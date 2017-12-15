Pakistan'da muhalif lider yolsuzluk davasÄ±nda beraat etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Ä°mran Han, Anayasa Mahkemesinde hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼len yolsuzluk davasÄ±nda beraat etti.
Pakistan Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin siyasi geleceÄŸini yakÄ±ndan ilgilendiren davayÄ± bugÃ¼n karara baÄŸladÄ±. Muhalefetin Ã¶nemli isimlerinden Han, hakkÄ±nda off shore (kÄ±yÄ± bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±) ÅŸirket sahibi olmak, bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ± YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna bildirmemek ve partisinin yabancÄ±lar tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi suÃ§lamasÄ±yla siyasetten men edilmesi iÃ§in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada aklandÄ±.
Mahkeme, Ä°mran Han'Ä±, off shore ÅŸirketi sahibi olmak ve eksik mal beyanÄ± suÃ§lamalarÄ±ndan aklarken, Han'Ä±n partisi PTI'Ä±n yabancÄ±lar tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in dosyayÄ± YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna gÃ¶nderdi.
PTI'Ä±n Genel Sekreteri Cihangir Tarin ise sahibi olduÄŸu ÅŸirkette bazÄ± usulsÃ¼zlÃ¼kler yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten men edildi.
Pakistan MÃ¼slÃ¼man BirliÄŸi-Navaz (PML-N) partisi Ã¼yesi Hanif Abbasi, PTI lideri Ä°mran Han ve parti sekreteri Tarin'e off shore ÅŸirketi sahibi olmak, eksik mal beyanÄ± ve partinin yabancÄ±lar tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi iddialarÄ±yla siyaset yasaÄŸÄ± getirilmesi iÃ§in kasÄ±m ayÄ± baÅŸÄ±nda Anayasa Mahkemesine baÅŸvurmuÅŸtu.
Pakistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± ve PML-N parti lideri Navaz Åžerif, aile Ã¼yelerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n Panama belgeleriyle ortaya Ã§Ä±kan yolsuzluk iddialarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle temmuz ayÄ±nda Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
UNICEF, Ã¼lkede 19 bin Ã§ocuÄŸun silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve gruplar tarafÄ±ndan silah altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han, Anayasa Mahkemesinde hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk davasÄ±nda aklandÄ±
UCM, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.
Rusya'nÄ±n eski Ekonomik KalkÄ±nma BakanÄ± Ulyukev, yolsuzluk iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 8 yÄ±l hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± Beyrut'ta cuma namazÄ± sonrasÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde yÃ¼zlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi
Ruanda, nargile Ã¼rÃ¼nlerinin kullanÄ±mÄ±, reklamÄ± ve ithalini yasakladÄ±
Ä°ngiltere'nin en Ã¼st dÃ¼zey askeri gÃ¶revlisi, Rusya'nÄ±n deniz altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iletiÅŸim ve internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez" dedi
MÄ±sÄ±r'daki bÃ¼tÃ¼n camilerde bu hafta da cuma hutbesinde "KudÃ¼s" meselesi ele alÄ±ndÄ±.
BM, terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun NasÄ±riye kentindeki hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±
Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼metin Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ran iktidar milletvekili Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Birol, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor" dedi
Polonya'da Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezine saldÄ±rÄ±nÄ±n faili yakalandÄ±
Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun eÅŸinin iki yeÄŸeni, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan 18'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Mugabe'nin 37 yÄ±llÄ±k iktidardan indirilmesinin ardÄ±ndan Zimbabve'nin baÅŸÄ±na geÃ§en Emmerson Mnangagwa hÃ¼kÃ¼meti Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminde yerel halktan beyaz Ä°ngilizlere verilen Ã§iftliklere el koyan halkÄ±n Ã§iftlikleri terketmesini istedi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±yla ilgili olarak polise yeniden ifade verdi