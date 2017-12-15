Bitlis'te terÃ¶r operasyonu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Bitlis'te terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve bunun yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler ile yaÅŸam gereÃ§leri ele geÃ§irildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, 10. Piyade Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri ve gÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Anadere kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda PKK'lÄ± terÃ¶ristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandÄ±klarÄ± sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak ve depolarÄ± imha etmek amacÄ±yla 10-14 AralÄ±k'ta "Åžehit Jandarma AsteÄŸmen Mustafa Burcu Operasyonu" dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
Operasyonda, 13 mevzi ile 10 sÄ±ÄŸÄ±nak tespit edildiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Mevzi ve sÄ±ÄŸÄ±naklardaki aramada, 2 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±, 88 kilogram amonyum nitrat, 31 boÅŸ tÃ¼p, 166 pil, parÃ§alanmÄ±ÅŸ dizÃ¼stÃ¼ bilgisayar, 3 akÃ¼, gÃ¼neÅŸ paneli, 2 metre kablo, gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±, 4 Ã¶rgÃ¼tsel kitap, 2 araÃ§ plakasÄ±, 3 silah bakÄ±m yaÄŸÄ±, 4 sÄ±rt Ã§antasÄ±, hÃ¼cum yeleÄŸi, 4 tÃ¼p sobasÄ±, 2 met, 30 lastik ayakkabÄ±, 21 mekap ayakkabÄ±, 28 metre naylon branda, 29 top sera naylonu, 5 kazma, 3 testere, 2 yaÄŸmurluk, 5 battaniye, 7 takÄ±m Ã¶rgÃ¼tsel kÄ±yafet, 6 Ã§ift mekap ayakkabÄ±, 5 uyku tulumu, yelek, 2 yÃ¼n ceket, Ã§eÅŸitli tÃ¼rde tÄ±bbÄ± malzeme, 20 kilogram tuz, 20 kilogram ÅŸeker, 20 kilogram bulgur, 20 kilogram makarna, 50 kilogram un, 5 kilogram tahin, 5 kilogram pekmez, 15 kilogram Ã§ay, 2 Ã§uval patates, 4 kola, 2 boÅŸ varil, termos, 3 tencere, 8 Ã§aydanlÄ±k, 2 tava, tandÄ±r sacÄ± ele geÃ§irilmiÅŸtir."
Tatvan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bilgi verilerek tespit edilen mevzi ve sÄ±ÄŸÄ±naklarÄ±n kullanÄ±lamaz hale getirildiÄŸi vurgulanan aÃ§Ä±klamada, delil niteliÄŸi taÅŸÄ±yan malzemelerin muhafaza altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve diÄŸer malzemelerin ise Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± uzman ekiplerince yerinde imhasÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n da desteÄŸiyle huzur ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla il genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadelesini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼receÄŸi kaydedildi.
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esin'de 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Milli piyango, spor toto ve loto dinen haram mÄ±? Diyanetâ€™in son fetvasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, dinen haram olduÄŸu kesin olarak ifade edilen bu oyunlarÄ± organize eden Devlet iki arada bir derede kaldÄ±
PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonda 13 mevzi ve 10 sÄ±ÄŸÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi, ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± ve yaÅŸam malzemeleri imha edildi
New York'ta tutuklu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n avukatlarÄ±, mÃ¼vekkillerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada yerel saatle Ã¶ÄŸleden sonraki (TSÄ° 22:30) oturumda ifade vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n, Bakan Arslan adÄ±na bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlardan para talep ettiÄŸi, bu kiÅŸilere itibar edilmemesi ve adli mercilere baÅŸvurulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polis daha tutuklandÄ±. BÃ¶ylece Karlov cinayeti ie ilgili ÅŸu ana kadar tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili 3'Ã¼ kadÄ±n 7 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve ABD'li komutanlarla Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Irak ve Suriye'deki genel durum ile terÃ¶rle mÃ¼cadele ele alÄ±ndÄ±" denildi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "S-400 konusunda bir sorun yok, belki de bu hafta iÃ§inde imzalanacak." dedi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, yÄ±llÄ±k basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Suriye iÃ§ savaÅŸÄ± nedeniyle yaÅŸanan mÃ¼lteci krizinden en Ã§ok TÃ¼rkiye etkilendi." dedi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ermenistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nalbantyanâ€™Ä±n, Atinaâ€™da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada dile getirdiÄŸi, TÃ¼rkiye ile Ermenistan arasÄ±nda ZÃ¼rihâ€™te imzalanan protokollerin onaylanma sÃ¼recindeki gecikmenin sorumluluÄŸunun TÃ¼rkiyeâ€™ye ait olduÄŸu yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ± gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmamakta olup uluslararasÄ± kamuoyunu yanÄ±ltmaya dÃ¶nÃ¼k bu ifadeler esefle karÅŸÄ±lanmÄ±ÅŸtÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Meclisi, kent genelindeki "GÃ¼len" ve "Paralel" gibi kelimelerden oluÅŸan, gÃ¼lÃ¼nÃ§ ve ahlaka aykÄ±rÄ± bulunan 192 yol ve sokak isminin deÄŸiÅŸtirilmesine karar verdi
AK Parti'nin kurucu Ã¼yelerinden BÃ¼lent Gedikli, bugÃ¼n itibariyle CumhurbaÅŸkanÄ± baÅŸdanÄ±ÅŸmanlÄ±k gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
ErdoÄŸan, "YeÅŸil pasaport olarak bilinen hususi damgalÄ± pasaport sahibi genÃ§lerimiz, kayÄ±tlÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nda bu haklarÄ±nÄ± kaybediyorlardÄ±. ArtÄ±k 18-25 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki genÃ§lerimiz Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlasalar da pasaportlarÄ±nÄ± kullanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilecekler" dedi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ve Kuveyt Beyt-Ã¼l Zekat kurumu iÅŸ birliÄŸiyle Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki Suriyelilere hizmet veren hastaneye ameliyathane yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.