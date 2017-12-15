DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) BaÅŸkanvekili Ahmet AydÄ±n, "Kanun metinleri herkesin anlayabileceÄŸi aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde kaleme alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kanun dilinin zorunlu Ã¶zellikleri ise sadelik, bilimsel tutarlÄ±lÄ±k, kesinlik ve belirginliktir." dedi.
Adalet ve Medeniyet DerneÄŸince bir otelde, "KanunlarÄ±n Dili UluslararasÄ± Sempozyumu" dÃ¼zenlendi.
Sempozyumun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, dilin insana Ã¶zgÃ¼ ve insanla iliÅŸkili olan her ÅŸeyle iÃ§ iÃ§e olduÄŸunu sÃ¶yledi. AydÄ±n, bu nedenle dilin, toplumda karÅŸÄ±laÅŸÄ±lan pek Ã§ok sorunun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼yle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
Dilin, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin oluÅŸumunda, yoÄŸun dÃ¼ÅŸÃ¼nsel faaliyet gereken bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ortaya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda ve bilginin iletilmesinde temel rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen AydÄ±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"YazÄ±lÄ± hukuka geÃ§iÅŸle ve yeni kurallarÄ±n yazÄ±yla ifade edilmeye baÅŸlanmasÄ±yla hukuk ile dil arasÄ±ndaki baÄŸ daha da gÃ¼Ã§lenmiÅŸtir. Bireylerin yaÅŸam alanlarÄ± Ã¼zerinde egemen olmalarÄ±, diÄŸer bireyler ve devlet karÅŸÄ±sÄ±ndaki Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k alanlarÄ±nÄ±n ayrÄ±ca devlet karÅŸÄ±sÄ±ndaki hak ve Ã¶devlerinin bilincinde olmalarÄ±, ancak bu alanlarÄ± etkileyen ve sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± Ã§izen kanunlarÄ±n ve diÄŸer hukuki dÃ¼zenlemelerin anlamÄ±nÄ± kavramalarÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Nitekim en Ã¶nemli hukuki ilkelerden birisi, 'Kanunu bilememek mazeret deÄŸildir.' DolayÄ±sÄ±yla kanunu Ã§ok iyi bilmek lazÄ±m."
AydÄ±n, kanunlarÄ±n toplumda yaÅŸayan her bireyi etkilediÄŸini belirterek, "Kanun metinleri, herkesin anlayabileceÄŸi aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde kaleme alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kanun dilinin zorunlu Ã¶zellikleri ise sadelik, bilimsel tutarlÄ±lÄ±k, kesinlik ve belirginliktir." ifadesini kullandÄ±.
Dilin kesinlik ve belirginlik Ã¶zelliklerinin ceza hukuku aÃ§Ä±sÄ±ndan zaruri olduÄŸunu dile getiren AydÄ±n, aÃ§Ä±k, sade ve herkesin anlayabileceÄŸi metinlerin, yaÅŸayan dilde yazÄ±lan metinler olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
AydÄ±n, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Kanun dilinin, kesinlik ve belirginlik Ã¶zelliÄŸi, kanun ile baÄŸlÄ± olan vatandaÅŸlarÄ±n temel haklarÄ±nÄ±n ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin korunabilmesinde bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz etmektedir. Ã–zellikle, kiÅŸilerin temel hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerinin meÅŸru nedenlerle sÄ±nÄ±rlanabileceÄŸi ceza hukukunda kullanÄ±lan bu dilin, 'kesinlik' Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±masÄ± ve ceza kanundaki kesinlik ilkesinin gereklerini yerine getirmesi aslÄ±nda Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin vazgeÃ§ilmez gÃ¼vencesidir. Ne anlama geldiÄŸi tam belli olmayan muÄŸlak birtakÄ±m ifadelerle bir kanun hÃ¼kmÃ¼nce yargÄ±lanan bir kiÅŸinin, kendileri de insan olan ve kendince doÄŸrularÄ± ve dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri bulunan hakimlerce tarafsÄ±z bir ÅŸekilde yargÄ±lanmasÄ± ve kararÄ±n Ã¼st yargÄ± organlarÄ±nca yine tarafsÄ±zlÄ±kla denetlenmesi kanaatimce gÃ¼Ã§leÅŸecektir. DolayÄ±sÄ±yla muÄŸlak ifadelerden kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ± gerekmektedir. Bu durum adil yargÄ±lamaya gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rebilecektir. Kanun dilinin aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r olmasÄ± ve hukuki sÃ¶z varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sadeleÅŸerek, kavranÄ±r duruma gelmesi hukuk devleti ilkesinin iÅŸlerlik kazanmasÄ± iÃ§in temel bir gereklilik olarak ortaya Ã§Ä±kmaktadÄ±r."
