17:18, 15 AralÄ±k 2017 Cuma

LÃ¼bnan'da KudÃ¼s protestolarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LÃ¼bnan'Ä±n baÅŸkenti Beyrut'ta yÃ¼zlerce kiÅŸi, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ± protesto etti

Filistinli gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine cuma namazÄ± sonrasÄ± Beyrut'ta iki gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.

Beyrut'un merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi Ã¶nÃ¼nde toplanan Ã§ok sayÄ±da Filistinli mÃ¼lteci ile LÃ¼bnanlÄ±, "KudÃ¼s, Filistin'in ebedi baÅŸkentidir" yazÄ±lÄ± pankartlar ile Filistin bayraklarÄ± taÅŸÄ±dÄ±. GÃ¶stericiler sÄ±k sÄ±k ABD, Trump ve Ä°srail aleyhine sloganlar attÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler BatÄ± Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun (ESCWA) Beyrut'taki merkezi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenen ikinci gÃ¶steriye de yÃ¼zlerce kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

KadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi gÃ¶steride, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n reddedildiÄŸini ifade eden sloganlar atÄ±ldÄ±.

Filistin bayraklarÄ± taÅŸÄ±yan ve BM binasÄ± Ã¶nÃ¼nde KudÃ¼s'Ã¼n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sergileyen gÃ¶stericiler, toplu ÅŸekilde Filistin marÅŸlarÄ± sÃ¶yledi.

DOÄžU KUDÃœS'TE LÃœBNAN BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°

Ã–te yandan LÃ¼bnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cibran Basil ise dÃ¼n sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas ile gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmede "iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te LÃ¼bnan'a ait bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§mak istediklerini sÃ¶ylediÄŸini" aktardÄ±. Basil, bu amaca hÄ±zlÄ±ca ulaÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in Abbas'Ä±n kendisine destek sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini belirtti.

LÃ¼bnan kabinesinin dÃ¼nkÃ¼ toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da ABD BaÅŸkanÄ± Donal Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n meÅŸru olmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Basil'in Ã¶nerdiÄŸi DoÄŸu KudÃ¼s'te LÃ¼bnan'a ait bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§Ä±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki tasarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in bir bakanlÄ±k komitesi kurulmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Meclis BaÅŸkanÄ± Nebih Berri ise konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, tasarÄ±nÄ±n iyi niyet taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak kabul etmeyeceÄŸini belirterek, "Bu yaklaÅŸÄ±m onay veremeyeceÄŸim bir ÅŸey. Niyet iyi, ancak Filistin iÃ§in sadece tek bir KudÃ¼s var." ifadesini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 6 AralÄ±k'ta Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Tel Aviv'^den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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