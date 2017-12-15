GÃ¼ncelleme: 04:46, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

"Trump, siyaseten bitmiÅŸtir ve intifada 2018'de yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ecek"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±rlÄ± gazeteci-yazar Fehmi Huveydi, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n siyaseten bittiÄŸini ve Filistin intifadasÄ±nÄ±n 2018'de yÃ¼kseliÅŸe geÃ§eceÄŸini sÃ¶yledi.

Huveydi, AA'ya verdiÄŸi Ã¶zel mÃ¼lakatta, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼nya gÃ¼ndeminin ilk sÄ±rasÄ±na oturan KudÃ¼s meselesi baÅŸta olmak Ã¼zere, OrtadoÄŸu'da yaÅŸanan son geliÅŸmelere iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.

Huveydi, "Trump, siyaseten bitmiÅŸtir ve Filistin'deki intifada 2018'de yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ecektir." dedi.

Trump'Ä±n siyasi ve hukuki aÃ§Ä±dan kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirten Huveydi, "Trump'Ä±n popÃ¼laritesi oldukÃ§a geriledi. Ancak ABD Ã§ok ciddi ve sÄ±kÄ± bir kurumsal yapÄ±ya sahip bir devlet." ifadeleriyle Rusya'nÄ±n 2016'daki ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine mÃ¼dahale ettiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde incelendiÄŸine iÅŸaret etti.

Trump'Ä±n ikinci kez seÃ§ilme ÅŸansÄ±nÄ±n kesinlikle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Huveydi, "O halde burada sorulmasÄ± gereken soru ÅŸu: Trump, bu dÃ¶nemini ABD BaÅŸkanÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼rebilecek mi" diye konuÅŸtu.

Ä°srail ile bÃ¶lge Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki normalleÅŸme sÃ¼recinde bÃ¼yÃ¼k gerileme beklendiÄŸini kaydeden Huveydi, Filistin konusunda ise TÃ¼rkiye'nin popÃ¼laritesinin artacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"BÃ¶lgedeki mevcut zayÄ±flÄ±k, daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k ve kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ± dikkate almaksÄ±zÄ±n Trump ve siyasetini deÄŸerlendiremeyiz" diyen Huveydi, "ABD'nin sÃ¼rekli Ä°srail yanlÄ±sÄ± bir irade kullanmasÄ± bizim iÃ§in sÃ¼rpriz olmadÄ±. Ancak sÃ¼rpriz olan bu iradeye Arap varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ya da bazÄ± taraflarÄ±n beklenen tepkiyi gÃ¶stermemesi." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na baÄŸlÄ± olarak 2018 yÄ±lÄ± beklentilerini ise Huveydi, "Yeni yÄ±lda bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± alanda iki yÃ¶nlÃ¼ bir hareketlenme olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±k. Washington yÃ¶netimi iÃ§in oldukÃ§a Ã¶nemli olan bu iki yÃ¶neliÅŸin ilki Ä°ran'a karÅŸÄ±, ikincisi de Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik 'yÃ¼zyÄ±lÄ±n pazarlÄ±ÄŸÄ±' adÄ±yla bilinen (Filistinlilere Sina'da yer verilerek orada bir devlet kurmalarÄ±) adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ±." ÅŸeklinde dile getirdi.

Huveydi, "Trump'Ä±n kararÄ±yla mÃ¼cadele en aÃ§Ä±k ÅŸekliyle yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Bununla birlikte Ä°srail'le normalleÅŸme denilen olaÄŸan komÅŸuluk iliÅŸkilerinde bazÄ± gerilemeler olacaktÄ±r. Bu durum halklarÄ±n Ã¶fkesini artÄ±racaktÄ±r. BazÄ± Arap Ã¼lkelerinde ise endiÅŸe verici geliÅŸmeler oluÅŸabilir" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

SIRTINI TRUMP'A DAYAYAN SUUDÄ° STRATEJÄ°SÄ°

"Suudi Arabistan'da neler dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bilip anlamadan bÃ¶lgedeki pek Ã§ok konu hakkÄ±nda Ã¶ngÃ¶rÃ¼lerde bulunmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir." diyen Huveydi, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n rolÃ¼nÃ¼n gittikÃ§e artmasÄ±, Ã¼lkedeki iyileÅŸtirme Ã§abalarÄ± ve yolsuzlukla mÃ¼cadele operasyonlarÄ± ÅŸu an iÃ§in Suudi Arabistan'daki konularÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor." dedi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'Ä±n ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n desteÄŸiyle hareket ettiÄŸine dikkati Ã§eken Huveydi, "Suudi Arabistan'da olanlar iÃ§ kanama gibi. Ancak Trump'Ä±n kendi koltuÄŸu dahi gÃ¼vende deÄŸil." ifadesini kullandÄ±.

