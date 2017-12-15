10:48, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Mirziyayev: KÄ±rgÄ±zistan ile aramÄ±zda sÄ±nÄ±r olmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÄ±rgÄ±zistan ve Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanlarÄ± TaÅŸkentâ€™te yapÄ±lan ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan basÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Åževket Mirziyayev, KÄ±rgÄ±zistan devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n ilk ziyaretlerden birini Ã–zbekistan'a yapmasÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir olay olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Mirziyayev, "Bizim iÃ§in, KÄ±rgÄ±zistan en yakÄ±n ve en deÄŸerli komÅŸudur. BugÃ¼n iki devlet iÃ§in de tarihi bir gÃ¼n. Ve bu yÄ±l da tarihi geÃ§ti, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu yÄ±l en Ã¼st dÃ¼zeyde Ã¼Ã§ kez bir araya geldik." dedi.

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ±, pek Ã§ok konuda KÄ±rgÄ±zistan tarafÄ± ile yakÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlere sahip olduÄŸunu kaydederek, "KÄ±rgÄ±z-Ã–zbek iliÅŸkilerinde bÃ¶yle yaklaÅŸma olmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l Ã¼lkelerimiz arasÄ±ndaki ticaret cirosu 250 milyon dolara ulaÅŸtÄ±. Belki de bu rakam yÄ±lsonuna kadar 280 milyon dolara yÃ¼kselecektir. Ticaret cirosunu 500 milyon dolara Ã§Ä±karmak istiyoruz. Mevcut tÃ¼m engelleri kaldÄ±rmak istiyoruz. Her gÃ¼n iki devlet sÄ±nÄ±rÄ±ndan yaklaÅŸÄ±k 10-15 bin kiÅŸi geÃ§iyor. Zaman gelecek ve Ã¼lkelerimiz arasÄ±nda sÄ±nÄ±r olmayacak "dedi.

KÄ±rgÄ±z lider Sooronbai Ceenbekov da pek Ã§ok konuda Ã¼lkelerin tutumlarÄ±nÄ±n aynÄ± olduÄŸunu. "Daha Ã¶nce Ã–zbekistan bize dost Ã¼lke idi. Åžimdi ise stratejik ortaklar olduk" dedi.



