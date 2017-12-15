GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin benzeri bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi (NASA) ve Google, 8 gezegenden oluÅŸan gÃ¼neÅŸ sistemi bulunduÄŸunu bildirdi.
NASA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, keÅŸfin NASA'nÄ±n Kepler Uzay Teleskobu'ndan DÃ¼nya'ya gÃ¶nderilen sinyallerin Google'un yapay zekasÄ±yla analiz edilmesi sonucu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
"Kepler-90i" adÄ± verilen Ã¶te-gezegenin keÅŸfedilmesinden sonra bulunan 8 gezegenli gÃ¼neÅŸ sistemine de "Kepler 90" ismi uygun bulundu.
Yeni keÅŸfedilen gÃ¼neÅŸ sistemi, DÃ¼nya'dan 2 bin 545 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta yer alÄ±yor.
Teksas Ãœniversitesinden gÃ¶k bilimci Andrew Vanderburg, yeni keÅŸfedilen sistemin GÃ¼neÅŸ Sistemi'nin kÃ¼Ã§Ã¼k bir versiyonu olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, iÃ§ kÄ±smÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k, dÄ±ÅŸ kÄ±smÄ±nda ise bÃ¼yÃ¼k gezegenlerin yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
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Yeni keÅŸfedilen gÃ¼neÅŸ sistemi, DÃ¼nya'dan 2 bin 545 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta yer alÄ±yor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ä°daresinin yÄ±llÄ±k "Arktik Karnesi", Kuzey Kutup Dairesi'nin artÄ±k istikrarlÄ± soÄŸuk iklim kuÅŸaÄŸÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde yÄ±lÄ±n son ve en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rsel ÅŸÃ¶leni olarak nitelendirilen Geminid gÃ¶ktaÅŸÄ± yaÄŸmuru iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
DÃ¼nyada daldan toplandÄ±ÄŸÄ± gibi tÃ¼ketilebilen tek zeytin tÃ¼rÃ¼ olan "hurma zeytini" Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten Ä°zmir YÃ¼ksek Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼, bu zeytin Ã§eÅŸidinin diÄŸer tÃ¼rlerden genetik olarak farklÄ± olduÄŸunu ortaya koydu.
GÃ¶k bilimciler, sÃ¼per kÃ¼tleli kara delik keÅŸfetti. SÃ¼per kÃ¼tleli kara delik, 13 milyar Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta
MoÄŸolistan'da bulunan fosil kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n kuÄŸu, Ã¶rdek, deve kuÅŸu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olan ve 45 santimetrelik yeni bir dinozor tÃ¼rÃ¼ne ait olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ã‡in'in Maymun Kral adÄ±nÄ± verdiÄŸi bilimsel araÅŸtÄ±rma ve gÃ¶zlem uydusunun bulgularÄ± Nature dergisinde yayÄ±mlandÄ±
Gebze Teknik Ãœniversitesi'ndeki bilim insanlarÄ±, vÃ¼cudun yapÄ± taÅŸÄ± olarak Ã¶nem taÅŸÄ±yan kÃ¶k hÃ¼crelerin matematiÄŸini Ã§Ã¶zerek, hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ dokularÄ±n yenilenmesinden genetik hastalÄ±klara kadar birÃ§ok rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tedavisine Ä±ÅŸÄ±k tutmayÄ± hedefliyor
Bilim adamlarÄ±, klinik gÃ¶zetim altÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 300 hastanÄ±n beynine doÄŸrudan yerleÅŸtirilen elektrotlardan elde ettikleri verilerle ilk kez nÃ¶ron hareketlerinin insan beyninde oluÅŸturduÄŸu elektrik baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼n haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyada ilk defa vatandaÅŸ olan robot Sophia, aile kurmak istediÄŸini belirtti
Tesla, GÃ¼ney Avustralya'da dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lityum iyon pilinin yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±
TÃ¼rk yazÄ±lÄ±m mÃ¼hendisleri, insansÄ± robot Sanbot'u Ã¶ÄŸrencilere rehberlik edecek ve kodlama Ã¶ÄŸretecek bir Ã¶ÄŸretmen gibi programlamaya baÅŸladÄ±.
Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±, BirleÅŸik Kutup Uydu Sistemi programÄ± kapsamÄ±nda ileri teknolojiye sahip meteoroloji uydusunu uzaya gÃ¶nderdi
Elektrikli araÃ§ ve elektrikli araÃ§ motor parÃ§alarÄ± tasarlayan Amerikan ÅŸirketi Tesla, ilk elektrikli tÄ±rÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±.
Ä°zmir Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin gÃ¼nde 900 ila bin 200 hastadan kan alÄ±nan biriminde hayata geÃ§irilen uygulamayla, hastalarÄ±n kan vermek iÃ§in sÄ±raya girmesine son verildi, bekleme sÃ¼resi birkaÃ§ dakikaya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, "Airbus'Ä±n alt yÃ¼klenicisi olan SpaceX'in bizim uydularÄ±mÄ±zÄ± Falcon 9 roketiyle fÄ±rlatÄ±lmasÄ± konusunda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z kararlarÄ±nÄ± verdiler, onlarÄ± tebrik ediyorum." dedi.