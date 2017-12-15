BM'den Irak'taki 38 idama kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Irak'ta terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun Ã¼lkenin gÃ¼neyindeki NasÄ±riye kentinde bir hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek KomiserliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "DÃ¼n Irak'Ä±n gÃ¼neyinde 38 kiÅŸinin toplu olarak infaz edilmesi, bizi derinden etkiledi ve dehÅŸete dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼." dedi.
Throssell, toplu infazÄ±n Irak'ta idam cezasÄ±nÄ±n uygulanma ÅŸekline yÃ¶nelik bÃ¼yÃ¼k kaygÄ± uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti.
Ä°dam edilen 38 mahkumun terÃ¶r suÃ§larÄ±ndan hÃ¼kÃ¼m giydiÄŸini aktaran Throssell, yargÄ±lamanÄ±n Irak adalet sistemine yÃ¶nelik ÅŸÃ¼pheler uyandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Throssell, Irak'ta bu yÄ±l 42'si eylÃ¼l ayÄ±nda olmak Ã¼zere 106 kiÅŸinin idam edildiÄŸini belirterek, Irak makamlarÄ±na tÃ¼m infazlarÄ± durdurma ve adalet sistemini "acil" ve "kapsamlÄ±" ÅŸekilde gÃ¶zden geÃ§irme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
BM Ä°nsan HaklarÄ± YÃ¼ksek Komiseri Zeyd Raad El HÃ¼seyin, 24 EylÃ¼l'de Irak'Ä±n gÃ¼neyindeki NasÄ±riye kentinde bulunan El Hut Cezaevi'nde 42 mahkumun idam edilmesinin Ã¼lkedeki idam yasasÄ±na iliÅŸkin derin kaygÄ± oluÅŸturduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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UCM, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.
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Ä°ngiltere'nin en Ã¼st dÃ¼zey askeri gÃ¶revlisi, Rusya'nÄ±n deniz altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iletiÅŸim ve internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez" dedi
MÄ±sÄ±r'daki bÃ¼tÃ¼n camilerde bu hafta da cuma hutbesinde "KudÃ¼s" meselesi ele alÄ±ndÄ±.
BM, terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun NasÄ±riye kentindeki hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±
Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼metin Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ran iktidar milletvekili Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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