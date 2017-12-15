15:39, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

BM'den Irak'taki 38 idama kÄ±nama





BM, terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun NasÄ±riye kentindeki hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Irak'ta terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki NasÄ±riye kentinde bir hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±. BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "DÃ¼n Irak'Ä±n gÃ¼neyinde 38 kiÅŸinin toplu olarak infaz edilmesi, bizi derinden etkiledi ve dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼." dedi. Throssell, toplu infazÄ±n Irak'ta idam cezasÄ±nÄ±n uygulanma ÅŸekline yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k kaygÄ± uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. Ä°dam edilen 38 mahkumun terÃ¶r suÃ§larÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸini aktaran Throssell, yargÄ±lamanÄ±n Irak adalet sistemine yÃ¶nelik ÅŸÃ¼pheler uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Throssell, Irak'ta bu yÄ±l 42'si eylÃ¼l ayÄ±nda olmak Ã¼zere 106 kiÅŸinin idam edildiÄŸini belirterek, Irak makamlarÄ±na tÃ¼m infazlarÄ± durdurma ve adalet sistemini "acil" ve "kapsamlÄ±" ÅŸekilde gÃ¶zden geÃ§irme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, 24 EylÃ¼l'de Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki NasÄ±riye kentinde bulunan El Hut Cezaevi'nde 42 mahkumun idam edilmesinin Ã¼lkedeki idam yasasÄ±na iliÅŸkin derin kaygÄ± oluÅŸturduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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