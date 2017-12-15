DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:44, 15 AralÄ±k 2017 Cuma
Asya
14:30, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
Ã‡in ve Hindistan'Ä±n hareketleri enerji piyasalarÄ±nÄ± etkileyecek
Ã‡in ve Hindistan'Ä±n hareketleri enerji piyasalarÄ±nÄ± etkileyecek

UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Birol, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Birol, Ã‡in ve Hindistan'da yaÅŸanan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mlerin kÃ¼resel enerji piyasalarÄ±nÄ± derinden etkileyeceÄŸini belirterek, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor." dedi.

Birol, SabancÄ± Ãœniversitesi Ä°stanbul UluslararasÄ± Enerji ve Ä°klim Merkezi (IICEC) ev sahipliÄŸinde dÃ¼zenlenen DÃ¼nya Enerji GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ 2017 Raporu'nun TÃ¼rkiye sunum toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu.

Bu yÄ±lki raporda dÃ¶rt Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me iÅŸaret edildiÄŸini belirten Birol, bunlarÄ±, Amerika'nÄ±n petrol ve doÄŸalgazda tartÄ±ÅŸmasÄ±z lider olma yolunda ilerlemesi, gÃ¼neÅŸ enerjisinde maliyetlerin dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼, Ã‡in'in enerji politikasÄ±ndaki dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve elektrikteki trendlerin deÄŸiÅŸmesi olarak sÄ±raladÄ±.

Birol, Amerika'nÄ±n petrol ve doÄŸalgazda ithalatÃ§Ä± konumundan ihracatÃ§Ä± pozisyona geÃ§tiÄŸini ve Ã¼retimde bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ kaydettiÄŸini anlattÄ±.

Amerika'nÄ±n son 10 yÄ±ldaki doÄŸalgaz Ã¼retimiyle Rusya'dan daha fazla doÄŸalgaz Ã¼retmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Birol, "Amerika'daki Ã¼retim hÄ±zla devam ediyor. Amerika'nÄ±n Ã¶nemli bir petrol ve gaz ihracatÃ§Ä±sÄ± haline dÃ¶nmesi Ã¼lkenin dÄ±ÅŸ politikalarÄ±nÄ± da ciddi ÅŸekilde etkileyecektir. ArtÄ±k OPEC Ã¼yeleri ve geleneksel petrol ve doÄŸalgaz ihracatÃ§Ä±sÄ± Ã¼lkeler karar alÄ±rken yeni gelen gaz ve petrol Ã¼retimini gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne almak zorundalar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Birol, Ã‡in'in ve Hindistan'Ä±n enerji ve ekonomi politikasÄ±nda ciddi deÄŸiÅŸimler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun tÃ¼m piyasalarÄ± derinden etkileyeceÄŸini vurguladÄ±.

Ã‡in'in temiz enerjiyle ilgili Ã¶nemli adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Birol, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ã‡in deÄŸiÅŸirse dÃ¼nya deÄŸiÅŸiyor. Onun iÃ§in Ã‡in'i anlamak lazÄ±m. Ã‡in, petrolde Ã¶nemli bir Ã¼lke olmaya devam ediyor ve doÄŸalgazda Orta Asya'daki denklemleri karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Asya'daki sÄ±vÄ±laÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgaz fiyatlarÄ± Ã‡in'in doÄŸalgazÄ± ciddi olarak kullanmaya baÅŸlamasÄ±yla birlikte dÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžu anda fiyatlar 10 dolara dayandÄ±. Yenilenebilirde de Ã‡in ÅŸu anda dÃ¼nyanÄ±n bir numarasÄ± ve temiz enerji konusunda mÃ¼thiÅŸ bir atÄ±lÄ±m var. Bunun da uluslararasÄ± rekabette Ã¶nemli yansÄ±malarÄ± olacak. Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Yani, dÃ¼nya elektrik piyasalarÄ±nda iki Amerika, iki Avrupa, Ã‡in ve Hindistan olacak. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor."

