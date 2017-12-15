14:30, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Ã‡in ve Hindistan'Ä±n hareketleri enerji piyasalarÄ±nÄ± etkileyecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Birol, Ã‡in ve Hindistan'da yaÅŸanan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerin kÃ¼resel enerji piyasalarÄ±nÄ± derinden etkileyeceÄŸini belirterek, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor." dedi.

Birol, SabancÄ± Ãœniversitesi Ä°stanbul UluslararasÄ± Enerji ve Ä°klim Merkezi (IICEC) ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Enerji GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ 2017 Raporu'nun TÃ¼rkiye sunum toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

Bu yÄ±lki raporda dÃ¶rt Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me iÅŸaret edildiÄŸini belirten Birol, bunlarÄ±, Amerika'nÄ±n petrol ve doÄŸalgazda tartÄ±ÅŸmasÄ±z lider olma yolunda ilerlemesi, gÃ¼neÅŸ enerjisinde maliyetlerin dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼, Ã‡in'in enerji politikasÄ±ndaki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve elektrikteki trendlerin deÄŸiÅŸmesi olarak sÄ±raladÄ±.

Birol, Amerika'nÄ±n petrol ve doÄŸalgazda ithalatÃ§Ä± konumundan ihracatÃ§Ä± pozisyona geÃ§tiÄŸini ve Ã¼retimde bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸini anlattÄ±.

Amerika'nÄ±n son 10 yÄ±ldaki doÄŸalgaz Ã¼retimiyle Rusya'dan daha fazla doÄŸalgaz Ã¼retmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Birol, "Amerika'daki Ã¼retim hÄ±zla devam ediyor. Amerika'nÄ±n Ã¶nemli bir petrol ve gaz ihracatÃ§Ä±sÄ± haline dÃ¶nmesi Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ± da ciddi ÅŸekilde etkileyecektir. ArtÄ±k OPEC Ã¼yeleri ve geleneksel petrol ve doÄŸalgaz ihracatÃ§Ä±sÄ± Ã¼lkeler karar alÄ±rken yeni gelen gaz ve petrol Ã¼retimini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almak zorundalar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Birol, Ã‡in'in ve Hindistan'Ä±n enerji ve ekonomi politikasÄ±nda ciddi deÄŸiÅŸimler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun tÃ¼m piyasalarÄ± derinden etkileyeceÄŸini vurguladÄ±.

Ã‡in'in temiz enerjiyle ilgili Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Birol, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡in deÄŸiÅŸirse dÃ¼nya deÄŸiÅŸiyor. Onun iÃ§in Ã‡in'i anlamak lazÄ±m. Ã‡in, petrolde Ã¶nemli bir Ã¼lke olmaya devam ediyor ve doÄŸalgazda Orta Asya'daki denklemleri karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Asya'daki sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz fiyatlarÄ± Ã‡in'in doÄŸalgazÄ± ciddi olarak kullanmaya baÅŸlamasÄ±yla birlikte dÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžu anda fiyatlar 10 dolara dayandÄ±. Yenilenebilirde de Ã‡in ÅŸu anda dÃ¼nyanÄ±n bir numarasÄ± ve temiz enerji konusunda mÃ¼thiÅŸ bir atÄ±lÄ±m var. Bunun da uluslararasÄ± rekabette Ã¶nemli yansÄ±malarÄ± olacak. Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Yani, dÃ¼nya elektrik piyasalarÄ±nda iki Amerika, iki Avrupa, Ã‡in ve Hindistan olacak. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor."

Birol, ayrÄ±ca Ã‡in'in maliyetlerin dÃ¼ÅŸmesine baÄŸlÄ± olarak nÃ¼kleer enerjide de teknoloji ihraÃ§ eden bir Ã¼lke haline geleceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

PETROLÃœN Ã–LÃœM Ä°LANI Ä°Ã‡Ä°N ERKEN

Yenilenebilir enerjideki maliyet dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸleriyle gelecek dÃ¶nemde enerji kaynaklarÄ± arasÄ±ndaki en fazla bÃ¼yÃ¼menin yenilenebilirden geleceÄŸini belirten Birol, hÃ¼kÃ¼metlerin politikalarÄ±nÄ± buna gÃ¶re ayarlayarak depolama konusundaki sorunlarÄ± da gÃ¼ndemlerine alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Daha Ã¶nce teÅŸviklerle bÃ¼yÃ¼yen yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ±n maliyetlerdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sebebiyle daha az sÃ¼bvanse edilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Birol, "Bir sÃ¼re sonra da tamamen sÃ¼bvansiyonsuz bir yenilenebilir dÃ¼nyasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Bu Ã¶zellikle gÃ¼neÅŸ ve onshore (kara) rÃ¼zgar kaynaklarÄ± iÃ§in geÃ§erli. DoÄŸalgaz fiyatlarÄ±nda da bir yumuÅŸama bekliyoruz. O yÃ¼zden, birÃ§ok Ã¼lkede doÄŸalgaz ve yenilenebilir evlilikleri doÄŸuyor." diye konuÅŸtu.

