LÃ¼bnan'da KudÃ¼s protestolarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etti
Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine cuma namazÄ± sonrasÄ± Beyrut'ta iki gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
Beyrut'un merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi Ã¶nÃ¼nde toplanan Ã§ok sayÄ±da Filistinli mÃ¼lteci ile LÃ¼bnanlÄ±, "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkentidir" yazÄ±lÄ± pankartlar ile Filistin bayraklarÄ± taÅŸÄ±dÄ±. GÃ¶stericiler sÄ±k sÄ±k ABD, Trump ve Ä°srail aleyhine sloganlar attÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCWA) Beyrut'taki merkezi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen ikinci gÃ¶steriye de yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.
KadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶steride, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n reddedildiÄŸini ifade eden sloganlar atÄ±ldÄ±.
Filistin bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan ve BM binasÄ± Ã¶nÃ¼nde KudÃ¼s'Ã¼n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sergileyen gÃ¶stericiler, toplu ÅŸekilde Filistin marÅŸlarÄ± sÃ¶yledi.
DOÄžU KUDÃœS'TE LÃœBNAN BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°
Ã–te yandan LÃ¼bnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cibran Basil ise dÃ¼n sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede "iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te LÃ¼bnan'a ait bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§mak istediklerini sÃ¶ylediÄŸini" aktardÄ±. Basil, bu amaca hÄ±zlÄ±ca ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Abbas'Ä±n kendisine destek sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini belirtti.
LÃ¼bnan kabinesinin dÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da ABD BaÅŸkanÄ± Donal Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Basil'in Ã¶nerdiÄŸi DoÄŸu KudÃ¼s'te LÃ¼bnan'a ait bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tasarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in bir bakanlÄ±k komitesi kurulmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ise konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, tasarÄ±nÄ±n iyi niyet taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kabul etmeyeceÄŸini belirterek, "Bu yaklaÅŸÄ±m onay veremeyeceÄŸim bir ÅŸey. Niyet iyi, ancak Filistin iÃ§in sadece tek bir KudÃ¼s var." ifadesini kullandÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 6 AralÄ±k'ta Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Tel Aviv'^den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
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UCM, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.
Rusya'nÄ±n eski Ekonomik KalkÄ±nma BakanÄ± Ulyukev, yolsuzluk iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 8 yÄ±l hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± Beyrut'ta cuma namazÄ± sonrasÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde yÃ¼zlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi
Ruanda, nargile Ã¼rÃ¼nlerinin kullanÄ±mÄ±, reklamÄ± ve ithalini yasakladÄ±
Ä°ngiltere'nin en Ã¼st dÃ¼zey askeri gÃ¶revlisi, Rusya'nÄ±n deniz altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iletiÅŸim ve internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez" dedi
MÄ±sÄ±r'daki bÃ¼tÃ¼n camilerde bu hafta da cuma hutbesinde "KudÃ¼s" meselesi ele alÄ±ndÄ±.
BM, terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun NasÄ±riye kentindeki hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±
Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼metin Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ran iktidar milletvekili Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Birol, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor" dedi
Polonya'da Ä°slam KÃ¼ltÃ¼r Merkezine saldÄ±rÄ±nÄ±n faili yakalandÄ±
Devlet BaÅŸkanÄ± Maduro'nun eÅŸinin iki yeÄŸeni, uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±ndan 18'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
Mugabe'nin 37 yÄ±llÄ±k iktidardan indirilmesinin ardÄ±ndan Zimbabve'nin baÅŸÄ±na geÃ§en Emmerson Mnangagwa hÃ¼kÃ¼meti Ä°ngiliz sÃ¶mÃ¼rge dÃ¶neminde yerel halktan beyaz Ä°ngilizlere verilen Ã§iftliklere el koyan halkÄ±n Ã§iftlikleri terketmesini istedi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ±yla ilgili olarak polise yeniden ifade verdi
Beyaz Saray Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± McMaster, "TÃ¼rkiye" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± dÃ¼zeltti
KÄ±rgÄ±z lider Sooronbai Ceenbekov TaÅŸkent'e yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaret sonrasÄ± Ã–zbekistan iÃ§in "Daha Ã¶nce Ã–zbekistan bize dost Ã¼lke idi. Åžimdi ise stratejik ortaklar olduk" dedi.