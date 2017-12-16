Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda ÅŸiddetli deprem

Ulusal Afetle MÃ¼cadele Dairesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sutopo Purwo Nugroho,Â Endonezya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun bulunduÄŸu Java AdasÄ±'ndaki depremde ev Ã§Ã¶kmesi sonucu iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ aÃ§Ä±kladÄ±.
BatÄ± Java'da 62 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±n ve Orta Java'da 80 yaÅŸÄ±ndaki bir erkeÄŸin Ã§Ã¶ken evlerin altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Nugroho, depremin yoÄŸun bir ÅŸekilde hissedildiÄŸi Tasikmalaya, Pangandaran ve Ciamis bÃ¶lgelerinde 40'tan fazla evin Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 65 evin yanÄ± sÄ±ra hastane gibi bazÄ± kamu kurumlarÄ±nÄ±n da zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Merkez Ã¼ssÃ¼ Tasikmalaya kentinin 43 kilometre gÃ¼neybatÄ±sÄ± olan ve 105 kilometre derinlikte yaÅŸanan depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Endonezya Meteoroloji AjansÄ± 7,3, ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rma Merkezi ise 6,5 olarak duyurmuÅŸtu.
Bu arada, depremin kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± hissedildiÄŸi baÅŸkent Cakarta'da ÅŸu ana kadar can ya da mal kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
YaklaÅŸÄ±k 30 saniye sÃ¼ren depremin ardÄ±ndan verilen tsunami alarmÄ±nÄ±n da iki saat sonra da kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
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Suriyeâ€™de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶rev yapan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu komutanlarÄ±ndan Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansÄ±na "Afrin operasyonu"na iliÅŸkin demeÃ§ vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri liderleri, Brexit'te AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸini belirleyecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesini onayladÄ±. Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev Ã§Ã¶ktÃ¼, 65 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.
MÄ±sÄ±rlÄ± gazeteci-yazar Huveydi, "Suudi Arabistan'daki kriz, medya abluka altÄ±nda olduÄŸu iÃ§in gizli tutuluyor, bunun yansÄ±malarÄ±nÄ± ancak sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–yle sanÄ±yorum ki Suudi Arabistan gelecekte iÃ§ ve dÄ±ÅŸ aÃ§Ä±dan daha da derinleÅŸen bir krizin iÃ§inde olacak" dedi
UNICEF, Ã¼lkede 19 bin Ã§ocuÄŸun silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve gruplar tarafÄ±ndan silah altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri Han, Anayasa Mahkemesinde hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan yolsuzluk davasÄ±nda aklandÄ±
UCM, Ã§ocuklarÄ± askerliÄŸe zorlama ve savaÅŸta kullanmaktan suÃ§lu bulunan Kongolu askeri lider Lubangaâ€™nÄ±n tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti.
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Ä°ngiltere'nin en Ã¼st dÃ¼zey askeri gÃ¶revlisi, Rusya'nÄ±n deniz altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iletiÅŸim ve internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez" dedi
MÄ±sÄ±r'daki bÃ¼tÃ¼n camilerde bu hafta da cuma hutbesinde "KudÃ¼s" meselesi ele alÄ±ndÄ±.
BM, terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun NasÄ±riye kentindeki hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±
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UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Birol, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor" dedi