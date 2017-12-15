Marmara ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda fÄ±rtÄ±na

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce, Marmara ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkili olacak rÃ¼zgarÄ±n hafta sonu kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesinin beklendiÄŸi bildirildi.
Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, rÃ¼zgarÄ±n bu gece yarÄ±sÄ±ndan baÅŸlayarak, cumartesi ve pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonraya kadar Ä°stanbul, Bursa ve Ã‡anakkale baÅŸta olmak Ã¼zere Marmara BÃ¶lgesi geneli ile Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda, Ä°zmir Ã§evrelerinde gÃ¼neybatÄ± yÃ¶nlerden kuvvetli (lodos) ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde (50-75 kilometre/saat) eseceÄŸi tahmin ediliyor.
FÄ±rtÄ±nanÄ±n pazar gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra rÃ¼zgarÄ±n karayele dÃ¶nmesiyle birlikte etkisini kaybetmesi bekleniyor.
FÄ±rtÄ±nanÄ±n oluÅŸturabileceÄŸi Ã§atÄ± uÃ§masÄ±, aÄŸaÃ§ ve direk devrilmesi, ulaÅŸÄ±mda aksamalar, soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± baca gazÄ± zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekiyor.
Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle sÄ±nÄ±rda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
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Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkili olacak rÃ¼zgar, hafta sonu kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esecek
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Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve ABD'li komutanlarla Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Irak ve Suriye'deki genel durum ile terÃ¶rle mÃ¼cadele ele alÄ±ndÄ±" denildi.