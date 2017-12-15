12:32, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Zimbabve'nin yeni lideri beyazlara Ã§iftlik veriyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Zimbabwe'nin yeni tarÄ±m bakanÄ± Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 'yasadÄ±ÅŸÄ± Ã§iftlik iÅŸgalcilerine' topraklarÄ± hemen boÅŸaltmasÄ±nÄ± emretti. Bu karar beyaz Ã§iftÃ§ilerin tekrar Ã§iftÃ§iliklerine geri gelmesini saÄŸladÄ±.

Zimbabve'de Ã§iftlik arazileri, Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminde yerel halktan alÄ±narak azÄ±nlÄ±k Ä°ngiliz beyazlara verilmesi sonrasÄ±nda sÃ¼rekli bir sorun olmuÅŸ Ã¼lkenin lideri Robert Mugabe'yi destekleyenler tarafÄ±ndan 2000 yÄ±lÄ±ndan itibaren beyazlara verilen Ã§iftlikleri ÅŸiddet yoluyla geri almaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

businesslive.co.za'da yer alan habere gÃ¶reÂ Mugabe'nin istifa ettirilmesinin ardÄ±ndan yeni TarÄ±m BakanÄ± olan Perrance Shiri, hÃ¼kÃ¼mete ait Herald gazetesinin internet sitesinde Harare'deki bakanlar toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "yasadÄ±ÅŸÄ± yollardan yerleÅŸen veya yeniden yerleÅŸim alanÄ±na yerleÅŸenlerin hepsi hemen boÅŸaltÄ±lmalÄ±dÄ±r" dedi.

Shiri, "YalnÄ±zca arazi dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± belgeleyen ve / veya meÅŸru olarak arazi tahsis edilenler Ã§iftliklerde kalmalÄ± ve engellenmeden Ã¼retim Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸmalÄ±dÄ±r." dedi

GeÃ§en ay fiili bir askeri darbeyle Mugabe'nin yerini alan Zimbabve'nin yeni BaÅŸkanÄ± Emmerson Mnangagwa, kilit ve geÃ§miÅŸte geliÅŸen bir tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼ de dahil olmak Ã¼zere ekonomiyi istikrara kavuÅŸturma sÃ¶zÃ¼ verdi.

188 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiliz Cecil Rodes firmasÄ± Ndebele ÅŸefinden maden iÅŸletme imtiyazÄ± elde etti. Kurulan Ä°ngiliz GÃ¼ney Afrika ÅŸirketi 1923 yÄ±lÄ±na kadar Ã¼lkenin siyasi ve ekonomik olarak kontrolÃ¼nÃ¼ eline aldÄ±. 1923 yÄ±lÄ±nda o gÃ¼nkÃ¼ adÄ±yla GÃ¼ney Rodezya-bugÃ¼nkÃ¼ Zimbabve- politik iktidarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k bir beyaz nÃ¼fusun eline veren anayasa ile Ä°ngiltere tarafÄ±ndan ilhak edilerek sÃ¶mÃ¼rgeleÅŸtirildi.

1979 yÄ±lÄ±nda seÃ§imlere oy verme hakkÄ± Ã¼lkedeki herkese verildiÄŸinde yerel halkÄ±n Ã§oÄŸunlukta olduÄŸu siyahi birÂ hÃ¼kÃ¼met Ã¼lkenin baÅŸÄ±na geÃ§ti. Mugabe'nin liderliÄŸinde 2000 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde kendilerinden gaspedilen tarÄ±m arazilerini geri isteyen yerel halk beyazlarÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸi kendi Ã§iftliklerine baskÄ±nlar dÃ¼zenleyerek geri almaya baÅŸladÄ±.

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