"BÃ¶lgede geleceÄŸi hesap edilmeksizin bazÄ± iÅŸler yapÄ±lÄ±yor." diyen Huveydi, "Liderlerden bir nesil var ki siyaseti hobi mantÄ±ÄŸÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. Ã–yle ki bir sonraki adÄ±mÄ± hesap etmeksizin adÄ±m atÄ±yorlar." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Liderlerdeki strateji yoksunluÄŸuna Suudi Arabistan'dan Ã¶rnek veren Huveydi, bu Ã¼lkedeki iyileÅŸtirme ya da Ä±slahat olarak tanÄ±mlanan uygulamalarÄ±n belli bir siyaset ve aÃ§Ä±k bir strateji ortaya konulmadan yapÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Huveydi, "Ãœlkedeki kriz, medya abluka altÄ±nda olduÄŸu iÃ§in gizli tutuluyor, bunun yansÄ±malarÄ±nÄ± ancak sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–yle sanÄ±yorum ki Suudi Arabistan gelecekte iÃ§ ve dÄ±ÅŸ aÃ§Ä±dan daha da derinleÅŸen bir krizin iÃ§inde olacak." dedi.

Suudi Arabistan-Ä°ran iliÅŸkilerinde tahminde bulunmanÄ±n ise Ã§ok zor olduÄŸunu kaydeden Huveydi, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°liÅŸkilerin iyileÅŸtirilmesi ya da yumuÅŸatÄ±lmasÄ± gibi tahminler de bulunmak oldukÃ§a gÃ¼Ã§. Bunun nedeni de meselenin sadece Ä°ran ve Suudi Arabistan'Ä± ilgilendirmemesi. Arada bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼yle Ä°srail de bulunduÄŸu iÃ§in bu iyileÅŸmeyi Ä°srail'in kabul etmesi mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil."

SURÄ°YE'NÄ°N GELECEÄžÄ°

Åžu anki Suriye'nin 2012 ve 2013'teki durumuyla aynÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Huveydi, "Rusya ve Ä°ran'Ä±n da desteÄŸiyle rejim iÃ§in askeri adÄ±mlarda kararlÄ±lÄ±k daha aÄŸÄ±r basÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin eski haline dÃ¶nmeyeceÄŸine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakan Huveydi, "Daha derin yaralar oluÅŸtu. Oluk oluk kan aktÄ±. ArtÄ±k uyanan gruplar oluÅŸtu, KÃ¼rtler gibi yeni kimlikler oluÅŸtu. KÃ¼rtlerin, Suriye'nin 4'te birine hakim olduÄŸu sÃ¶yleniyor." dedi.

Huveydi, Suriye'yi ÅŸu kelimelerle Ã¶zetledi, "Ã–zetle, Suriye'de askeri olarak sona yaklaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Ancak Esed rejiminin istikrarlÄ± bir yapÄ±ya kavuÅŸmasÄ± henÃ¼z oldukÃ§a uzak bir ihtimal."

"YEMEN'DE KABÄ°LELER ARASINDAKÄ° Ã‡EKÄ°ÅžMELER ARTACAK"

Huveydi, Yemen'de eski cumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih'in Ã¶nceki haftalarda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Ã¼lkedeki mÃ¼cadelenin bundan sonra Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi Arap koalisyonu ile Ä°ran arasÄ±nda doÄŸrudan gerÃ§ekleÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ran'Ä±n artÄ±k Yemen'deki mÃ¼cadelede dolaysÄ±z olarak yer alacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Huveydi, Husiler'in bÃ¶lgede yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±larak kabul edilmeyen bir gÃ¼Ã§ haline geldiÄŸini ifade etti. Huveydi, bÃ¶lgedeki kabileler arasÄ±ndaki Ã§ekiÅŸmelerin artacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi.

"LÄ°BYA'DAKÄ° AKTÃ–RLERÄ°N ELLERÄ° BAÄžLI"

Libya'daki geliÅŸmelere iliÅŸkin de deÄŸerlendirmelerde bulunan Huveydi, yakÄ±n gelecekte bu Ã¼lkede istikrarÄ±n saÄŸlanma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± uzak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Huveydi, "Libya'da istikrar konusunda iyimser deÄŸilim. Ãœlkede karÅŸÄ± devrimin baskÄ±sÄ±nÄ±n iyice arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Arap dÃ¼nyasÄ±ndan siyasi ve kabileler arasÄ± Ã§ekiÅŸmeleri besleyen mÃ¼dahalelerin olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz." dedi.

