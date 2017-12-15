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MÄ±sÄ±r'da cuma hutbelerinin konusu "KudÃ¼s"
MÄ±sÄ±r'da cuma hutbelerinin konusu

MÄ±sÄ±r'daki bÃ¼tÃ¼n camilerde bu hafta da cuma hutbesinde "KudÃ¼s" meselesi ele alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'daki tÃ¼m camilerde okunan cuma hutbelerinde ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± sert bir dille eleÅŸtirildi.

VakÄ±flar BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu hafta da camilerde "Onurlu ve haysiyetli olmak, kutsal mekanlarÄ± korumak iÃ§in milli Arap birliÄŸinin zorunluluÄŸu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda KudÃ¼s temalÄ± hutbeler okunacaÄŸÄ± duyurulmuÅŸtu.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ezher yÃ¶netimi ve VakÄ±flar BakanlÄ±ÄŸÄ± geÃ§en hafta cuma hutbelerinin konusunun "KudÃ¼s" olmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde ortak karar almÄ±ÅŸtÄ±.

Trump, 6 AralÄ±k Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 1980 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ ilhak ederek baÅŸkent ilan etmesini geÃ§ersiz sayan 478 sayÄ±lÄ± kararÄ±na raÄŸmen, "KudÃ¼s'Ã¼ resmen Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma zamanÄ± geldi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Trump ayrÄ±ca DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlamasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lgili Konular mÄ±sÄ±r cami KudÃ¼s ABD israil
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