YargÄ± diliyle halk arasÄ±nda meydana gelecek bir dilsel kopukluÄŸun hukuk devleti ilkesine ters dÃ¼ÅŸeceÄŸini kaydeden AydÄ±n, hukuk dÃ¼nyasÄ±nda, kanun dilinde ve Ã¶ÄŸretiminde istikrar kazanmÄ±ÅŸ, terim haline gelmiÅŸ ve Ã¼zerinde tartÄ±ÅŸma bulunmayan, kesinlik iÃ§eren bazÄ± kavramlarÄ±n yeni kavramlarla deÄŸiÅŸtirilmesinin ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± bir uygulama olduÄŸunun dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Hukuk dilinde deÄŸiÅŸtirilen "buÃ§" ve "iÅŸyar" gibi kelimelerden Ã¶rnekler veren AydÄ±n, yoÄŸun bir biÃ§imde teknik terimler iÃ§eren mali mevzuatta yapÄ±lan ve yapÄ±lacak deÄŸiÅŸikliklerde sade ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir dil kullanmanÄ±n da bazen pek mÃ¼mkÃ¼n olamayacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
AydÄ±n, "Milletin meclisi olan Gazi Meclisimizde kabul edilen kanunlarÄ±n hem milletimiz tarafÄ±ndan anlaÅŸÄ±labilmesi hem de kendine Ã¶zgÃ¼ bir estetik iÃ§ermesi gerekmektedir." diye konuÅŸtu.
Bazen konularÄ±n aciliyetinden dolayÄ± zaman baskÄ±sÄ±ndan kaynaklÄ± olarak, gerekli dÃ¼zenlemelerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AydÄ±n, torba kanun olayÄ±nÄ±n sÄ±kÃ§a yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve zorunlu hale geldiÄŸini dile getirdi.
"TÃœRK DÄ°LÄ° MUBAREK BÄ°R DÄ°LDÄ°R"
TBMM Adalet Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ahmet Ä°yimaya ise "TÃ¼rkÃ§e, medeniyetimizin, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n, sosyal yaÅŸamÄ±mÄ±zÄ±n en Ã¶nemli ve en sorunlu konusudur." diyerek sÃ¶zlerine baÅŸladÄ±.
Medeniyetin hem cevherinin hem gÃ¶stergesinin dilde ve hukukta tecelli ettiÄŸini belirten Ä°yimaya, "TÃ¼rk dili mÃ¼barek bir dildir, kadersiz bir dildir, Ã§ileli bir dildir." ifadesini kullandÄ±. Ä°yimaya, dillerin farklÄ± birer organizma olduÄŸunu ve mÃ¼dahale edildiÄŸinde olumsuz sonuÃ§larla karÅŸÄ±laÅŸÄ±labileceÄŸini belirtti.
TÃ¼rkÃ§e'nin bugÃ¼nlerde "bozulma dÃ¶nemi" geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yleyen Ä°yimaya, medeniyet yarÄ±ÅŸÄ±nda geride kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda korumacÄ± Ã¶nlemlerle dilin de hukukun da Ã¶zgÃ¼nleÅŸtirilemeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Ä°yimaya, dil ve hukukun Ã§ok sayÄ±da baÄŸlantÄ± noktalarÄ±nÄ±n olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Hukuk dilinin Ã¶nemi, dilin Ã¶neminden Ã§ok hukuk normunun baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan doÄŸmaktadÄ±r. Siz baÄŸlayÄ±cÄ± olan hukuk normunu, anlaÅŸÄ±lÄ±r, sade, aÃ§Ä±k bir dille inÅŸa edemezseniz, ona uymak zorunda olan insanÄ±n hukuku anlamasÄ±nÄ± imkansÄ±z kÄ±larsÄ±nÄ±z. Bu hem dil iÃ§in hem hukuk sistemi iÃ§in vahimdir." dedi.
