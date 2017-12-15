16:50, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

Tekstil fabrikasÄ±nda yapay zeka uygulamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ege Serbest BÃ¶lgesi'nde faaliyet gÃ¶steren Hugo Boss Tekstil fabrikasÄ±nda, artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar Ã¼retim hatlarÄ±yla bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirildi.

Hugo Boss Tekstil Sanayi Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Joachim Hensch, fabrikadaki yenilikÃ§i uygulamalarÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen basÄ±n gezisinde, 65 bin metrekare kapalÄ± alana sahip tesiste yaklaÅŸÄ±k 3 bin 800 Ã§alÄ±ÅŸanla yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 900 bin adet takÄ±m elbise, 2 milyon adet gÃ¶mlek ve 550 bin parÃ§a kadÄ±n giysisi Ã¼retildiÄŸini sÃ¶yledi.

FabrikanÄ±n Hugo Boss markasÄ±nÄ±n ana Ã¼reticisi konumunda olduÄŸunu belirten Hensch, Ã¶nde gelen tekstil gruplarÄ± Ã¼retimlerini DoÄŸu Avrupa ve Asya Ã¼lkelerine taÅŸÄ±rken Hugo Boss'un 1999 yÄ±lÄ±ndan bu yana faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi Ä°zmir'deki fabrikasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼terek bugÃ¼nlere getirdiÄŸini ifade etti.

ArtÄ±k "daha akÄ±llÄ± ve daha mutlu bir fabrika" hedefiyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Hensch, fabrikanÄ±n tam anlamÄ±yla dijital bir ikizini oluÅŸturacaklarÄ±nÄ±, Ã¼retimi ham madde giriÅŸinden teslimata kadar dijital platformda izlenir hale getireceklerini bildirdi.

EndÃ¼stri 4.0 sÃ¼recine adÄ±m adÄ±m yaklaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Hencsh, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"KullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yapay zeka tamamen kendi iÃ§imizde oluÅŸturduÄŸumuz Ar-Ge grubu tarafÄ±ndan geliÅŸtiriliyor. Hangi personelin hangi Ã¶zelliklere ve yeteneklere sahip olduÄŸunu biliyoruz. Ãœretilecek Ã¼rÃ¼nÃ¼n Ã¶zelliklerini ve Ã¼retim sÃ¼recinin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± biliyoruz. Bu yapay zeka sayesinde Ã¼retim planÄ±nÄ± oluÅŸturuyor, Ã¼retimi takip ediyor ve eksikleri belirleyebiliyoruz. Hangi bÃ¶lÃ¼mÃ¼n ne kadar kapasiteyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rebiliyoruz. ArtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gerÃ§eklik ve sesli komut teknolojilerinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± uygulamalarÄ± ÅŸimdiden Ã¼retim hatlarÄ±na entegre ettik. BugÃ¼n ilk adÄ±mlarÄ± atÄ±lan yapay zeka uygulamalarÄ±nÄ± 2018 yÄ±lÄ± sonuna kadar Ã¼retim ve yÃ¶netim sistemlerine entegre etmeyi planlanÄ±yoruz."

Hensch, fabrika iÃ§inde bulunan Technolab biriminde otomasyon robotlarÄ± tasarlayÄ±p Ã¼rettiklerini, gÃ¶mlek manÅŸetlerine ilik aÃ§Ä±p dÃ¼ÄŸme diken robotun da bu birim tarafÄ±ndan Ã¼retildiÄŸini sÃ¶yledi.

Bir sonraki adÄ±mda manÅŸetleri diken robot kolunu da Ã¼reteceklerini kaydeden Hensch, "Bizim amacÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n Ã¼retimi robotlaÅŸtÄ±rÄ±p istihdamÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmek deÄŸil. AmacÄ±mÄ±z iÅŸimizi daha iyi yapabilmek. Ne kadar robot kullanÄ±rsak kullanalÄ±m bunun iÅŸletilmesi iÃ§in insana ihtiyacÄ±mÄ±z olacak. DikiÅŸ makinesi kendi iÄŸnesini ve ipliÄŸini deÄŸiÅŸtiremez." dedi.