15:25, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

AyvalÄ±k'taki Cennet Koyu aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±lÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esindeki Åžeytan SofrasÄ± mevkisinde aÄŸustos ayÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda zarar gÃ¶ren "Cennet Koyu" bÃ¶lgesine 33 bin 350 fidan dikildi.

TÃ¶rende konuÅŸan Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, BalÄ±kesir'e yapÄ±lan ve yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mlara iliÅŸkin bilgi verdi.

EroÄŸlu, hÃ¼kÃ¼met olarak aÄŸaÃ§landÄ±rmaya bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerinin vurgulayarak, "TabiatÄ± en Ã§ok koruyan biziz. Ben de bir Ã§evre profesÃ¶rÃ¼ olarak tabiatÄ± ve Ã§evreyi korumaya en bÃ¼yÃ¼k Ã¶zeni gÃ¶steriyorum." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Edirne'de 29 KasÄ±m'da bu yÄ±l bitirilen 375 dev tesis, sayÄ±sÄ±z baraj, gÃ¶leti aÃ§arken, 4 milyarÄ±ncÄ± fidanÄ±n dikimini de canlÄ± baÄŸlantÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Åžimdiye kadar 4 milyar fidanÄ± toprakla buluÅŸturduk. DÃ¼nyada ormanlÄ±k alanlar azalÄ±rken bizde artÄ±yor, merak etmeyin. Son 14 yÄ±lda 1,5 milyon hektar yani 15 milyon dekar ormanlÄ±k alan arttÄ±. Bu alan, maalesef yakanÄ± bulamadÄ±k, araÅŸtÄ±rma devam ediyor ama burasÄ± yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman 'Ya buraya villalar yapÄ±lacak herhalde, onun iÃ§in yakÄ±yorlar.' denildi. Ben ÅŸunu sÃ¶ylÃ¼yorum; hÃ¼kÃ¼metimiz dÃ¶neminde yanan alanlar hiÃ§bir ÅŸekilde baÅŸka maksatla tahsis edilemez, en geÃ§ bir yÄ±l iÃ§inde aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±lÄ±r. Bunu gururla ifade ediyorum."

"Eski TÃ¼rkiye"de alanlarÄ±n yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren EroÄŸlu, kendilerinin bÃ¶yle alanlarÄ± hemen aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±nca kasÄ±tlÄ± yakanlar ve yanan alanlarÄ±n azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

"Åžu an Avrupa'da, Akdeniz Ã¼lkelerinde, orman yangÄ±nlarÄ±yla mÃ¼cadelede en baÅŸarÄ±lÄ± Ã¼lke gurur duymanÄ±z iÃ§in sÃ¶ylÃ¼yorum, TÃ¼rkiye." diyen EroÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Hatta biz Rusya'ya, zamanÄ±nda Azerbaycan'a, Ã¶zellikle GÃ¼rcistan'a, Yunanistan'a, Arnavutluk'a, Bosna Hersek'e, Ä°srail'e dahi yangÄ±nlarÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in yardÄ±m eden bir Ã¼lkeyiz. DolayÄ±sÄ±yla yanan alanlar aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±lÄ±yor. 17 AÄŸustos'ta bu alan yandÄ±ÄŸÄ± zaman ben de Ankara'dan kontrol ediyordum, Ã§ok hÄ±zlÄ± ÅŸekilde 5 dakikada ekipler buraya geldi. 20 hektar yandÄ±. AslÄ±nda 20 hektar bÃ¼yÃ¼k bir alan deÄŸil ama yÃ¼reÄŸimizi yaktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bizim iÃ§in bÃ¼yÃ¼k. Bu yÃ¼zden hemen 'Gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±n' diye sÃ¶yledik."

MÄ°LLETVEKÄ°LLERÄ° Ä°Ã‡Ä°N FÄ°DAN

EroÄŸlu, bÃ¶lgedeki yangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸarkÄ±cÄ± Haluk Levent'in kendisini ziyarete geldiÄŸini ve "BÃ¶lgeye gidelim, beraber fidan dikelim.'' dediÄŸini anÄ±msatarak, bundan Ã§ok mutlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BÃ¶yle deÄŸerli sanatÃ§Ä±larÄ±n bu konuda destek vermesi ve kamuoyunu bilgilendirmesinin Ã§ok faydalÄ± olduÄŸunu dile getiren EroÄŸlu, "Dedim ki; 'Uygun zamanda biz de gidelim, birlikte dikelim.' 33 bin 500 civarÄ±nda fidan burada dikilecek. Hatta 26. DÃ¶nem milletvekilleri iÃ§in de birer tane fidan dikmiÅŸ olacaÄŸÄ±z. DolasÄ±yla o milletvekilleri de 'AyvalÄ±k'ta, Cennet Koyu'nda benim de fidanÄ±m var.' diyecek. Bunlara gÃ¶zÃ¼mÃ¼z gibi bakacaÄŸÄ±z.'' ifadelerini kullandÄ±.

EroÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin Ã¼zerine Ã§ok oyun oynayanlarÄ±n olduÄŸunu, bu bayraÄŸÄ± indirmek isteyen Ã§ok dÃ¼ÅŸmanÄ±n bulunduÄŸunu belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Ama biz Allah'Ä±n izniyle birlik, beraberlik ve kardeÅŸliÄŸimizi daha da pekiÅŸtirerek daha gÃ¼Ã§lÃ¼, bÃ¼yÃ¼k kÃ¼resel gÃ¼Ã§ TÃ¼rkiye'yi hep birlikte kuracaÄŸÄ±z. Cenab-Ä± Allah milletimizin bahtÄ±nÄ± aÃ§Ä±k eylesin. BaÅŸta alÃ§ak FETÃ– terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olmak Ã¼zere PKK-PYD, DEAÅž gibi her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerini periÅŸan eylesin, onlara destek, silah veren bÃ¼tÃ¼n devletleri de ya rabbi. Bu cuma gÃ¼nÃ¼ hÃ¼rmetine onlarÄ± da tarih sahnesinden siliver ya rabbi. Senin her ÅŸeye gÃ¼cÃ¼n yeter. Milletimizin bahtÄ±nÄ± aÃ§Ä±k eyle ya Rabbi."

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