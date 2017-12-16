GÃ¼ncelleme: 09:36, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda ÅŸiddetli deprem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ulusal Afetle MÃ¼cadele Dairesi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sutopo Purwo Nugroho,Â Endonezya'da nÃ¼fusun en yoÄŸun bulunduÄŸu Java AdasÄ±'ndaki depremde ev Ã§Ã¶kmesi sonucu iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸiniÂ aÃ§Ä±kladÄ±.

BatÄ± Java'da 62 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±n ve Orta Java'da 80 yaÅŸÄ±ndaki bir erkeÄŸin Ã§Ã¶ken evlerin altÄ±nda kalarak Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktaran Nugroho, depremin yoÄŸun bir ÅŸekilde hissedildiÄŸi Tasikmalaya, Pangandaran ve Ciamis bÃ¶lgelerinde 40'tan fazla evin Ã§Ã¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 65 evin yanÄ± sÄ±ra hastane gibi bazÄ± kamu kurumlarÄ±nÄ±n da zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

Merkez Ã¼ssÃ¼ Tasikmalaya kentinin 43 kilometre gÃ¼neybatÄ±sÄ± olan ve 105 kilometre derinlikte yaÅŸanan depremin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Endonezya Meteoroloji AjansÄ± 7,3, ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rma Merkezi ise 6,5 olarak duyurmuÅŸtu.

Bu arada, depremin kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± hissedildiÄŸi baÅŸkent Cakarta'da ÅŸu ana kadar can ya da mal kaybÄ±nÄ±n yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

YaklaÅŸÄ±k 30 saniye sÃ¼ren depremin ardÄ±ndan verilen tsunami alarmÄ±nÄ±n da iki saat sonra da kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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