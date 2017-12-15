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Ä°srail polisi Netanyahu'yu 7'nci kez sorguladÄ±
Ä°srail polisi Netanyahu'yu 7'nci kez sorguladÄ±

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±yla ilgili olarak polise yeniden ifade verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda polise 7'nci kez ifade verdi.

Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberde, Netanyahu'nun dÃ¼n akÅŸam saatlerinde KudÃ¼s'teki ofisinde polis tarafÄ±ndan sorgulandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Netanyahu, geÃ§tiÄŸimiz ay da polis tarafÄ±ndan konutunda sorgulanmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸbakan Netanyahu'nun eÅŸi Sara Netanyahu da daha Ã¶nce yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda polise ifade vermiÅŸti.

Netanyahu hakkÄ±nda devam eden soruÅŸturmalar, "iÅŸ adamlarÄ±ndan pahalÄ± hediyeler aldÄ±ÄŸÄ±, bir medya patronuyla kendi lehine yayÄ±n yapmasÄ± iÃ§in pazarlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve Almanya'dan alÄ±nan denizaltÄ±larda adÄ±nÄ±n yolsuzluÄŸa karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" iddialarÄ±nÄ± iÃ§eriyor.

TÃ¼m iddialarÄ± reddeden Binyamin Netanyahu, Ã¼lkedeki bazÄ± medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ± "liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Likud Partisi hÃ¼kÃ¼metini dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸmakla" suÃ§luyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesi durumunda gÃ¶revinden istifa etmek zorunda kalabileceÄŸi belirtiliyor.



Ä°lgili Konular israil yolsuzluk Binyamin Netanyahu
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