, yardÄ±mlarÄ± askÄ±ya aldÄ±. Somali hÃ¼kÃ¼meti ulusal bir ordu kuramadÄ± ve bu Ã¼lke iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir tehlike. DEAÅž, El-Kaide ve Åžebab'Ä±n Ã¼lkedeki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmesinden endiÅŸe ediliyor.
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BAE, uluslararasÄ± topluma Ä°ran'Ä±n oluÅŸturduÄŸu tehdide daha gÃ¼Ã§lÃ¼ karÅŸÄ± koyma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Arap Parlamento BirliÄŸi'nin, Fas'Ä±n baÅŸkenti Rabat'ta KudÃ¼s ile ilgili dÃ¼zenlediÄŸi OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Arap Parlamento Konseyleri BaÅŸkanlarÄ± Zirvesi sonuÃ§ bildirgesinde, "Hakem safÄ±nda durmasÄ± gerekirken dÃ¼ÅŸman safÄ±nÄ± seÃ§ti." denildi.
ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "inkar edilemez" kanÄ±tlarÄ±n, Ä°ran'Ä±n Yemen'de Husilere fÃ¼ze tedarik ederek uluslararasÄ± hukuku ihlal ettiÄŸini ortaya koyduÄŸunu sÃ¶yledi.
Filistin yÃ¶netiminden, Beyaz Saray'dan yapÄ±lan "Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n yÄ±llardÄ±r barÄ±ÅŸÄ± engellediÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki aÃ§Ä±klamaya tepki geldi
ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence'nin gelecek hafta yapacaÄŸÄ± MÄ±sÄ±r ve Ä°srail ziyaretlerinin, Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgedeki tepkiler nedeniyle ertelendiÄŸi bildirildi
Ä°srail askerlerinin, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'nin sÄ±nÄ±r bÃ¶lgelerinde dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesinde 16 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
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Noel dolayÄ±sÄ±yla "tek taraflÄ± ateÅŸkes" ilan ettiÄŸini aÃ§Ä±klayan narkotrafikÃ§i suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Clan del Golfo, diÄŸer silahlÄ± gruplara da bu yÃ¶nde karar almalarÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.
LÃ¼bnan'daki MÃ¼slÃ¼man ve Hristiyan din adamlarÄ± tarafÄ±ndan, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na tepki gÃ¶stermek iÃ§in Ä°slamiyet-HristiyanlÄ±k Zirvesi dÃ¼zenlendi