Libya'daki Ã§ekiÅŸmenin iÃ§inde yer alan aktÃ¶rlerin kendi baÅŸlarÄ±na hareket etmediÄŸine iÅŸaret eden Huveydi, "Libya'da yakÄ±n gelecekte bir istikrar gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor. Krizle iliÅŸkide olan aktÃ¶rlerin elleri serbest olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Ã¼lkedeki Ã§ekiÅŸme daha da devam edecektir." diye konuÅŸtu.

Ãœlkedeki taraflarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ±dan yÃ¶nlendirmelere maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Huveydi, "Bizler bÃ¶lgede dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve sarsÄ±ntÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± zirvelerin birinde bulunuyoruz. TamamÄ± olumlu olmayan birÃ§ok oluÅŸumlar ve koalisyonlar oluÅŸabilir." dedi.

"TÃœRKÄ°YE-MISIR YAKINLAÅžMASII HER Ä°KÄ° ÃœLKENÄ°N DE Ã‡IKARINADIR"

Huveydi, TÃ¼rkiye-MÄ±sÄ±r iliÅŸkilerine dair ise ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Olumlu havanÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve sÃ¼kunetle yÃ¼rÃ¼yen bu sÃ¼reÃ§te TÃ¼rkiye ile MÄ±sÄ±r'Ä±n yakÄ±nlaÅŸmasÄ± her iki Ã¼lkenin de Ã§Ä±karÄ±na olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye ile MÄ±sÄ±r arasÄ±ndaki olumlu havanÄ±n artmasÄ±nÄ± Ã¼mit ediyorum. Ã–zellikle son aylarda bir sÃ¼kunete tanÄ±k olundu ve Ã§ekiÅŸmeyi tÄ±rmandÄ±racak her hangi bir ÅŸeye fÄ±rsat verilmedi."

MÄ±sÄ±rlÄ± gazeteci ayrÄ±ca, "TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir devlet ve buna baÄŸlÄ± olarak da eksen Ã¼lkedir. Ã‡ok sayÄ±da sorunla meÅŸgul, Ä°srail'e karÅŸÄ± duruÅŸunun yanÄ± sÄ±ra KÃ¼rtlerle, Irak ve Suriye ile iliÅŸkileri, bu anlamda TÃ¼rkiye'den 'daha fazla istikrarlÄ± olmasÄ±nÄ± istemekten' baÅŸka talebimiz olamaz." ifadelerini kullandÄ±.

AHMED ÅžEFÄ°K ADAYLIKTAN Ã‡EKÄ°LECEK

MÄ±sÄ±r'da, 2018'de yapÄ±lacak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinden daha Ã¶ncelikli bir gÃ¼ndemin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Huveydi, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ahmed Åžefik'in CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmasÄ± Ã¼lkede elbette bÃ¼yÃ¼k bir sarsÄ±ntÄ± yarattÄ±. MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi'nin bir dÃ¶nem daha bu gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼receÄŸine yÃ¶nelik bir ortamÄ±n olmasÄ±na raÄŸmen bÃ¶yle bir durum, kÄ±rÄ±lganlÄ±ÄŸÄ±n ne noktada olduÄŸunu gÃ¶steriyor. Kendisine alternatif olabilecek bir rakip, Sisi iÃ§in endiÅŸe yaratabilir. Ancak Ã¼lkede ÅŸu an Åžefik'in Ä°hvan'la yakÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dair sÃ¶ylentilere raÄŸmen Sisi'nin bunu dikkate almadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde bir izlenim hakim. BÃ¶lgedeki savaÅŸlar, ordular karÄ±ÅŸmadan medya Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸiyor. CumhurbaÅŸkanÄ± susuyor ancak baÅŸÄ±nda olduÄŸu kurumun sesinin, medyada gÃ¼Ã§lÃ¼ olarak duyulmasÄ± aslÄ±nda tamamen de gÃ¶rmezden gelmediÄŸini ortaya koyuyor. Åžefik'in adaylÄ±ktan Ã§ekileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bu konuda iÅŸaretler var. Ancak hesapta olmayan bir sÃ¼rpriz olursa durum deÄŸiÅŸir. AÃ§Ä±k olan, Åžefik'in adaylÄ±ktan vazgeÃ§eceÄŸi. Bundan dolayÄ± da siyaset denizinde sularÄ±n durgun akacaÄŸÄ± sÃ¶ylenebilir."