Birol, ayrÄ±ca Ã‡in'in maliyetlerin dÃ¼ÅŸmesine baÄŸlÄ± olarak nÃ¼kleer enerjide de teknoloji ihraÃ§ eden bir Ã¼lke haline geleceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

PETROLÃœN Ã–LÃœM Ä°LANI Ä°Ã‡Ä°N ERKEN

Yenilenebilir enerjideki maliyet dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸleriyle gelecek dÃ¶nemde enerji kaynaklarÄ± arasÄ±ndaki en fazla bÃ¼yÃ¼menin yenilenebilirden geleceÄŸini belirten Birol, hÃ¼kÃ¼metlerin politikalarÄ±nÄ± buna gÃ¶re ayarlayarak depolama konusundaki sorunlarÄ± da gÃ¼ndemlerine alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Daha Ã¶nce teÅŸviklerle bÃ¼yÃ¼yen yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±nÄ±n maliyetlerdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ sebebiyle daha az sÃ¼bvanse edilmeye baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Birol, "Bir sÃ¼re sonra da tamamen sÃ¼bvansiyonsuz bir yenilenebilir dÃ¼nyasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz. Bu Ã¶zellikle gÃ¼neÅŸ ve onshore (kara) rÃ¼zgar kaynaklarÄ± iÃ§in geÃ§erli. DoÄŸalgaz fiyatlarÄ±nda da bir yumuÅŸama bekliyoruz. O yÃ¼zden, birÃ§ok Ã¼lkede doÄŸalgaz ve yenilenebilir evlilikleri doÄŸuyor." diye konuÅŸtu.

Birol, elektrikli arabalar, klima ve dijitalleÅŸme gibi birÃ§ok faktÃ¶rÃ¼n elektrik talebini etkileyeceÄŸini vurguladÄ±.

Ã–zellikle elektrikli otomobillerin petrol ÅŸirketlerinin gÃ¼ndemini en fazla meÅŸgul eden konulardan biri olduÄŸunu ifade eden Birol, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžu anda dÃ¼nyadaki 1 milyar arabanÄ±n 2 milyonu elektrikli. FiyatlarÄ±n dÃ¼ÅŸmesi ve hÃ¼kÃ¼metlerin politikalarÄ±yla birlikte elektrikli araba sayÄ±sÄ±nda ciddi artÄ±ÅŸ olacak. 2040'ta iki milyar arabadan 300 milyonu elektrikli olacak. Bu petrol tÃ¼ketimine yansÄ±yacak. 'Elektrikli arabalar Ã§Ä±ktÄ±, petrole gerek kalmayacak' dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine katÄ±lmÄ±yoruz. Elektrikli ve mevcut arabalarÄ±n daha verimli hale gelmesiyle arabalardaki petrol kullanÄ±mÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ olacak, bu doÄŸru ama kamyonlarda, uÃ§ak ve petrokimya tesislerinde bÃ¼yÃ¼k oranda petrol kullanÄ±lacak. Alternatifi yok. O bakÄ±mdan petrol tÃ¼ketimi artacak, geÃ§miÅŸe gÃ¶re daha az gÃ¼Ã§lÃ¼ bir bÃ¼yÃ¼me olacak ama artacak. O bakÄ±mdan petrolÃ¼n Ã¶lÃ¼m ilanÄ±nÄ± ÅŸimdiden vermek yanlÄ±ÅŸ ve yatÄ±rÄ±mcÄ±lar aÃ§Ä±sÄ±ndan da yanlÄ±ÅŸ sonuÃ§lar doÄŸurabilir. Elektrikli araba kullanmak iÃ§in elektriÄŸi bir yerden almanÄ±z gerekiyor. Elektrik sistemi tamamÄ±yla yenilenebilir ve nÃ¼kleer kaynaklarla desteklenmediÄŸi sÃ¼rece karbondioksit emisyonlarÄ±nÄ± azaltmak zor. 2040'ta 300 milyon elektrikli arabaya ulaÅŸsak da bunun dÃ¼nya karbondioksit emisyonlarÄ±nÄ± azaltma etkisi yÃ¼zde 1'den az. Romantik hayallere gerek yok."

