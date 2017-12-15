UNICEF'ten GÃ¼ney Sudan aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ã‡ocuklara YardÄ±m Fonu (UNICEF), GÃ¼ney Sudan'da 19 bin Ã§ocuÄŸun silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve gruplar tarafÄ±ndan silah altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
UNICEF'in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± raporda, Ã¼lkede dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±na giren krizde en bÃ¼yÃ¼k bedeli Ã§ocuklarÄ±n Ã¶dediÄŸi vurgulandÄ±.
Raporda, GÃ¼ney Sudan'daki "trajedinin" Ã¼lkedeki Ã§ocuklarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ±nÄ± etkilediÄŸine dikkat Ã§ekilerek, bu Ã§ocuklarÄ±n "yetersiz beslenme, hastalÄ±k, zorla silah altÄ±na alÄ±nma, ÅŸiddet ve eÄŸitim mahrumu" kurbanlar olduÄŸuna iÅŸaret edildi.
Ãœlkede, 900 binden fazla Ã§ocuÄŸun psikolojik sorunlar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klama, ÅŸu deÄŸerlendirmelere yer verildi:
"GÃ¼ney Sudan'da yaklaÅŸÄ±k 3 milyon Ã§ocuk ÅŸiddetli gÄ±da gÃ¼vensizliÄŸi iÃ§inde. 2,4 milyonu evlerini terk etmeye zorlandÄ±. 2 milyon Ã§ocuk okula gidemiyor. Ãœlkedeki durum bÃ¶yle giderse Ã§ocuklarÄ±n sadece 13'te 1'i ilkokulu bitirebilecek. 19 binden fazla Ã§ocuk silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve gruplar tarafÄ±ndan silah altÄ±na alÄ±ndÄ±. AralÄ±k 2013'te patlak veren Ã§atÄ±ÅŸmalarda 2 bin 300'ten fazla Ã§ocuk yaÅŸamÄ±nÄ± kaybetti ve daha fazlasÄ± yaralandÄ±."
Raporda ayrÄ±ca yÃ¼zlerce Ã§ocuÄŸun tecavÃ¼ze ve cinsel istismara maruz kaldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Sudan'dan ayrÄ±larak 2011'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan eden GÃ¼ney Sudan, hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri ile muhalifler arasÄ±ndaki gerilimle iÃ§ savaÅŸa sÃ¼rÃ¼klenmiÅŸti. Ä°Ã§ savaÅŸta yaklaÅŸÄ±k 50 bin kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, milyonlarca kiÅŸi evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.
UNICEF, Ã¼lkede 19 bin Ã§ocuÄŸun silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve gruplar tarafÄ±ndan silah altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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