MÄ±sÄ±r'da yÃ¶netime muhalif dÃ¼ÅŸÃ¼nceyi belli bir gruba hasretmenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Huveydi, "YÃ¶netimle sorunu olanlar ve onunla Ã§atÄ±ÅŸanlar toplumun geniÅŸ bir tabakasÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Normal bir vatandaÅŸ olarak insanlar sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekiyor ve sorunlar yaÅŸÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla muhalefet anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sadece Ä°hvan'a indirgemek meseleyi bir tÃ¼r basitleÅŸtirmek anlamÄ±na geliyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ toplumda var olan Ã¶fke artÄ±k Ä°hvanÄ± aÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°hvan'Ä±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerine duyarsÄ±z kalmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Huveydi, "MÄ±sÄ±r'da geÃ§im sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yaÅŸayan halkÄ±n Ã¶fkesi Ä°hvan'Ä±n rolÃ¼nden Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼tÃ¼r." dedi.

AdaylarÄ±n kim olacaÄŸÄ±nÄ±n deÄŸil seÃ§im ortamÄ±nÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Huveydi, "Sisi'nin aday olmasÄ± durumunda sonuÃ§ elbette onun lehine olacaktÄ±r." dedi.

SeÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ± etkileyecek unsurun herhangi bir boykot Ã§aÄŸrÄ±sÄ± olmayacaÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Huveydi, "Boykot Ã§aÄŸrÄ±sÄ± olmaksÄ±zÄ±n da seÃ§imlere katÄ±lÄ±m zayÄ±f kalacaktÄ±r. " diyerek Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶fkenin var olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Ä°HVAN'IN YOK OLMASI ZOR

Ä°hvan'Ä±n artÄ±k tek bir bÃ¼tÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Huveydi, "Ä°hvan, iÃ§indeki bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸlÃ¼ÄŸe raÄŸmen farklÄ± renk ve tonlarÄ±yla hala ihmal edilemeyecek kadar bÃ¼yÃ¼k ve Ã¶nemli bir siyasi grup." dedi.

MÄ±sÄ±r'da Ä°hvan'Ä±n son durumuna iliÅŸkin yapÄ±lan yorumlarÄ± gerÃ§ekÃ§i bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Huveydi, "Ä°hvan, kÃ¶ÅŸeye itilebilir, darbelere maruz kalabilir ancak yok olmasÄ± zor. Ä°nsaflÄ± bir analist bunu sÃ¶yleyemez. Medya bunu sÃ¶ylÃ¼yor ancak bunun gerÃ§eklere dayanan analizlerden Ã§ok temenniler olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." diye konuÅŸtu

ETÄ°YOPYA VE HEDASE BARAJI

MÄ±sÄ±r'Ä±n Sisi dÃ¶nemindeki en Ã¶nemli dÄ±ÅŸ meselesinin Hedase BarajÄ± olduÄŸunu kaydeden Huveydi, terÃ¶rÃ¼n konuyu perdelediÄŸini ifade etti. SÃ¶z konusu barajÄ±n kurulmasÄ±yla MÄ±sÄ±r'Ä±n Nil sularÄ±ndan yÄ±llÄ±k hakkÄ± olan (55 milyar metre kÃ¼p) suyu alamama endiÅŸesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Huveydi, gerÃ§ek bir felakete dÃ¶nÃ¼ÅŸme ihtimaline raÄŸmen meselenin Ã¼lkede hak ettiÄŸi ilgiyi bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Åžu ana kadar gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerdeki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa raÄŸmen, askeri Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ uzak ihtimal gÃ¶ren Huveydi, MÄ±sÄ±r'Ä±n Hedase BarajÄ±'na iliÅŸkin takÄ±nacaÄŸÄ± muhtemel tavÄ±r hakkÄ±nda ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Ä°Ã§ Ã§Ã¶zÃ¼mler bana daha yakÄ±n geliyor ki bunlardan biri de deniz suyu arÄ±tma tesisi kurmak. Afrika Ã¼lkeleriyle iliÅŸkileri artÄ±rÄ±p diplomatik yollardan Ã§Ã¶zÃ¼mler aramak da hareket alanlarÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ± oluÅŸturuyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda uluslararasÄ± kurumlara hukuki baÅŸvurular yoluyla haklarÄ±n korunmasÄ± yoluna da gidilebilir. Yine Etiyopya'da bazÄ± kabile ve etnik gruplarÄ± harekete geÃ§irerek Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± desteklemek ve yÃ¶netime karÅŸÄ± baskÄ± unsuru olarak kullanmak da mÃ¼mkÃ¼n."

Sonuncusu hariÃ§ diÄŸer tÃ¼m yollarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m listesinin Ã¶n sÄ±ralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Huveydi, ancak son seÃ§eneÄŸin de yolda olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

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