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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:49, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi
GÃ¼ncelleme: 09:30, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

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TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 AralÄ±k 2017
TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 16 AralÄ±k 2017

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± ErbaÅŸ, "Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± Fetva Meclisi 2. ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki Meridyen DerneÄŸi 7. Hadis ve Siret AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1-Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'ndeki Meridyen DerneÄŸi 7. Hadis ve Siret AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile AK Parti Yalova Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/12.00/Yalova/14.30)Â 

2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Cidde'den Kuveyt'e geÃ§ecek.Â 

3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Artvin 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne katÄ±lacak, valiliÄŸi ziyaret edecek.

- YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin Ardahan 6. OlaÄŸan Ä°l Kongresi'ne iÅŸtirak etmesinin ardÄ±ndan valiliÄŸe ziyarette bulunacak, TMMOB Gemi MÃ¼hendisleri OdasÄ±nÄ±n 63. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ programÄ±na katÄ±lacak.

(Artvin/12.00/13.45/Ardahan/15.00/16.30/Ä°stanbul/19.00)Â 

YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1-Â BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Samsunlular Federasyonunun dÃ¼zenleyeceÄŸi keÅŸkek daÄŸÄ±tÄ±m tÃ¶reniyle partisinin Orhangazi Ä°lÃ§e Kongresi'ne katÄ±lacak.

(Bursa/18.00/19.30)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃ¼rkiye Bilimler Akademisi (TÃœBA) 52. Genel Kurulu'na iÅŸtirak edecek.

(Ankara /10.00)Â 

3-Â Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, Åžeker FabrikasÄ± AÅž PÄ±narbaÅŸÄ±-PazarÃ¶ren Ã‡iftÃ§i EÄŸitim Merkezi ve Besi Ã‡iftliÄŸi ile Medine-Sami ElmacÄ±oÄŸlu Camisi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine katÄ±lacak.

(Kayseri/12.00/15.00)Â 

4- MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 14. dÃ¶nem eÄŸitim faaliyetlerinin tamamlanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla parti genel merkezinde dÃ¼zenlenecek sertifika tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.

(Ankara/13.00)

5- TBMM Genel Kurulunda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ± ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2018 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§eleri gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.Â 

DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°

1- Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (Ä°Ä°T) DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ Filistin Devletiâ€™nin baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±yla ilgiliÂ geliÅŸmeler izleniyor.

(Ä°stanbul/KudÃ¼s/Gazze/Beyrut/BaÄŸdat/Riyad/Kahire)

2- ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± sonrasÄ± geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Washington/Ramallah/KudÃ¼s/Tel Aviv)Â 

3- Yemen'deki Ã§atÄ±ÅŸmalar izleniyor.

(Sana)Â 

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Åžam/Ä°dlib/Hama/Humus/Haseke)Â 

GÃœNCELÂ 

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Beykoz KasrÄ±'nda OsmanlÄ± HanedanÄ±â€™na ait tÃ¼rbelerdeki MaraÅŸ iÅŸi puÅŸidelerin yenilenmesine iliÅŸkin projenin tanÄ±tÄ±m programÄ±na katÄ±lacak.

(Ä°stanbul/14.00)Â 

2- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, "Avrasya Ä°slam ÅžurasÄ± Fetva Meclisi 2. ToplantÄ±sÄ±"nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ programÄ±na iÅŸtirak edecek.

(Ä°stanbul/10.00)Â 

SPOR

1- SÃ¼per Lig'in 16. haftasÄ±, GenÃ§lerbirliÄŸi-KasÄ±mpaÅŸa, Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor-Bursaspor maÃ§larÄ±yla baÅŸlayacak.

(Ankara/14.00/Antalya/16.30/Trabzon/19.30)Â 

2- TFF 1. Lig'in 16. haftasÄ±nda Gaziantepspor-Denizlispor, Boluspor-EskiÅŸehirspor ve Ã‡aykur Rizespor-Ãœmraniyespor maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(Gaziantep/Bolu/13.00/Rize/15.30)

3- TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 11. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan-Galatasaray Odeabank, Trabzonspor-Demir Ä°nÅŸaat BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece, Sakarya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol ve Banvit-DarÃ¼ÅŸÅŸafaka maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ä°stanbul/13.00/Trabzon/15.15/Sakarya/17.00/BalÄ±kesir/20.15)Â 

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasÄ±nda Abdullah GÃ¼l Ãœniversitesi-Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸ-Adana ASKÄ° karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.

(Kayseri/15.00/Ä°stanbul/17.00)Â 

5- KadÄ±nlar Kupa Voley'de Ä°lbank-Seramiksan, NilÃ¼fer Belediyespor-Halkbank, Ã‡anakkale Belediyespor-BeÅŸiktaÅŸ ve KameroÄŸlu BeylÃ¼kdÃ¼zÃ¼ Voleybol Ä°htisas-Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor maÃ§larÄ± oynanacak.

(Ankara/14.00/Bursa/Ã‡anakkale/Ä°stanbul/17.00)Â 

6- Erkekler Kupa Voley yarÄ± finalinde, Ä°negÃ¶l Belediyespor-Maliye Piyango, Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Halkbank maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.

(ÅžanlÄ±urfa/15.00/17.30)Â 

7- TFF 2 ve 3. Lig'de 17. hafta maÃ§larÄ± baÅŸlayacak.

8- Hentbol Erkekler SÃ¼per Ligi'nde 12. hafta maÃ§larÄ± oynanacak.Â 

9- Hentbol KadÄ±nlar SÃ¼per Ligi'nin 13. haftasÄ±nda Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ile ArdeÅŸen GenÃ§lik karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ä°zmir/16.00)



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