DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:44, 15 AralÄ±k 2017 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
16:24, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

  • PaylaÅŸ
TÃ¼rk polisinden Arnavutluk polisine eÄŸitim desteÄŸi
TÃ¼rk polisinden Arnavutluk polisine eÄŸitim desteÄŸi

Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk polisinin, Arnavutluk Emniyeti TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele tÃ¶renle sertifika verildi.

BaÅŸkent Tiran'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rene TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MÃ¼steÅŸarÄ± Sinan Cem BaÅŸ, Arnavutluk Polisi TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gledis Nano ile iki Ã¼lkenin emniyet personeli katÄ±ldÄ±.

"TerÃ¶re yol aÃ§an radikalizm ile mÃ¼cadele yÃ¶ntemleri" konulu eÄŸitim 11-15 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlendi.

Nano, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Arnavutluk ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin sÃ¼receÄŸine iÅŸaret ederek, eÄŸitimlerde elde edilen bilgilerin Arnavutluk polisinin terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki mesleki yeterlilik seviyesinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

EÄŸitimlerde verilen destekten dolayÄ± TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine teÅŸekkÃ¼rlerini ifade eden Nano, son eÄŸitimin tecrÃ¼be deÄŸiÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan da deÄŸerli olduÄŸunu kaydetti.

KonularÄ±n teorik olarak ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n deneyimlerden alÄ±nan Ã¶rneklerle birleÅŸtirilmesinin eÄŸitimi daha ilginÃ§ hale getirdiÄŸini dile getiren Nano, "PKK, DEAÅž, FETÃ– gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin nasÄ±l Ã¶rgÃ¼tlendiÄŸini ve TÃ¼rkiye'de terÃ¶r arka planlÄ± suÃ§ faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerinin hakkÄ±nda bilgilendirildik." diye konuÅŸtu.

Â 



Ä°lgili Konular Arnavutluk TÃ¼rk polisi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

DÄ±ÅŸ Politika Haberleri
CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluk
CilvegÃ¶zÃ¼ SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda yoÄŸunluk

Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle sÄ±nÄ±rda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu toplandÄ±
Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu toplandÄ±

Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
TÃ¼rk polisinden Arnavutluk polisine eÄŸitim desteÄŸi
TÃ¼rk polisinden Arnavutluk polisine eÄŸitim desteÄŸi

Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi
ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni
ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni

"TÃ¼rkiye'nin ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor
Marmara ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda fÄ±rtÄ±na
Marmara ve Kuzey Ege kÄ±yÄ±larÄ±nda fÄ±rtÄ±na

Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkili olacak rÃ¼zgar, hafta sonu kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esecek
AyvalÄ±k'taki Cennet Koyu aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±lÄ±yor
AyvalÄ±k'taki Cennet Koyu aÄŸaÃ§landÄ±rÄ±lÄ±yor

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esindeki Åžeytan SofrasÄ± mevkisinde aÄŸustos ayÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda zarar gÃ¶ren "Cennet Koyu" bÃ¶lgesine 33 bin 350 fidan dikildi
Yerli ve milli gemi trafik sisteminde imzalar atÄ±ldÄ±
Yerli ve milli gemi trafik sisteminde imzalar atÄ±ldÄ±

Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "Bu sistemin saÄŸlayacaÄŸÄ± istihbaratÄ± elde etmek iÃ§in birÃ§ok Ã¼lke Ã§ok ciddi bedel Ã¶demeyi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak isteyebilir. O nedenle bu sistemde Ã¼retilen bilgilerin, bu trafiÄŸin ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ±n TÃ¼rkiye'de kalmasÄ± son derece Ã¶nemli" dedi
AyvacÄ±k'ta 30 Afgan gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
AyvacÄ±k'ta 30 Afgan gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esin'de 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Devletin Milli Piyangoyla imtihanÄ±
Devletin Milli Piyangoyla imtihanÄ±

Milli piyango, spor toto ve loto dinen haram mÄ±? Diyanetâ€™in son fetvasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, dinen haram olduÄŸu kesin olarak ifade edilen bu oyunlarÄ± organize eden Devlet iki arada bir derede kaldÄ±
Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± istifa etti
Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± istifa etti

Esenyurt Belediye BaÅŸkanÄ± Necmi KadÄ±oÄŸlu istifa etti
Bitlis'te terÃ¶r operasyonu
Bitlis'te terÃ¶r operasyonu

PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonda 13 mevzi ve 10 sÄ±ÄŸÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi, ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± ve yaÅŸam malzemeleri imha edildi
ABD'deki davada Hakan Atilla ifade verecek

New York'ta tutuklu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n avukatlarÄ±, mÃ¼vekkillerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada yerel saatle Ã¶ÄŸleden sonraki (TSÄ° 22:30) oturumda ifade vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' uyarÄ±sÄ±
UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 'dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k' uyarÄ±sÄ±

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n, Bakan Arslan adÄ±na bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlardan para talep ettiÄŸi, bu kiÅŸilere itibar edilmemesi ve adli mercilere baÅŸvurulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov cinayetiyle ilgili bir tutuklama daha
Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Karlov cinayetiyle ilgili bir tutuklama daha

Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polis daha tutuklandÄ±. BÃ¶ylece Karlov cinayeti ie ilgili ÅŸu ana kadar tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi.
MinibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor
MinibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili gÃ¶zaltÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Ä°stanbul BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili 3'Ã¼ kadÄ±n 7 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi
Orgeneral Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¼venlik zirvesi
Orgeneral Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde Ã¼Ã§lÃ¼ gÃ¼venlik zirvesi

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve ABD'li komutanlarla Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Irak ve Suriye'deki genel durum ile terÃ¶rle mÃ¼cadele ele alÄ±ndÄ±" denildi.

Haberler

TÃ¼rk polisi Twitter'da dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda
TÃ¼rk polisi Twitter'da dÃ¼nya sÄ±ralamasÄ±nda

AFAD'dan Arnavutluk'taki selzedelere yardÄ±m
AFAD'dan Arnavutluk'taki selzedelere yardÄ±m

Kosova Kurtarma Ekipleri Arnavutlukâ€™a gidiyor
Kosova Kurtarma Ekipleri Arnavutluk a gidiyor

Arnavutlar Bayrak ve BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±
Arnavutlar Bayrak ve BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±

Pentagon ve Arnavutluk'tan aynÄ± gÃ¼nde Kosova'ya ziyaret
Pentagon ve Arnavutluk'tan aynÄ± gÃ¼nde Kosova'ya ziyaret

Arnavutluk'un AB Ã¼yeliÄŸine HÄ±rvatistan'dan destek
Arnavutluk'un AB Ã¼yeliÄŸine HÄ±rvatistan'dan destek

TÄ°KAâ€™dan Arnavutluk ArÅŸiv Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teknik destek
TÄ°KA dan Arnavutluk ArÅŸiv Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne teknik destek

Arnavutluk eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'na tutuklama istemi
Arnavutluk eski Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'na tutuklama istemi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 