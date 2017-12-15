16:11, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: BarÄ±ÅŸ iÃ§in ErdoÄŸan ÅŸart

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Yunanistan ziyaretine iliÅŸkin, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z, bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r." dedi.

Kocias, ana muhalefet partisinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretine iliÅŸkin parlamento dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler ve savunma komitesine bilgi verdi.

Ziyaretin bir "fiyasko" olduÄŸuna iliÅŸkin eleÅŸtirilere yanÄ±t veren Kocias, "HÃ¼kÃ¼metler arasÄ± ve istikÅŸafi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler dahil olmak Ã¼zere tÃ¼m diyalog kanallarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ ay iÃ§erisinde oluÅŸturulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸma saÄŸladÄ±k. Bu bir yeniden baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

ErdoÄŸanâ€™Ä±n Lozan AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n gÃ¼ncellenmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±na deÄŸinen Kocias, ErdoÄŸan'Ä±n Lozan'Ä± sorgulayan eski duruÅŸunun Lozan'Ä±n gÃ¼ncellenmesine evrildiÄŸini savunarak, bunun ise Yunanistan'a iliÅŸkin deÄŸil TÃ¼rkiye'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

Ä°lk defa bir TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n, Yunanistan'Ä±n topraklarÄ±nda bir iddiasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydettiÄŸini belirten Kocias, "MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde Pomak ve RomanlarÄ±n bulunduÄŸunu da tanÄ±dÄ±. Bu, onlar tarafÄ±ndan daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸ bir kabuldÃ¼r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde diyalog ve mÃ¼zakereden Ã§ekinmemeleri gerektiÄŸini vurgulayan Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z, bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kocias, muhalefete yÃ¼klenerek, "AltÄ±n Åžafak'Ä±n duruÅŸu ve PASOK'un pozisyonu aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§iliÄŸi kÃ¶rÃ¼kleyen tipik aÅŸÄ±rÄ±cÄ± tavÄ±rlar. Bu, dÄ±ÅŸ politikanÄ±n bir saldÄ±rganlÄ±k iÃ§inde, birlikte var olma ve uzlaÅŸmayÄ± reddeden ve Ã¼lkenin uluslararasÄ± mecrada yÃ¼kselmesine engel olan bir tutumdur." dedi.

Ziyaretin ardÄ±ndan gÃ¼venlik ve istikrar konularÄ±nda ilerleme kaydedildiÄŸini dile getiren Kocias, "Bir ziyaret, tÃ¼m sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmez ama ileriye dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlar attÄ±k." diye konuÅŸtu.