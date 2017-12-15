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19:44, 15 AralÄ±k 2017 Cuma
Afrika
GÃ¼ncelleme: 19:00, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

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UCM'den Kongo'da Ã§ocuk asker kullanan lidere tazminat cezasÄ±
UCM'den Kongo'da Ã§ocuk asker kullanan lidere tazminat cezasÄ±

UCM, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Merkezi Hollanda'da bulunan UluslararasÄ± Ceza Mahkemesi (UCM), Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Thomas Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.

Mahkeme, Ã§ocuk asker kullanmaktan ve iÅŸlenen savaÅŸ suÃ§larÄ±ndan sorumlu tutulan Lubanga'nÄ±n 10 milyon dolar tazminat Ã¶demesine karar verdi.

Kararda, 475 baÅŸvuranÄ±n 427'sinin Lubanga'nÄ±n iÅŸlediÄŸi savaÅŸ suÃ§larÄ±ndan doÄŸrudan, binlerce kiÅŸinin de dolaylÄ± olarak maÄŸdur olduÄŸu belirtildi.

Mahkeme ayrÄ±ca, savaÅŸ maÄŸduru olarak kabul edilen 427 kiÅŸinin uÄŸradÄ±ÄŸÄ± zararlarÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in 3,4 milyon dolar ve bunun dÄ±ÅŸÄ±nda belirlenecek savaÅŸ maÄŸdurlarÄ± iÃ§in de ayrÄ±ca 6,6 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi gerektiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

UCM, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki iÃ§ savaÅŸtaki rolÃ¼ nedeniyle yakalanarak UCMâ€™ye teslim edilen Lubangaâ€™yÄ± yargÄ±lamaya 2006'da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme, Lubangaâ€™yÄ±, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlamak ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bularak 2012â€™de 14 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular afrika ucm Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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