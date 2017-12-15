16:24, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

TÃ¼rk polisinden Arnavutluk polisine eÄŸitim desteÄŸi





Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk polisinin, Arnavutluk Emniyeti TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele tÃ¶renle sertifika verildi. BaÅŸkent Tiran'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rene TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MÃ¼steÅŸarÄ± Sinan Cem BaÅŸ, Arnavutluk Polisi TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gledis Nano ile iki Ã¼lkenin emniyet personeli katÄ±ldÄ±. "TerÃ¶re yol aÃ§an radikalizm ile mÃ¼cadele yÃ¶ntemleri" konulu eÄŸitim 11-15 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlendi. Nano, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Arnavutluk ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin sÃ¼receÄŸine iÅŸaret ederek, eÄŸitimlerde elde edilen bilgilerin Arnavutluk polisinin terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki mesleki yeterlilik seviyesinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. EÄŸitimlerde verilen destekten dolayÄ± TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine teÅŸekkÃ¼rlerini ifade eden Nano, son eÄŸitimin tecrÃ¼be deÄŸiÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan da deÄŸerli olduÄŸunu kaydetti. KonularÄ±n teorik olarak ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n deneyimlerden alÄ±nan Ã¶rneklerle birleÅŸtirilmesinin eÄŸitimi daha ilginÃ§ hale getirdiÄŸini dile getiren Nano, "PKK, DEAÅž, FETÃ– gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin nasÄ±l Ã¶rgÃ¼tlendiÄŸini ve TÃ¼rkiye'de terÃ¶r arka planlÄ± suÃ§ faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerinin hakkÄ±nda bilgilendirildik." diye konuÅŸtu. Â

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