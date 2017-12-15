14:53, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren vekile Ã¶lÃ¼m tehdidi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HÃ¼kÃ¼metin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) yasa tasarÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ran iktidar milletvekili Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Dominic Grieve, Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lmasÄ±nÄ± dÃ¼zenleyen yasa tasarÄ±sÄ±nda Theresa May hÃ¼kÃ¼metine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetki devrini Ã¶ngÃ¶ren maddenin deÄŸiÅŸtirilmesine yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in sert Brexit yanlÄ±larÄ±ndan Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

The Independent gazetesine konuÅŸan Grieve, "Brexitâ€™i durduruyorsun" diyerek kendisini Ã¶lÃ¼mle tehdit eden bir sesli mesaj ile bazÄ± epostalarÄ± polise bildirdiÄŸini belirtti.

Grieveâ€™in de aralarÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 11 Muhafazakar Partili milletvekili Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±lan oylamada, AB mevzuatÄ±nÄ±n Ä°ngiltere'nin iÃ§ hukukuna aktarÄ±lmasÄ±nda parlamentonun yetkisini hÃ¼kÃ¼mete devreden ve "8. Henry yetkisi" diye adlandÄ±rÄ±lan 9. maddesiyle ilgili deÄŸiÅŸiklik teklifine muhalefet partileriyle "evet" oyu vermiÅŸti.

DeÄŸiÅŸiklik 305'e karÅŸÄ± 309 oyla kabul edilirken, siyasi gÃ¶zlemciler bunun azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼metiyle iktidarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren BaÅŸbakan Mayâ€™e aÄŸÄ±r bir darbe olduÄŸu yorumunu yapmÄ±ÅŸtÄ±.

OylamanÄ±n ardÄ±ndan Daily Mail gazetesi, hÃ¼kÃ¼mete ihanetle suÃ§lanan 11 milletvekilinin resimlerini manÅŸete taÅŸÄ±yarak "Kendinizle gurur duyuyor musunuz?" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸtÄ±.

8.HENRY ETKÄ°SÄ°

Grieveâ€™in gÃ¼ndeme getirdiÄŸi ve muhalefet ile iÅŸ birliÄŸi iÃ§inde kabul edilmesini saÄŸladÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸiklikle hÃ¼kÃ¼metin Brexit mÃ¼zakerelerinde AB ile herhangi bir anlaÅŸmaya "evet" denmeden Ã¶nce Ä°ngiliz parlamentosunun onayÄ±nÄ± almasÄ± gerekecek. HÃ¼kÃ¼met ancak hazÄ±rlayacaÄŸÄ± yeni yasa tasarÄ±sÄ±na parlamentonun her iki kanadÄ±nÄ±n onayÄ±nÄ± aldÄ±ktan sonra AB ile varÄ±lacak Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± hayata geÃ§irebilecek.

Ä°ngiltere KralÄ± 8. Henryâ€™nin 1539â€™da getirdiÄŸi dÃ¼zenleme, hÃ¼kÃ¼mdara parlamentoyu bypass ederek yasa Ã§Ä±karma olanaÄŸÄ± veriyordu. DÃ¼zenleme, temelde hÃ¼kÃ¼mdara Ã¼lkeyi fermanla yÃ¶netme olanaÄŸÄ± tanÄ±yordu. Ä°ngiltereâ€™de hÃ¼kÃ¼metler bu yetkiyi Ã§oÄŸunlukla bazÄ± yasalara ekledikleri "8. Henry maddeleri" ile kullanÄ±yor. Yasalar parlamentondan geÃ§tikten sonra, hÃ¼kÃ¼metlere bu maddelere dayanarak bir daha parlamento sÃ¼recine girmeden yasalar Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklik yapma veya yasayÄ± iptal etmek yetkisini elde ediyorlar.

AZINLIK HÃœKÃœMETÄ°

May, "GÃ¼Ã§lÃ¼ liderlik" sloganÄ±yla girdiÄŸi 8 Haziran'daki erken seÃ§imde tek baÅŸÄ±na hÃ¼kÃ¼met kurmak iÃ§in gerekli 326 milletvekilini Ã§Ä±karamamÄ±ÅŸtÄ±. 318 milletvekili Ã§Ä±karabilen May, azÄ±nlÄ±k hÃ¼kÃ¼metini Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n 10 milletvekiline sahip aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partisi Demokratik Birlik Partisinin dÄ±ÅŸarÄ±dan desteÄŸiyle kurabilmiÅŸti.

Ä°ngiltere, geÃ§en yÄ±l haziran ayÄ±nda yapÄ±lan referandumla yÃ¼zde 48'e karÅŸÄ± yÃ¼zde 52 oyla AB'den ayrÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ, 29 Mart'ta da Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesini iÅŸleterek ayrÄ±lÄ±k sÃ¼recini resmen baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

GeÃ§en yÄ±l AB referandumuna sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala ana muhalefetteki Ä°ÅŸÃ§i Partisinin Brexit karÅŸÄ±tÄ± kadÄ±n milletvekili Jo Cox, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ gruplarla iliÅŸkili bir kiÅŸi tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.