Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu toplandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±.
Ã‡alÄ±ÅŸma Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nurcan Ã–nder baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'te toplanan komisyonda, iÅŸÃ§ileri temsilen TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Nazmi Irgat, iÅŸverenleri temsilen TÃ¼rkiye Ä°ÅŸveren SendikalarÄ± Konfederasyonu (TÄ°SK) Genel Sekreteri Akansel KoÃ§ yer aldÄ±.
AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Ã–nder, toplantÄ±da KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunun (TÃœÄ°K) asgari Ã¼crete yÃ¶nelik sunumlarÄ±nÄ± dinleyeceklerini belirterek, sunumlarla ilgili taraflarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini alacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ToplantÄ±da ayrÄ±ca Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne asgari Ã¼cretin seyriyle ilgili hazÄ±rlanan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± paylaÅŸacaklarÄ±nÄ± vurgulayan Ã–nder, iÅŸÃ§i ve iÅŸveren tarafÄ±nÄ±n asgari Ã¼cret desteÄŸinin devam etmesi yÃ¶nÃ¼ndeki taleplerinin bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.
TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel EÄŸitim Sekreteri Irgat da asgari Ã¼cretin Ã§alÄ±ÅŸan kesimin bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ yakÄ±ndan ilgilendirdiÄŸine dikkati Ã§ekerek, enflasyon oranÄ± ve dÃ¶viz kurundaki artÄ±ÅŸlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n alÄ±m gÃ¼cÃ¼nÃ¼ olumsuz etkilediÄŸini sÃ¶yledi.
TÄ°SK Genel Sekreteri KoÃ§ ise 100 liralÄ±k asgari Ã¼cret desteÄŸinin devam etmesini istediklerini belirterek, asgari Ã¼cretin yÄ±lÄ±n geneli yerine altÄ± aylÄ±k dÃ¶nemler ÅŸeklinde geÃ§erli olmasÄ± gerektiÄŸini dile getirdi.
KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan toplantÄ± basÄ±na kapalÄ± devam etti.
Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ilk toplantÄ±sÄ±nÄ± 1 AralÄ±k'ta Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸinde yapmÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu, 2018'de geÃ§erli olacak asgari Ã¼creti belirleme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri kapsamÄ±nda ikinci kez toplandÄ±
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