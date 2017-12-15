GÃ¼ncelleme: 21:02, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Pakistan'da muhalif lider yolsuzluk davasÄ±nda beraat etti





Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han, Anayasa Mahkemesinde hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk davasÄ±nda aklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Ä°mran Han, Anayasa Mahkemesinde hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼len yolsuzluk davasÄ±nda beraat etti. Pakistan Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin siyasi geleceÄŸini yakÄ±ndan ilgilendiren davayÄ± bugÃ¼n karara baÄŸladÄ±. Muhalefetin Ã¶nemli isimlerinden Han, hakkÄ±nda off shore (kÄ±yÄ± bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±) ÅŸirket sahibi olmak, bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±nÄ± YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna bildirmemek ve partisinin yabancÄ±lar tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi suÃ§lamasÄ±yla siyasetten men edilmesi iÃ§in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada aklandÄ±. Mahkeme, Ä°mran Han'Ä±, off shore ÅŸirketi sahibi olmak ve eksik mal beyanÄ± suÃ§lamalarÄ±ndan aklarken, Han'Ä±n partisi PTI'Ä±n yabancÄ±lar tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi iddiasÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in dosyayÄ± YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluna gÃ¶nderdi. PTI'Ä±n Genel Sekreteri Cihangir Tarin ise sahibi olduÄŸu ÅŸirkette bazÄ± usulsÃ¼zlÃ¼kler yaptÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã¶mÃ¼r boyu siyasetten men edildi. Pakistan MÃ¼slÃ¼man BirliÄŸi-Navaz (PML-N) partisi Ã¼yesi Hanif Abbasi, PTI lideri Ä°mran Han ve parti sekreteri Tarin'e off shore ÅŸirketi sahibi olmak, eksik mal beyanÄ± ve partinin yabancÄ±lar tarafÄ±ndan finanse edildiÄŸi iddialarÄ±yla siyaset yasaÄŸÄ± getirilmesi iÃ§in kasÄ±m ayÄ± baÅŸÄ±nda Anayasa Mahkemesine baÅŸvurmuÅŸtu. Pakistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± ve PML-N parti lideri Navaz Åžerif, aile Ã¼yelerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n Panama belgeleriyle ortaya Ã§Ä±kan yolsuzluk iddialarÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle temmuz ayÄ±nda Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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