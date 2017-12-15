14:16, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Maduro'nun iki yakÄ±nÄ±na ABD'de hapis cezasÄ±





Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun eÅŸinin iki yeÄŸeni, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan 18'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Venezuela Devlet BaÅŸkanÄ± Nicolas Maduro'nun eÅŸinin iki yeÄŸenine uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle ABD'de 18'er yÄ±l hapis cezasÄ± verildi. ABD medyasÄ±ndaki haberlerde, Maduro'nun eÅŸi Cilia Floresâ€™in iki yeÄŸeni Franqui Francisco Flores de Freitas ve EfraÃ­n Antonio Campo Flores'e ABD'ye 800 kilogram uyuÅŸturucu sokmaktan 18'er yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸi belirtildi. Flores, mahkeme kararÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir hata yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu ifade etti. Flores ve Freitas, 2015'te Haiti'de AmerikalÄ± gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin koordinasyonunda dÃ¼zenlenen operasyonda yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyonda 800 kilogram kokain ele geÃ§irilmiÅŸti. Â

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