Tekstil fabrikasÄ±nda yapay zeka uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ege Serbest BÃ¶lgesi'nde faaliyet gÃ¶steren Hugo Boss Tekstil fabrikasÄ±nda, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼retim hatlarÄ±yla bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirildi.
Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Joachim Hensch, fabrikadaki yenilikÃ§i uygulamalarÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen basÄ±n gezisinde, 65 bin metrekare kapalÄ± alana sahip tesiste yaklaÅŸÄ±k 3 bin 800 Ã§alÄ±ÅŸanla yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 900 bin adet takÄ±m elbise, 2 milyon adet gÃ¶mlek ve 550 bin parÃ§a kadÄ±n giysisi Ã¼retildiÄŸini sÃ¶yledi.
FabrikanÄ±n Hugo Boss markasÄ±nÄ±n ana Ã¼reticisi konumunda olduÄŸunu belirten Hensch, Ã¶nde gelen tekstil gruplarÄ± Ã¼retimlerini DoÄŸu Avrupa ve Asya Ã¼lkelerine taÅŸÄ±rken Hugo Boss'un 1999 yÄ±lÄ±ndan bu yana faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi Ä°zmir'deki fabrikasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼terek bugÃ¼nlere getirdiÄŸini ifade etti.
ArtÄ±k "daha akÄ±llÄ± ve daha mutlu bir fabrika" hedefiyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Hensch, fabrikanÄ±n tam anlamÄ±yla dijital bir ikizini oluÅŸturacaklarÄ±nÄ±, Ã¼retimi ham madde giriÅŸinden teslimata kadar dijital platformda izlenir hale getireceklerini bildirdi.
EndÃ¼stri 4.0 sÃ¼recine adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Hencsh, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"KullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yapay zeka tamamen kendi iÃ§imizde oluÅŸturduÄŸumuz Ar-Ge grubu tarafÄ±ndan geliÅŸtiriliyor. Hangi personelin hangi Ã¶zelliklere ve yeteneklere sahip olduÄŸunu biliyoruz. Ãœretilecek Ã¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶zelliklerini ve Ã¼retim sÃ¼recinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± biliyoruz. Bu yapay zeka sayesinde Ã¼retim planÄ±nÄ± oluÅŸturuyor, Ã¼retimi takip ediyor ve eksikleri belirleyebiliyoruz. Hangi bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ne kadar kapasiteyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rebiliyoruz. ArtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalarÄ± ÅŸimdiden Ã¼retim hatlarÄ±na entegre ettik. BugÃ¼n ilk adÄ±mlarÄ± atÄ±lan yapay zeka uygulamalarÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar Ã¼retim ve yÃ¶netim sistemlerine entegre etmeyi planlanÄ±yoruz."
Hensch, fabrika iÃ§inde bulunan Technolab biriminde otomasyon robotlarÄ± tasarlayÄ±p Ã¼rettiklerini, gÃ¶mlek manÅŸetlerine ilik aÃ§Ä±p dÃ¼ÄŸme diken robotun da bu birim tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini sÃ¶yledi.
Bir sonraki adÄ±mda manÅŸetleri diken robot kolunu da Ã¼reteceklerini kaydeden Hensch, "Bizim amacÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n Ã¼retimi robotlaÅŸtÄ±rÄ±p istihdamÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek deÄŸil. AmacÄ±mÄ±z iÅŸimizi daha iyi yapabilmek. Ne kadar robot kullanÄ±rsak kullanalÄ±m bunun iÅŸletilmesi iÃ§in insana ihtiyacÄ±mÄ±z olacak. DikiÅŸ makinesi kendi iÄŸnesini ve ipliÄŸini deÄŸiÅŸtiremez." dedi.
Ege Serbest BÃ¶lgesi'nde kurulu Hugo Boss Tekstil fabrikasÄ±nda, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼retim hatlarÄ±na entegre edildi
Yeni keÅŸfedilen gÃ¼neÅŸ sistemi, DÃ¼nya'dan 2 bin 545 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta yer alÄ±yor.