Birol, ÅŸu an dÃ¼nyanÄ±n Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'nda kÃ¼resel sÄ±caklÄ±k artÄ±ÅŸÄ±nÄ± 2 dereceyle ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rma hedefinden Ã§ok uzaÄŸÄ±nda olduÄŸunu belirtti.

Bunun iÃ§in daha fazla gayret edilmesi gerektiÄŸin vurgulayan Birol, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžu andaki mevcut politikalarla dÃ¼nyanÄ±n Ä±sÄ±sÄ± 3 derece artacak ve hepimiz son derece zor gÃ¼nlerden geÃ§eceÄŸiz. Bunu 2 dereceye getirmek iÃ§in hep birlikte Ã§aba sarf etmemiz lazÄ±m. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarla ulaÅŸÄ±lmasÄ± gereken hedef arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k uÃ§urum var. Buraya ulaÅŸmak iÃ§in dÃ¼nyadaki enerjiyi iki kat daha verimli kullanmamÄ±z lazÄ±m. Ã–zellikle Asya'daki kÃ¶mÃ¼rÃ¼ ikame etmek iÃ§in doÄŸalgazÄ±n enerji portfÃ¶ylerinde daha fazla yer almasÄ± lazÄ±m. Åžu anda, Paris hedeflerine uzak deÄŸil, Ã§ok uzaÄŸÄ±z."



Ä°lgili Konular Ã‡in Hindistan enerji piyasalarÄ± petrol
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
UCM'den Kongo'da Ã§ocuk asker kullanan lidere tazminat cezasÄ±
UCM'den Kongo'da Ã§ocuk asker kullanan lidere tazminat cezasÄ±

UCM, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.
Eski Rus bakan yolsuzluktan 8 yÄ±l hapse mahkum edildi
Eski Rus bakan, yolsuzluktan 8 yÄ±l hapse mahkum edildi

Rusya'nÄ±n eski Ekonomik KalkÄ±nma BakanÄ± Ulyukev, yolsuzluk iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 8 yÄ±l hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
LÃ¼bnan'da KudÃ¼s protestolarÄ±
LÃ¼bnan'da KudÃ¼s protestolarÄ±

ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± Beyrut'ta cuma namazÄ± sonrasÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde yÃ¼zlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi
Afrika'da bir Ã¼lke daha nargileyi yasakladÄ±
Afrika'da bir Ã¼lke daha nargileyi yasakladÄ±

Ruanda, nargile Ã¼rÃ¼nlerinin kullanÄ±mÄ±, reklamÄ± ve ithalini yasakladÄ±
Ä°ngiltere Rusya NATO'nun internetini kesebilir
Ä°ngiltere: Rusya NATO'nun internetini kesebilir

Ä°ngiltere'nin en Ã¼st dÃ¼zey askeri gÃ¶revlisi, Rusya'nÄ±n deniz altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iletiÅŸim ve internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± BarÄ±ÅŸ iÃ§in ErdoÄŸan ÅŸart
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: BarÄ±ÅŸ iÃ§in ErdoÄŸan ÅŸart

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez" dedi
MÄ±sÄ±r'da cuma hutbelerinin konusu quot KudÃ¼s quot
MÄ±sÄ±r'da cuma hutbelerinin konusu "KudÃ¼s"

MÄ±sÄ±r'daki bÃ¼tÃ¼n camilerde bu hafta da cuma hutbesinde "KudÃ¼s" meselesi ele alÄ±ndÄ±.
BM'den Irak'taki 38 idama kÄ±nama
BM'den Irak'taki 38 idama kÄ±nama

BM, terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun NasÄ±riye kentindeki hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±
Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren vekile Ã¶lÃ¼m tehdidi
Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren vekile Ã¶lÃ¼m tehdidi

Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼metin Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ran iktidar milletvekili Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ã‡in ve Hindistan'Ä±n hareketleri enerji piyasalarÄ±nÄ± etkileyecek
Ã‡in ve Hindistan'Ä±n hareketleri enerji piyasalarÄ±nÄ± etkileyecek

UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Birol, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor" dedi
Polonya'daki Ä°slamofobik saldÄ±rgan yakalandÄ±
Polonya'daki Ä°slamofobik saldÄ±rgan yakalandÄ±

Polonya'da Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezine saldÄ±rÄ±nÄ±n faili yakalandÄ±
Maduro'nun iki yakÄ±nÄ±na ABD'de hapis cezasÄ±
Maduro'nun iki yakÄ±nÄ±na ABD'de hapis cezasÄ±

Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun eÅŸinin iki yeÄŸeni, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan 18'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Zimbabve'nin yeni lideri beyazlara Ã§iftlik veriyor
Zimbabve'nin yeni lideri beyazlara Ã§iftlik veriyor

Mugabe'nin 37 yÄ±llÄ±k iktidardan indirilmesinin ardÄ±ndan Zimbabve'nin baÅŸÄ±na geÃ§en Emmerson Mnangagwa hÃ¼kÃ¼meti Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminde yerel halktan beyaz Ä°ngilizlere verilen Ã§iftliklere el koyan halkÄ±n Ã§iftlikleri terketmesini istedi
Ä°srail polisi Netanyahu'yu 7'nci kez sorguladÄ±
Ä°srail polisi Netanyahu'yu 7'nci kez sorguladÄ±

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±yla ilgili olarak polise yeniden ifade verdi
Beyaz Saray'dan TÃ¼rkiye kararÄ±nda geri adÄ±m
Beyaz Saray'dan TÃ¼rkiye kararÄ±nda geri adÄ±m

Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster, "TÃ¼rkiye" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± dÃ¼zeltti
Mirziyayev KÄ±rgÄ±zistan ile aramÄ±zda sÄ±nÄ±r olmayacak
Mirziyayev: KÄ±rgÄ±zistan ile aramÄ±zda sÄ±nÄ±r olmayacak

KÄ±rgÄ±z lider Sooronbai Ceenbekov TaÅŸkent'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sonrasÄ± Ã–zbekistan iÃ§in "Daha Ã¶nce Ã–zbekistan bize dost Ã¼lke idi. Åžimdi ise stratejik ortaklar olduk" dedi.

Haberler

IKBY ve KÃ¼rt yetkililerin banka hesaplarÄ± takibe alÄ±nacak
IKBY ve KÃ¼rt yetkililerin banka hesaplarÄ± takibe alÄ±nacak

'Suudi Arabistan ve Rusya petrol kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± uzatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor'
Suudi Arabistan ve Rusya petrol kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ± uzatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor'

Petrol fiyatlarÄ± son 7 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nde
Petrol fiyatlarÄ± son 7 ayÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nde

Ä°ngiliz kara sularÄ±nda 1 milyar varillik petrol rezervi bulundu
Ä°ngiliz kara sularÄ±nda 1 milyar varillik petrol rezervi bulundu

'Barbaros Hayrettin PaÅŸa' Karadeniz'de doÄŸalgaz ve petrol arÄ±yor
Barbaros Hayrettin PaÅŸa' Karadeniz'de doÄŸalgaz ve petrol arÄ±yor

Kuzey Dakota petrol boru hattÄ±nda yerliler hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± | ANALÄ°Z
Kuzey Dakota petrol boru hattÄ±nda yerliler hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± ANALÄ°Z

IraklÄ± Bakan'dan 'petrol kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±' iddialarÄ±na cevap
IraklÄ± Bakan'dan 'petrol kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±' iddialarÄ±na cevap

IKBY, TÃ¼rkiye Ã¼zerinden 636 milyon dolarlÄ±k petrol sattÄ±
IKBY TÃ¼rkiye Ã¼zerinden 636 milyon dolarlÄ±k petrol sattÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 