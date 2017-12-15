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ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni
ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni

"TÃ¼rkiye'nin ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da toplu ulaÅŸÄ±mda Ã¶nemli bir hat olacak ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye-Ã‡ekmekÃ¶y-Sancaktepe metrosunun birinci etabÄ± olan ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye metrosunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

"TÃ¼rkiye'nin ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu" olma Ã¶zelliÄŸini taÅŸÄ±yan ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye metrosunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda yapÄ±lÄ±yor.

Alana gelen ErdoÄŸan, araÃ§tan indiÄŸinde yanÄ±na gelen bir Ã§ocuÄŸu sevdi ve ona hediye verdi. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan daha sonra protokol ve platformdan vatandaÅŸlarÄ± selamladÄ±.

TÃ¶ren Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal'Ä±n konuÅŸmasÄ±yla baÅŸladÄ±.

TÃ¶rene; BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, eski Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, bazÄ± AK Parti genel baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±, milletvekilleri, ilÃ§e belediye baÅŸkanlarÄ± katÄ±ldÄ±.

16 Ä°STASYONLU HATTIN UZUNLUÄžU 20 KÄ°LOMETRE

ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye-Ã‡ekmekÃ¶y-Sancaktepe metrosunun uzunluÄŸu 20 kilometre ve 16 istasyonu bulunuyor. Metronun, uzunluklarÄ± 128 metreden oluÅŸan 126 vagonunun yolcu kapasitesi bin 622. Saatte tek yÃ¶nden 65 bin, gÃ¼nde ise ortalama 700 bin yolcu taÅŸÄ±nmasÄ± hedefleniyor.

Emisyonunda yÄ±llÄ±k 77 bin 246 ton azalma saÄŸlayacak hattaki trenlerin fren gÃ¼cÃ¼nden yararlanarak enerji geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ elde edilecek. Fren mesafesi kÄ±salacak enerjiden tasarruf saÄŸlanacak.

Metronun birinci etabÄ± olan ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye bÃ¶lÃ¼mÃ¼ yani sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z kÄ±smÄ±n uzunluÄŸunu ise 10,5 kilometre. Bu bÃ¶lÃ¼m; ÃœskÃ¼dar, FÄ±stÄ±kaÄŸacÄ±, BaÄŸlarbaÅŸÄ±, Altunizade, KÄ±sÄ±klÄ±, Bulgurlu, Ãœmraniye, Ã‡arÅŸÄ± ve Yamanevler olmak Ã¼zere 9 istasyondan oluÅŸuyor. AyrÄ±ca hat, ÃœskÃ¼dar'dan Marmaray, Marmaray'dan YenikapÄ±-HacÄ±osman ve diÄŸer metrolara entegre ediliyor. Bu hattÄ± kullananlar, ÃœskÃ¼dar'da Marmaray, Altunizade ise metrobÃ¼s ile yolculuk yapabilecek.

Hizmete girecek metroyla Sancaktepe'den ÃœskÃ¼dar'a 27, Ãœmraniye'ye 15, Kartal'a 62, YenikapÄ±'ya 39, Taksim'e 47, HacÄ±osman'a 71, HavalimanÄ±'na 71 ve Olimpiyat StadÄ±'na 81 dakikada ulaÅŸÄ±labilecek.

Ä°nce iÅŸleri tamamlanan ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye-Ã‡ekmekÃ¶y-Sancaktepe metrosunun diÄŸer kÄ±sÄ±mlarÄ± ise 2018'in Haziran ayÄ±nda hizmet vermeye baÅŸlayacak.



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