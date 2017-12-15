11:58, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin benzeri bulundu





Yeni keÅŸfedilen gÃ¼neÅŸ sistemi, DÃ¼nya'dan 2 bin 545 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta yer alÄ±yor.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA) ve Google, 8 gezegenden oluÅŸan gÃ¼neÅŸ sistemi bulunduÄŸunu bildirdi. NASA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, keÅŸfin NASA'nÄ±n Kepler Uzay Teleskobu'ndan DÃ¼nya'ya gÃ¶nderilen sinyallerin Google'un yapay zekasÄ±yla analiz edilmesi sonucu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. "Kepler-90i" adÄ± verilen Ã¶te-gezegenin keÅŸfedilmesinden sonra bulunan 8 gezegenli gÃ¼neÅŸ sistemine de "Kepler 90" ismi uygun bulundu. Yeni keÅŸfedilen gÃ¼neÅŸ sistemi, DÃ¼nya'dan 2 bin 545 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta yer alÄ±yor. Teksas Ãœniversitesinden gÃ¶k bilimci Andrew Vanderburg, yeni keÅŸfedilen sistemin GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin kÃ¼Ã§Ã¼k bir versiyonu olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, iÃ§ kÄ±smÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k, dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda ise bÃ¼yÃ¼k gezegenlerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Â

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