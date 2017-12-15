Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: BarÄ±ÅŸ iÃ§in ErdoÄŸan ÅŸart

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Kocias, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Yunanistan ziyaretine iliÅŸkin, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z, bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r." dedi.
Kocias, ana muhalefet partisinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n ziyaretine iliÅŸkin parlamento dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler ve savunma komitesine bilgi verdi.
Ziyaretin bir "fiyasko" olduÄŸuna iliÅŸkin eleÅŸtirilere yanÄ±t veren Kocias, "HÃ¼kÃ¼metler arasÄ± ve istikÅŸafi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler dahil olmak Ã¼zere tÃ¼m diyalog kanallarÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ ay iÃ§erisinde oluÅŸturulmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸma saÄŸladÄ±k. Bu bir yeniden baÅŸlangÄ±Ã§tÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
ErdoÄŸanâ€™Ä±n Lozan AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n gÃ¼ncellenmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarÄ±na deÄŸinen Kocias, ErdoÄŸan'Ä±n Lozan'Ä± sorgulayan eski duruÅŸunun Lozan'Ä±n gÃ¼ncellenmesine evrildiÄŸini savunarak, bunun ise Yunanistan'a iliÅŸkin deÄŸil TÃ¼rkiye'nin doÄŸu sÄ±nÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.
Ä°lk defa bir TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n, Yunanistan'Ä±n topraklarÄ±nda bir iddiasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydettiÄŸini belirten Kocias, "MÃ¼slÃ¼man azÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inde Pomak ve RomanlarÄ±n bulunduÄŸunu da tanÄ±dÄ±. Bu, onlar tarafÄ±ndan daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸmemiÅŸ bir kabuldÃ¼r." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
DÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde diyalog ve mÃ¼zakereden Ã§ekinmemeleri gerektiÄŸini vurgulayan Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z, bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Kocias, muhalefete yÃ¼klenerek, "AltÄ±n Åžafak'Ä±n duruÅŸu ve PASOK'un pozisyonu aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§iliÄŸi kÃ¶rÃ¼kleyen tipik aÅŸÄ±rÄ±cÄ± tavÄ±rlar. Bu, dÄ±ÅŸ politikanÄ±n bir saldÄ±rganlÄ±k iÃ§inde, birlikte var olma ve uzlaÅŸmayÄ± reddeden ve Ã¼lkenin uluslararasÄ± mecrada yÃ¼kselmesine engel olan bir tutumdur." dedi.
Ziyaretin ardÄ±ndan gÃ¼venlik ve istikrar konularÄ±nda ilerleme kaydedildiÄŸini dile getiren Kocias, "Bir ziyaret, tÃ¼m sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmez ama ileriye dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlar attÄ±k." diye konuÅŸtu.
UCM, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.
Rusya'nÄ±n eski Ekonomik KalkÄ±nma BakanÄ± Ulyukev, yolsuzluk iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 8 yÄ±l hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± Beyrut'ta cuma namazÄ± sonrasÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde yÃ¼zlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi
Ruanda, nargile Ã¼rÃ¼nlerinin kullanÄ±mÄ±, reklamÄ± ve ithalini yasakladÄ±
Ä°ngiltere'nin en Ã¼st dÃ¼zey askeri gÃ¶revlisi, Rusya'nÄ±n deniz altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iletiÅŸim ve internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez" dedi
MÄ±sÄ±r'daki bÃ¼tÃ¼n camilerde bu hafta da cuma hutbesinde "KudÃ¼s" meselesi ele alÄ±ndÄ±.
BM, terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun NasÄ±riye kentindeki hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±
Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼metin Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ran iktidar milletvekili Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Birol, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor" dedi
Polonya'da Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezine saldÄ±rÄ±nÄ±n faili yakalandÄ±
Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun eÅŸinin iki yeÄŸeni, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan 18'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Mugabe'nin 37 yÄ±llÄ±k iktidardan indirilmesinin ardÄ±ndan Zimbabve'nin baÅŸÄ±na geÃ§en Emmerson Mnangagwa hÃ¼kÃ¼meti Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminde yerel halktan beyaz Ä°ngilizlere verilen Ã§iftliklere el koyan halkÄ±n Ã§iftlikleri terketmesini istedi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±yla ilgili olarak polise yeniden ifade verdi
Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster, "TÃ¼rkiye" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± dÃ¼zeltti
KÄ±rgÄ±z lider Sooronbai Ceenbekov TaÅŸkent'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sonrasÄ± Ã–zbekistan iÃ§in "Daha Ã¶nce Ã–zbekistan bize dost Ã¼lke idi. Åžimdi ise stratejik ortaklar olduk" dedi.