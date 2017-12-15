TÃ¼rk polisinden Arnavutluk polisine eÄŸitim desteÄŸi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
TÃ¼rk polisinin, Arnavutluk Emniyeti TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele tÃ¶renle sertifika verildi.
BaÅŸkent Tiran'da dÃ¼zenlenen tÃ¶rene TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MÃ¼steÅŸarÄ± Sinan Cem BaÅŸ, Arnavutluk Polisi TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Gledis Nano ile iki Ã¼lkenin emniyet personeli katÄ±ldÄ±.
"TerÃ¶re yol aÃ§an radikalizm ile mÃ¼cadele yÃ¶ntemleri" konulu eÄŸitim 11-15 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlendi.
Nano, burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Arnavutluk ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iÅŸ birliÄŸinin sÃ¼receÄŸine iÅŸaret ederek, eÄŸitimlerde elde edilen bilgilerin Arnavutluk polisinin terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki mesleki yeterlilik seviyesinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
EÄŸitimlerde verilen destekten dolayÄ± TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸine teÅŸekkÃ¼rlerini ifade eden Nano, son eÄŸitimin tecrÃ¼be deÄŸiÅŸimi aÃ§Ä±sÄ±ndan da deÄŸerli olduÄŸunu kaydetti.
KonularÄ±n teorik olarak ele alÄ±nmasÄ±nÄ±n deneyimlerden alÄ±nan Ã¶rneklerle birleÅŸtirilmesinin eÄŸitimi daha ilginÃ§ hale getirdiÄŸini dile getiren Nano, "PKK, DEAÅž, FETÃ– gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin nasÄ±l Ã¶rgÃ¼tlendiÄŸini ve TÃ¼rkiye'de terÃ¶r arka planlÄ± suÃ§ faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerinin hakkÄ±nda bilgilendirildik." diye konuÅŸtu.
Â
Suriye'ye gÃ¶nderilen insani yardÄ±m ve ticari malzemeleri taÅŸÄ±yan tÄ±rlar nedeniyle sÄ±nÄ±rda yoÄŸunluk yaÅŸanÄ±yor
Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
Arnavutluk Polisinin TerÃ¶rle MÃ¼cadele MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne yÃ¶nelik eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan 25 personele sertifika verildi
"TÃ¼rkiye'nin ilk sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼z metrosu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda tÃ¶ren dÃ¼zenleniyor
Bu gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren etkili olacak rÃ¼zgar, hafta sonu kuvvetli ve yer yer fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esecek
BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esindeki Åžeytan SofrasÄ± mevkisinde aÄŸustos ayÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda zarar gÃ¶ren "Cennet Koyu" bÃ¶lgesine 33 bin 350 fidan dikildi
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "Bu sistemin saÄŸlayacaÄŸÄ± istihbaratÄ± elde etmek iÃ§in birÃ§ok Ã¼lke Ã§ok ciddi bedel Ã¶demeyi gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak isteyebilir. O nedenle bu sistemde Ã¼retilen bilgilerin, bu trafiÄŸin ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± istihbaratÄ±n TÃ¼rkiye'de kalmasÄ± son derece Ã¶nemli" dedi
Ã‡anakkale'nin AyvacÄ±k ilÃ§esin'de 30 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Milli piyango, spor toto ve loto dinen haram mÄ±? Diyanetâ€™in son fetvasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, dinen haram olduÄŸu kesin olarak ifade edilen bu oyunlarÄ± organize eden Devlet iki arada bir derede kaldÄ±
PKK'lÄ± terÃ¶ristlere yÃ¶nelik operasyonda 13 mevzi ve 10 sÄ±ÄŸÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi, ele geÃ§irilen patlayÄ±cÄ± ve yaÅŸam malzemeleri imha edildi
New York'ta tutuklu bulunan Halk BankasÄ± eski Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Hakan Atilla'nÄ±n avukatlarÄ±, mÃ¼vekkillerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada yerel saatle Ã¶ÄŸleden sonraki (TSÄ° 22:30) oturumda ifade vereceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n, Bakan Arslan adÄ±na bazÄ± kurum ve kuruluÅŸlardan para talep ettiÄŸi, bu kiÅŸilere itibar edilmemesi ve adli mercilere baÅŸvurulmasÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Rusya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Karlov'un silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle ilgili FETÃ– ile iltisaklÄ± olduÄŸu iÃ§in meslekten ihraÃ§ edilen eski bir polis daha tutuklandÄ±. BÃ¶ylece Karlov cinayeti ie ilgili ÅŸu ana kadar tutuklanan kiÅŸi sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi.
Ä°stanbul BahÃ§elievler'de polis tarafÄ±ndan aranan bir minibÃ¼ste patlayÄ±cÄ± bulunmasÄ±yla ilgili 3'Ã¼ kadÄ±n 7 kiÅŸinin daha gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ÅŸÃ¼phelilerin sayÄ±sÄ± 9'a yÃ¼kseldi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n ev sahipliÄŸinde Irak Genelkurmay BaÅŸkanÄ± ve ABD'li komutanlarla Ã¼Ã§lÃ¼ zirvenin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±. AÃ§Ä±klamada, "Irak ve Suriye'deki genel durum ile terÃ¶rle mÃ¼cadele ele alÄ±ndÄ±" denildi.