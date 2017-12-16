DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
10:49, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi
Asya
GÃ¼ncelleme: 09:36, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

  • PaylaÅŸ
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda ÅŸiddetli deprem
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda ÅŸiddetli deprem

Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev Ã§Ã¶ktÃ¼, 65 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ulusal Afetle MÃ¼cadele Dairesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sutopo Purwo Nugroho,Â Endonezya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun bulunduÄŸu Java AdasÄ±'ndaki depremde ev Ã§Ã¶kmesi sonucu iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ aÃ§Ä±kladÄ±.

BatÄ± Java'da 62 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±n ve Orta Java'da 80 yaÅŸÄ±ndaki bir erkeÄŸin Ã§Ã¶ken evlerin altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Nugroho, depremin yoÄŸun bir ÅŸekilde hissedildiÄŸi Tasikmalaya, Pangandaran ve Ciamis bÃ¶lgelerinde 40'tan fazla evin Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 65 evin yanÄ± sÄ±ra hastane gibi bazÄ± kamu kurumlarÄ±nÄ±n da zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Merkez Ã¼ssÃ¼ Tasikmalaya kentinin 43 kilometre gÃ¼neybatÄ±sÄ± olan ve 105 kilometre derinlikte yaÅŸanan depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Endonezya Meteoroloji AjansÄ± 7,3, ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rma Merkezi ise 6,5 olarak duyurmuÅŸtu.

Bu arada, depremin kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± hissedildiÄŸi baÅŸkent Cakarta'da ÅŸu ana kadar can ya da mal kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YaklaÅŸÄ±k 30 saniye sÃ¼ren depremin ardÄ±ndan verilen tsunami alarmÄ±nÄ±n da iki saat sonra da kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

Â 



Ä°lgili Konular endonezya java adasÄ±nda deprem endonezyada deprem
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
TÃ¼rkmen komutan Osman'dan Sputnik e 'Afrin' yalanlamasÄ±
TÃ¼rkmen komutan Osman'dan Sputnikâ€™e 'Afrin' yalanlamasÄ±

Suriyeâ€™de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶rev yapan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu komutanlarÄ±ndan Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansÄ±na "Afrin operasyonu"na iliÅŸkin demeÃ§ vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Brexit'te ikinci aÅŸamaya geÃ§ildi
Brexit'te ikinci aÅŸamaya geÃ§ildi

Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri liderleri, Brexit'te AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸini belirleyecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesini onayladÄ±. Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda ÅŸiddetli deprem
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda ÅŸiddetli deprem

Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev Ã§Ã¶ktÃ¼, 65 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.
quot Trump siyaseten bitmiÅŸtir ve intifada 2018'de yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ecek quot
"Trump, siyaseten bitmiÅŸtir ve intifada 2018'de yÃ¼kseliÅŸe geÃ§ecek"

MÄ±sÄ±rlÄ± gazeteci-yazar Huveydi, "Suudi Arabistan'daki kriz, medya abluka altÄ±nda olduÄŸu iÃ§in gizli tutuluyor, bunun yansÄ±malarÄ±nÄ± ancak sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–yle sanÄ±yorum ki Suudi Arabistan gelecekte iÃ§ ve dÄ±ÅŸ aÃ§Ä±dan daha da derinleÅŸen bir krizin iÃ§inde olacak" dedi
UNICEF'ten GÃ¼ney Sudan aÃ§Ä±klamasÄ±
UNICEF'ten GÃ¼ney Sudan aÃ§Ä±klamasÄ±

UNICEF, Ã¼lkede 19 bin Ã§ocuÄŸun silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve gruplar tarafÄ±ndan silah altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Pakistan'da muhalif lider yolsuzluk davasÄ±nda beraat etti
Pakistan'da muhalif lider yolsuzluk davasÄ±nda beraat etti

Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han, Anayasa Mahkemesinde hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk davasÄ±nda aklandÄ±
UCM'den Kongo'da Ã§ocuk asker kullanan lidere tazminat cezasÄ±
UCM'den Kongo'da Ã§ocuk asker kullanan lidere tazminat cezasÄ±

