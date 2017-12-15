CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluk

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hatay'Ä±n ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda, Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar yoÄŸunluk oluÅŸturdu.
TÃ¼rkiye'nin farklÄ± illerinden Suriye'ye gÄ±da, tekstil, sebze ve meyve, ev eÅŸyalarÄ±, un, mÄ±sÄ±r, su ve elektronik eÅŸya gÃ¶tÃ¼ren tÄ±rlar ile yardÄ±m malzemesi taÅŸÄ±yan araÃ§larÄ±n, ReyhanlÄ± ilÃ§esindeki sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan geÃ§iÅŸleri sÃ¼rÃ¼yor.
CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 5 kilometrelik tÄ±r kuyruÄŸu oluÅŸtu.
SÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan 18 Ekim'den itibaren yaklaÅŸÄ±k 21 bin 900 tÄ±rÄ±n geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda yer alan Babel Hava SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± ve bÃ¶lgesindeki olumsuz gÃ¼venlik koÅŸullarÄ± nedeniyle sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±, insani yardÄ±m, gÄ±da, ilaÃ§ ve temizlik maddesi dÄ±ÅŸÄ±ndaki nakillere 3 AÄŸustos'ta kapatÄ±lmÄ±ÅŸ, 18 Ekim'de ise tekrar aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle sÄ±nÄ±rda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi
"TÃ¼rkiye'nin ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor
Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkili olacak rÃ¼zgar, hafta sonu kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esecek
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esindeki Åžeytan SofrasÄ± mevkisinde aÄŸustos ayÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda zarar gÃ¶ren "Cennet Koyu" bÃ¶lgesine 33 bin 350 fidan dikildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "Bu sistemin saÄŸlayacaÄŸÄ± istihbaratÄ± elde etmek iÃ§in birÃ§ok Ã¼lke Ã§ok ciddi bedel Ã¶demeyi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak isteyebilir. O nedenle bu sistemde Ã¼retilen bilgilerin, bu trafiÄŸin ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ±n TÃ¼rkiye'de kalmasÄ± son derece Ã¶nemli" dedi
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esin'de 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Milli piyango, spor toto ve loto dinen haram mÄ±? Diyanetâ€™in son fetvasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, dinen haram olduÄŸu kesin olarak ifade edilen bu oyunlarÄ± organize eden Devlet iki arada bir derede kaldÄ±
PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonda 13 mevzi ve 10 sÄ±ÄŸÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi, ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± ve yaÅŸam malzemeleri imha edildi
New York'ta tutuklu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n avukatlarÄ±, mÃ¼vekkillerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada yerel saatle Ã¶ÄŸleden sonraki (TSÄ° 22:30) oturumda ifade vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n, Bakan Arslan adÄ±na bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlardan para talep ettiÄŸi, bu kiÅŸilere itibar edilmemesi ve adli mercilere baÅŸvurulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polis daha tutuklandÄ±. BÃ¶ylece Karlov cinayeti ie ilgili ÅŸu ana kadar tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili 3'Ã¼ kadÄ±n 7 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve ABD'li komutanlarla Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Irak ve Suriye'deki genel durum ile terÃ¶rle mÃ¼cadele ele alÄ±ndÄ±" denildi.