Hukuk dilinin, esnek olmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Ä°yimaya, "TÃ¼rkiye'nin sorunu, bir hukuk boÅŸluÄŸu sorunu mudur? Yoksa hukukÃ§u kÄ±tlÄ±ÄŸÄ± sorunu mudur? Bana gÃ¶re kÃ¶tÃ¼ hukuka raÄŸmen iyi hukukÃ§ular adil ve Ã§ok iyi hukuk Ã¼retebilirler. TÃ¼rkiye'nin temel sorunu, normun baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± noktasÄ±nda bir inanÃ§ boÅŸluÄŸu sorunudur." yorumunda bulundu.
TÃœRKÃ‡E'NÄ°N BAÅžINA GELENLER
AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Dil ve Tarih YÃ¼ksek Kurumu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Derya Ã–rs ise TÃ¼rkÃ§e'nin son 100 yÄ±l iÃ§inde deÄŸiÅŸerek ve baÅŸkalaÅŸarak bu gÃ¼nlere geldiÄŸini anlattÄ±. Ã–rs, "TÃ¼rkÃ§e, geÃ§tiÄŸimiz 100 yÄ±l boyunca talihsiz bir takÄ±m olaylar yaÅŸadÄ±. Ã–nce kelime hazinesinin Ã¶nemli bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ dÄ±ÅŸlandÄ± ve daha sonra dÄ±ÅŸlanan kelimelerin yerine TÃ¼rkÃ§eleri ikame edilemeden batÄ± kÃ¶kenli sÃ¶zcÃ¼kler, hÄ±zla TÃ¼rkÃ§e'ye geldiler. Åžimdi de bu akÄ±m Ä°ngilizce Ã¼zerinden yaÅŸanÄ±yor." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkÃ§e'nin 20, 30 yÄ±l sonrasÄ± iÃ§in batÄ± dillerinin baÅŸta Ä°ngilizce olmak Ã¼zere, tehdidi altÄ±nda kalacaÄŸÄ±nÄ± ve karmaÅŸÄ±klÄ±ÄŸa sebep olan bu durumu tespit etmek amacÄ±yla 2017 yÄ±lÄ±nÄ± TÃ¼rk Dili YÄ±lÄ± ilan ettiklerini kaydeden Ã–rs, yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda kanun ve hukuki metinlerin aÃ§Ä±k olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde talepleri olduÄŸunu dile getirdi.
Adalet ve Medeniyet DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Akif TÃ¶gel de derneÄŸin 2013'de kÃ¼Ã§Ã¼k bir kitap okuma grubuyla Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, derneÄŸin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de 32 merkezde, dÃ¼nya genelinde ise 10 Ã¼lkeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DerneÄŸin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin bilgi veren TÃ¶gel, TÃ¼rkÃ§e YÄ±lÄ± etkinlikleri Ã§erÃ§evesinde bu sempozyumu dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.
1982 AnayasasÄ± ile baÅŸlayan sÃ¼reÃ§te baÅŸta anayasa olmak Ã¼zere kanun, tÃ¼zÃ¼k ve resmi yazÄ±ÅŸmalarÄ±n dilinde bir bozulmanÄ±n olduÄŸunu belirten TÃ¶gel, dilde baÅŸlayan bu bozulmanÄ±n gÃ¼ndelik hayata da sirayet ettiÄŸini dile getirdi.
TÃ¶gel, sempozyum boyunca teknik, hukuki ve edebi ve karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± hukuk boyutunda birÃ§ok sunum yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, emeÄŸi geÃ§en herkese teÅŸekkÃ¼r etti.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan, "Ahmet Cevdet PaÅŸa Hukuk Diline ÃœstÃ¼n KatkÄ± Ã–dÃ¼lÃ¼" Ahmet Rasim Cinisli'ye takdim edildi.
TBMM BaÅŸkanvekili AydÄ±n, "Kanun metinleri, herkesin anlayabileceÄŸi aÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir ÅŸekilde kaleme alÄ±nmalÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k ve anlaÅŸÄ±lÄ±r bir kanun dilinin zorunlu Ã¶zellikleri ise sadelik, bilimsel tutarlÄ±lÄ±k, kesinlik ve belirginliktir" dedi
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Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polis daha tutuklandÄ±. BÃ¶ylece Karlov cinayeti ie ilgili ÅŸu ana kadar tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili 3'Ã¼ kadÄ±n 7 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi