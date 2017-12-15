Ä°ngiltere: Rusya NATO'nun internetini kesebilir

Ä°ngiltere Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Stuart Peach, Rusya'nÄ±n kÃ¼resel iletiÅŸim hatlarÄ±na ve denizaltÄ±ndan geÃ§en internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik tehdit oluÅŸturabileceÄŸini sÃ¶yledi. Peach'e gÃ¶re iletiÅŸim hatlarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in, Ä°ngiltere ve NATO'nun Ã¶nlem almasÄ± gerekiyor.
Orgeneral Stuart Peach, Londra'da Kraliyet BirleÅŸik Hizmetler EnstitÃ¼sÃ¼ adlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸunda bugÃ¼n 15 AralÄ±kâ€™ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, su altÄ± kablolarÄ±nÄ±n kesilmesi veya zarar gÃ¶rmesi durumunda, ekonominin "derhal ve potansiyel olarak felakete yol aÃ§acak ÅŸekilde" darbe alacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.
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Stuart Peach, Rus donanmasÄ±nÄ±n hem konvansiyonel hem de nÃ¼kleer denizaltÄ±larÄ±nÄ± ve gemilerini modernleÅŸtirdiÄŸine dikkat Ã§ekerken, deniz altÄ±ndaki iletiÅŸim hatlarÄ±nÄ± koruma misyonunun NATO iÃ§in ne kadar gerekli olduÄŸunu anlamanÄ±n "Ã§ok Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu" vurguladÄ±.
BilindiÄŸi gibi su altÄ±ndaki internet kablolarÄ±, Ã¼lkeleri ve kÄ±talarÄ± birbirine baÄŸlÄ±yor.
Policy Exchange adlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸunun geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, su altÄ± kablo ÅŸebekesi 213 baÄŸÄ±msÄ±z kablo sisteminden oluÅŸuyor. KablolarÄ±n uzunluÄŸu 877 bin 121 kilometreyi buluyor. Ancak rapora gÃ¶re, kablolar resmen herhangi bir Ã¼lkeye ait olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, uluslararasÄ± hukukta gÃ¼Ã§lÃ¼ bir korumasÄ± yok. Buna karÅŸÄ±n, kÃ¼resel iletiÅŸimin yÃ¼zde 97'yi ve gÃ¼nlÃ¼k 10 trilyon dolarÄ± bulan mali iÅŸlemler, su altÄ±ndaki kablolar Ã¼zerinden yapÄ±lÄ±yor.
SÃ¶z konusu nedenlerden dolayÄ± Policy Exchange'e gÃ¶re, Ã§ok sayÄ±da kablo sistemi potansiyel olarak risk altÄ±nda.
DÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸunun raporun sonuÃ§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, "Deniz altÄ±ndaki kablolar, gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n altyapÄ± sisteminin vazgeÃ§ilemez bir parÃ§asÄ±, Ã§aÄŸdaÅŸ yaÅŸamÄ±mÄ±z ve dijital ekonomi iÃ§in hayati Ã¶nemde. Ancak buna karÅŸÄ±n, korunmalarÄ± Ã§ok yetersiz ve hem karadan hem de karadan dÃ¼ÅŸman devletler ve terÃ¶ristlerin saldÄ±rÄ±sÄ±na karÅŸÄ± Ã§ok korunmasÄ±z" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Raporun yazarÄ± olan Ä°ngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinden Rishi Sunak, Ã¼lkenin deniz altÄ±ndaki iletiÅŸim kablolarÄ±na yÃ¶nelik baÅŸarÄ±lÄ± bir saldÄ±rÄ±nÄ±n gÃ¼venliklerine ve ekonomilerine "Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir darbe vurabileceÄŸini" sÃ¶yledi.
Eski NATO Avrupa MÃ¼ttefik Kuvvetleri YÃ¼ksek KomutanÄ± Emekli Amiral James Stavridis de rapora yazdÄ±ÄŸÄ± Ã¶nsÃ¶zde, "DÃ¼nya ekonomisinin belkemiÄŸini oluÅŸturan gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ndeki uydular deÄŸil, okyanus tabanÄ±ndan geÃ§en kablolar ve borular" dedi. Stavridis, Ã‡in, Ä°ran ve Rusya'dan gelebilecek tehditlere karÅŸÄ± uyarÄ±rken, yedekte tutulacak daha fazla "karanlÄ±k kablolar" olmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi ve NATO'nun gerektiÄŸi takdirde denizaltÄ±ndaki kablo sistemini savunmaya hazÄ±r olmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.
GeÃ§en yÄ±l Ã§apasÄ±nÄ± sÃ¼rÃ¼kleyen bir gemi yÄ±l ManÅŸ AdalarÄ± ve Ä°ngiltere'yi birbirine baÄŸlayan kablolarÄ± kopartmÄ±ÅŸtÄ±. KablolarÄ±n kopmasÄ± sonucu adalarda internet baÄŸlantÄ±sÄ± yavaÅŸlamÄ±ÅŸ, telefonla iletiÅŸimde sorunlar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.
Kaynak: QHA
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Ä°ngiltere'nin en Ã¼st dÃ¼zey askeri gÃ¶revlisi, Rusya'nÄ±n deniz altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iletiÅŸim ve internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez" dedi
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