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ä°daresinin yÄ±llÄ±k "Arktik Karnesi", Kuzey Kutup Dairesi'nin artÄ±k istikrarlÄ± soÄŸuk iklim kuÅŸaÄŸÄ± olmaktan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu.
GÃ¶kyÃ¼zÃ¼nde yÄ±lÄ±n son ve en bÃ¼yÃ¼k gÃ¶rsel ÅŸÃ¶leni olarak nitelendirilen Geminid gÃ¶ktaÅŸÄ± yaÄŸmuru iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±
DÃ¼nyada daldan toplandÄ±ÄŸÄ± gibi tÃ¼ketilebilen tek zeytin tÃ¼rÃ¼ olan "hurma zeytini" Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼ten Ä°zmir YÃ¼ksek Teknoloji EnstitÃ¼sÃ¼, bu zeytin Ã§eÅŸidinin diÄŸer tÃ¼rlerden genetik olarak farklÄ± olduÄŸunu ortaya koydu.
GÃ¶k bilimciler, sÃ¼per kÃ¼tleli kara delik keÅŸfetti. SÃ¼per kÃ¼tleli kara delik, 13 milyar Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± uzaklÄ±kta
MoÄŸolistan'da bulunan fosil kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n kuÄŸu, Ã¶rdek, deve kuÅŸu karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olan ve 45 santimetrelik yeni bir dinozor tÃ¼rÃ¼ne ait olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ã‡in'in Maymun Kral adÄ±nÄ± verdiÄŸi bilimsel araÅŸtÄ±rma ve gÃ¶zlem uydusunun bulgularÄ± Nature dergisinde yayÄ±mlandÄ±
Gebze Teknik Ãœniversitesi'ndeki bilim insanlarÄ±, vÃ¼cudun yapÄ± taÅŸÄ± olarak Ã¶nem taÅŸÄ±yan kÃ¶k hÃ¼crelerin matematiÄŸini Ã§Ã¶zerek, hasar gÃ¶rmÃ¼ÅŸ dokularÄ±n yenilenmesinden genetik hastalÄ±klara kadar birÃ§ok rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n tedavisine Ä±ÅŸÄ±k tutmayÄ± hedefliyor
Bilim adamlarÄ±, klinik gÃ¶zetim altÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 300 hastanÄ±n beynine doÄŸrudan yerleÅŸtirilen elektrotlardan elde ettikleri verilerle ilk kez nÃ¶ron hareketlerinin insan beyninde oluÅŸturduÄŸu elektrik baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n bÃ¼tÃ¼nÃ¼nÃ¼n haritasÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±
Suudi Arabistan'Ä±n vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼nyada ilk defa vatandaÅŸ olan robot Sophia, aile kurmak istediÄŸini belirtti
Tesla, GÃ¼ney Avustralya'da dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k lityum iyon pilinin yapÄ±mÄ±nÄ± tamamladÄ±
TÃ¼rk yazÄ±lÄ±m mÃ¼hendisleri, insansÄ± robot Sanbot'u Ã¶ÄŸrencilere rehberlik edecek ve kodlama Ã¶ÄŸretecek bir Ã¶ÄŸretmen gibi programlamaya baÅŸladÄ±.
Amerikan HavacÄ±lÄ±k ve Uzay AjansÄ±, BirleÅŸik Kutup Uydu Sistemi programÄ± kapsamÄ±nda ileri teknolojiye sahip meteoroloji uydusunu uzaya gÃ¶nderdi
Elektrikli araÃ§ ve elektrikli araÃ§ motor parÃ§alarÄ± tasarlayan Amerikan ÅŸirketi Tesla, ilk elektrikli tÄ±rÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±.
Ä°zmir Tepecik EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinin gÃ¼nde 900 ila bin 200 hastadan kan alÄ±nan biriminde hayata geÃ§irilen uygulamayla, hastalarÄ±n kan vermek iÃ§in sÄ±raya girmesine son verildi, bekleme sÃ¼resi birkaÃ§ dakikaya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