Birol, elektrikli arabalar, klima ve dijitalleÅŸme gibi birÃ§ok faktÃ¶rÃ¼n elektrik talebini etkileyeceÄŸini vurguladÄ±.

Ã–zellikle elektrikli otomobillerin petrol ÅŸirketlerinin gÃ¼ndemini en fazla meÅŸgul eden konulardan biri olduÄŸunu ifade eden Birol, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžu anda dÃ¼nyadaki 1 milyar arabanÄ±n 2 milyonu elektrikli. FiyatlarÄ±n dÃ¼ÅŸmesi ve hÃ¼kÃ¼metlerin politikalarÄ±yla birlikte elektrikli araba sayÄ±sÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸ olacak. 2040'ta iki milyar arabadan 300 milyonu elektrikli olacak. Bu petrol tÃ¼ketimine yansÄ±yacak. 'Elektrikli arabalar Ã§Ä±ktÄ±, petrole gerek kalmayacak' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine katÄ±lmÄ±yoruz. Elektrikli ve mevcut arabalarÄ±n daha verimli hale gelmesiyle arabalardaki petrol kullanÄ±mÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olacak, bu doÄŸru ama kamyonlarda, uÃ§ak ve petrokimya tesislerinde bÃ¼yÃ¼k oranda petrol kullanÄ±lacak. Alternatifi yok. O bakÄ±mdan petrol tÃ¼ketimi artacak, geÃ§miÅŸe gÃ¶re daha az gÃ¼Ã§lÃ¼ bir bÃ¼yÃ¼me olacak ama artacak. O bakÄ±mdan petrolÃ¼n Ã¶lÃ¼m ilanÄ±nÄ± ÅŸimdiden vermek yanlÄ±ÅŸ ve yatÄ±rÄ±mcÄ±lar aÃ§Ä±sÄ±ndan da yanlÄ±ÅŸ sonuÃ§lar doÄŸurabilir. Elektrikli araba kullanmak iÃ§in elektriÄŸi bir yerden almanÄ±z gerekiyor. Elektrik sistemi tamamÄ±yla yenilenebilir ve nÃ¼kleer kaynaklarla desteklenmediÄŸi sÃ¼rece karbondioksit emisyonlarÄ±nÄ± azaltmak zor. 2040'ta 300 milyon elektrikli arabaya ulaÅŸsak da bunun dÃ¼nya karbondioksit emisyonlarÄ±nÄ± azaltma etkisi yÃ¼zde 1'den az. Romantik hayallere gerek yok."

Birol, ÅŸu an dÃ¼nyanÄ±n Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'nda kÃ¼resel sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ± 2 dereceyle ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rma hedefinden Ã§ok uzaÄŸÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

Bunun iÃ§in daha fazla gayret edilmesi gerektiÄŸin vurgulayan Birol, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžu andaki mevcut politikalarla dÃ¼nyanÄ±n Ä±sÄ±sÄ± 3 derece artacak ve hepimiz son derece zor gÃ¼nlerden geÃ§eceÄŸiz. Bunu 2 dereceye getirmek iÃ§in hep birlikte Ã§aba sarf etmemiz lazÄ±m. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla ulaÅŸÄ±lmasÄ± gereken hedef arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k uÃ§urum var. Buraya ulaÅŸmak iÃ§in dÃ¼nyadaki enerjiyi iki kat daha verimli kullanmamÄ±z lazÄ±m. Ã–zellikle Asya'daki kÃ¶mÃ¼rÃ¼ ikame etmek iÃ§in doÄŸalgazÄ±n enerji portfÃ¶ylerinde daha fazla yer almasÄ± lazÄ±m. Åžu anda, Paris hedeflerine uzak deÄŸil, Ã§ok uzaÄŸÄ±z."