TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 AralÄ±k 2017

1-Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki Meridyen DerneÄŸi 7. Hadis ve Siret AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/12.00/Yalova/14.30)Â
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Cidde'den Kuveyt'e geÃ§ecek.Â
3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Artvin 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak, valiliÄŸi ziyaret edecek.
- YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Ardahan 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne iÅŸtirak etmesinin ardÄ±ndan valiliÄŸe ziyarette bulunacak, TMMOB Gemi MÃ¼hendisleri OdasÄ±nÄ±n 63. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ programÄ±na katÄ±lacak.
(Artvin/12.00/13.45/Ardahan/15.00/16.30/Ä°stanbul/19.00)Â
1-Â BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Samsunlular Federasyonunun dÃ¼zenleyeceÄŸi keÅŸkek daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reniyle partisinin Orhangazi Ä°lÃ§e Kongresi'ne katÄ±lacak.
(Bursa/18.00/19.30)
2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃ¼rkiye Bilimler Akademisi (TÃœBA) 52. Genel Kurulu'na iÅŸtirak edecek.
(Ankara /10.00)Â
3-Â Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Åžeker FabrikasÄ± AÅž PÄ±narbaÅŸÄ±-PazarÃ¶ren Ã‡iftÃ§i EÄŸitim Merkezi ve Besi Ã‡iftliÄŸi ile Medine-Sami ElmacÄ±oÄŸlu Camisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak.
(Kayseri/12.00/15.00)Â
4- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 14. dÃ¶nem eÄŸitim faaliyetlerinin tamamlanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla parti genel merkezinde dÃ¼zenlenecek sertifika tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
(Ankara/13.00)
5- TBMM Genel Kurulunda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§eleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.Â
1- Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (Ä°Ä°T) DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ Filistin Devletiâ€™nin baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±yla ilgiliÂ geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°stanbul/KudÃ¼s/Gazze/Beyrut/BaÄŸdat/Riyad/Kahire)
2- ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± sonrasÄ± geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Washington/Ramallah/KudÃ¼s/Tel Aviv)Â
3- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.
(Sana)Â
4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â
1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Beykoz KasrÄ±'nda OsmanlÄ± HanedanÄ±â€™na ait tÃ¼rbelerdeki MaraÅŸ iÅŸi puÅŸidelerin yenilenmesine iliÅŸkin projenin tanÄ±tÄ±m programÄ±na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/14.00)Â
2- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, "Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± Fetva Meclisi 2. ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek.
(Ä°stanbul/10.00)Â
SPOR
1- SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±, GenÃ§lerbirliÄŸi-KasÄ±mpaÅŸa, Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor-Bursaspor maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.
(Ankara/14.00/Antalya/16.30/Trabzon/19.30)Â
2- TFF 1. Lig'in 16. haftasÄ±nda Gaziantepspor-Denizlispor, Boluspor-EskiÅŸehirspor ve Ã‡aykur Rizespor-Ãœmraniyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Gaziantep/Bolu/13.00/Rize/15.30)
3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 11. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-Galatasaray Odeabank, Trabzonspor-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol ve Banvit-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka maÃ§larÄ± oynanacak.
(Ä°stanbul/13.00/Trabzon/15.15/Sakarya/17.00/BalÄ±kesir/20.15)Â
4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasÄ±nda Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi-Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ-Adana ASKÄ° karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.
(Kayseri/15.00/Ä°stanbul/17.00)Â
5- KadÄ±nlar Kupa Voley'de Ä°lbank-Seramiksan, NilÃ¼fer Belediyespor-Halkbank, Ã‡anakkale Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ ve KameroÄŸlu BeylÃ¼kdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§larÄ± oynanacak.
(Ankara/14.00/Bursa/Ã‡anakkale/Ä°stanbul/17.00)Â
6- Erkekler Kupa Voley yarÄ± finalinde, Ä°negÃ¶l Belediyespor-Maliye Piyango, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Halkbank maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(ÅžanlÄ±urfa/15.00/17.30)Â
7- TFF 2 ve 3. Lig'de 17. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlayacak.
8- Hentbol Erkekler SÃ¼per Ligi'nde 12. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.Â
9- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Ligi'nin 13. haftasÄ±nda Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile ArdeÅŸen GenÃ§lik karÅŸÄ±laÅŸacak.
(Ä°zmir/16.00)
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± Fetva Meclisi 2. ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki Meridyen DerneÄŸi 7. Hadis ve Siret AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ÃœskÃ¼dar MeydanÄ±'nda ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye Metro HattÄ± AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni ile LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde Necip FazÄ±l Ã–dÃ¼lleri ProgramÄ±'na katÄ±lacak.
BelÃ§ika'da AB Ã¼yesi 28 Ã¼lkenin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla AB Liderler Zirvesi dÃ¼zenlenecek. Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ Filistin Devletiâ€™nin baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸanan geliÅŸmeler izleniyor.
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (Ä°Ä°T) OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Zirvesi, TÃ¼rkiye'nin ev sahipliÄŸinde LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve DÃ¼nya BankasÄ± BaÅŸkanÄ± Jim Yong Kim'in ev sahipliÄŸinde Ä°klim Zirvesi dÃ¼zenlenecek. BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve muhalefet heyetleriyle BM Cenevre Ofisi'nde ayrÄ± ayrÄ± bir araya gelecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile baÅŸ baÅŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Saadet Partisi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde, Ã§ok sayÄ±da sivil toplum kuruluÅŸunun katÄ±lÄ±mÄ±yla YenikapÄ± MeydanÄ±'nda "KudÃ¼s Ä°slam'Ä±ndÄ±r" mitingi dÃ¼zenlenecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin Sivas 6. OlaÄŸan Kongresi, Sivas Ä°li Toplu AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni ile "1243 KÃ¶sedaÄŸ SavaÅŸÄ± ve Anadoluâ€™nun MoÄŸollar TarafÄ±ndan Ä°ÅŸgali UluslararasÄ± ÅžurasÄ±"na katÄ±lacak.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, Saraybosna Kantonu SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Zilha Ademay ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, Mostar Yunus Emre EnstitÃ¼sÃ¼'nde Ã¶ÄŸrencilerle bir araya gelecek.
CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸu Chatham House'da "TÃ¼rkiye'de demokrasi ve istikrar" baÅŸlÄ±klÄ± konuÅŸma yapacak.
Filistinli direniÅŸ gruplarÄ± ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ramallah kentinde gÃ¶steri dÃ¼zenleyecek
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak, yansÄ±malarÄ± takip edilecek.
Kazakistan'da UluslararasÄ± TÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼rÃ¼ TeÅŸkilatÄ± (TÃœRKSOY) Daimi Konseyi'nin 35. dÃ¶nem toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.
Eski Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Carles Puigdemont, Ä°spanya'ya iadesiyle ilgili hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Silence Otel'de "3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼" etkinliÄŸine katÄ±lacak.
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndemi, lider programlarÄ±, etkinlikler ile bir bakÄ±ÅŸta bugÃ¼nÃ¼n gÃ¼ndemi.
Avrupa BirliÄŸi BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov tarafÄ±ndan kabul edilecek