UCM, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.
Eski Rus bakan yolsuzluktan 8 yÄ±l hapse mahkum edildi
Eski Rus bakan, yolsuzluktan 8 yÄ±l hapse mahkum edildi

Rusya'nÄ±n eski Ekonomik KalkÄ±nma BakanÄ± Ulyukev, yolsuzluk iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 8 yÄ±l hapse Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
LÃ¼bnan'da KudÃ¼s protestolarÄ±
LÃ¼bnan'da KudÃ¼s protestolarÄ±

ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± Beyrut'ta cuma namazÄ± sonrasÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilerde yÃ¼zlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi
Afrika'da bir Ã¼lke daha nargileyi yasakladÄ±
Afrika'da bir Ã¼lke daha nargileyi yasakladÄ±

Ruanda, nargile Ã¼rÃ¼nlerinin kullanÄ±mÄ±, reklamÄ± ve ithalini yasakladÄ±
Ä°ngiltere Rusya NATO'nun internetini kesebilir
Ä°ngiltere: Rusya NATO'nun internetini kesebilir

Ä°ngiltere'nin en Ã¼st dÃ¼zey askeri gÃ¶revlisi, Rusya'nÄ±n deniz altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iletiÅŸim ve internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± BarÄ±ÅŸ iÃ§in ErdoÄŸan ÅŸart
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: BarÄ±ÅŸ iÃ§in ErdoÄŸan ÅŸart

Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez" dedi
MÄ±sÄ±r'da cuma hutbelerinin konusu quot KudÃ¼s quot
MÄ±sÄ±r'da cuma hutbelerinin konusu "KudÃ¼s"

MÄ±sÄ±r'daki bÃ¼tÃ¼n camilerde bu hafta da cuma hutbesinde "KudÃ¼s" meselesi ele alÄ±ndÄ±.
BM'den Irak'taki 38 idama kÄ±nama
BM'den Irak'taki 38 idama kÄ±nama

BM, terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun NasÄ±riye kentindeki hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±
Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren vekile Ã¶lÃ¼m tehdidi
Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren vekile Ã¶lÃ¼m tehdidi

Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼metin Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ran iktidar milletvekili Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ã‡in ve Hindistan'Ä±n hareketleri enerji piyasalarÄ±nÄ± etkileyecek
Ã‡in ve Hindistan'Ä±n hareketleri enerji piyasalarÄ±nÄ± etkileyecek

UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Birol, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor" dedi

Haberler

ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± Endonezyaâ€™da protesto edildi
ABD'nin KudÃ¼s kararÄ± Endonezya da protesto edildi

Endonezya'da Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na protesto
Endonezya'da Trump'Ä±n KudÃ¼s kararÄ±na protesto

Endonezyaâ€™da tropikal kasÄ±rga, 41 Ã¶lÃ¼
Endonezya da tropikal kasÄ±rga 41 Ã¶lÃ¼

Endonezya'da Mevlid-i Nebi kutlamalarÄ±na bÃ¼yÃ¼k ilgi
Endonezya'da Mevlid-i Nebi kutlamalarÄ±na bÃ¼yÃ¼k ilgi

Endonezya'daki yanardaÄŸda volkanik hareketlilik sÃ¼rÃ¼yor
Endonezya'daki yanardaÄŸda volkanik hareketlilik sÃ¼rÃ¼yor

Endonezya'da alarm! 40 bin kiÅŸi tahliye edildi
Endonezya'da alarm 40 bin kiÅŸi tahliye edildi

Agung YanardaÄŸÄ± yeniden faaliyete geÃ§ti
Agung YanardaÄŸÄ± yeniden faaliyete geÃ§ti

Endonezya'da meclis baÅŸkanÄ±na yolsuzluktan gÃ¶zaltÄ±
Endonezya'da meclis baÅŸkanÄ±na yolsuzluktan gÃ¶zaltÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 