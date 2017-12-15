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19:44, 15 AralÄ±k 2017 Cuma
Avrupa
14:22, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

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Polonya'daki Ä°slamofobik saldÄ±rgan yakalandÄ±
Polonya'daki Ä°slamofobik saldÄ±rgan yakalandÄ±

Polonya'da Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezine saldÄ±rÄ±nÄ±n faili yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Polonya'nÄ±n baÅŸkenti VarÅŸova'da Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi sanÄ±lan kiÅŸi yakalandÄ±.

Polonya Resmi Haber AjansÄ±nÄ±n (PAP) haberine gÃ¶re, geÃ§en ay baÅŸkent VarÅŸova'daki Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'ne saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi iddia edilen ÅŸÃ¼pheli polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Polisin, hÄ±rsÄ±zlÄ±k suÃ§lamasÄ±yla da aranan 34 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸÃ¼phelinin evinde nefret sÃ¶ylemi iÃ§eren broÅŸÃ¼rler bulduÄŸu bildirildi.

ÅžÃ¼pheli suÃ§lu bulunduÄŸu takdirde 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± alabilecek.

VarÅŸova'da 27 KasÄ±m'da dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da, Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezi'nin camlarÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

2014 yÄ±lÄ±nda faaliyete geÃ§en Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezi, daha Ã¶nce de Ã§eÅŸitli saldÄ±rÄ±lara maruz kalmÄ±ÅŸtÄ±. Merkezin giriÅŸine domuz baÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ ve silahlÄ± saldÄ±rÄ± da dÃ¼zenlenmiÅŸti.

Polonya'da son yÄ±llarda nefret suÃ§u ve yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± eylemlerinde artÄ±ÅŸ dikkati Ã§ekiyor.



Ä°lgili Konular Polonya islamofobi
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