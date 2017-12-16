Brexit'te ikinci aÅŸamaya geÃ§ildi

28 Ã¼yeli AB'nin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±,Â Brexit, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, KudÃ¼s, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere BrÃ¼ksel'de AB Konseyi binasÄ±nda toplandÄ±.
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼ren zirvenin sonunda AB liderleri, Ä°ngiltere'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel bir oturumda Brexit konusunu ele aldÄ±. Liderler, AB-Ä°ngiltere arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerde, vatandaÅŸ haklarÄ±, mali anlaÅŸma ve Ä°rlanda'yla sÄ±nÄ±r konularÄ±nda yeterince ilerleme kaydedildiÄŸine karar vererek iliÅŸkilerin geleceÄŸini tayin edecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesine onay verdi.
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla liderlerin ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesinde mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'i kutladÄ±. May de yine sosyal medya Ã¼zerinden verdiÄŸi cevapta, sorunsuz bir Brexit'i gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in dÃ¼n alÄ±nan kararÄ±n Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu ifade etti.
Tusk, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ise "Gelecekteki iliÅŸkilerin Ã§erÃ§evesiyle ilgili ÅŸimdi 27 AB Ã¼yesi iÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacak ve Ä°ngiltere'yle iletiÅŸimde olacak. Bu temelde genel prensipleri kabul edecek ve mÃ¼zakerelere gelecek yÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ±z." dedi.
Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Brexit sonrasÄ± iliÅŸkileri belirleyecek ikinci aÅŸama iÃ§in mÃ¼zakereler, ocak ayÄ±nda baÅŸlayacak. Ancak ticari iliÅŸkilere dair mÃ¼zakerelerin mart ayÄ±ndan Ã¶nce baÅŸlamasÄ± beklenmiyor. MÃ¼zakerelerin amacÄ±, Brexit sonrasÄ± yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l sÃ¼recek geÃ§iÅŸ dÃ¶neminin ÅŸartlarÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸma olacak.
AB, 29 Mart 2019'da Ä°ngiltere'nin birlikten ayrÄ±lmasÄ± sonrasÄ±, Ã¼ye olmasa da geÃ§iÅŸ sÃ¼resi boyunca AB kanunlarÄ± ve Avrupa Adalet DivanÄ± kararlarÄ±na uymasÄ±nÄ± istiyor. AB ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki olasÄ± bir ticari anlaÅŸmanÄ±n iÃ§eri belirsizliÄŸini korurken BrÃ¼ksel Londra'nÄ±n sÃ¼reÃ§ tamamlana kadar diÄŸer Ã¼lkelerle ikili ticari anlaÅŸma yapamayacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.
Suriyeâ€™de FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde gÃ¶rev yapan Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu komutanlarÄ±ndan Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansÄ±na "Afrin operasyonu"na iliÅŸkin demeÃ§ vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Avrupa BirliÄŸi Ã¼lkeleri liderleri, Brexit'te AB-Ä°ngiltere arasÄ±ndaki iliÅŸkilerinin geleceÄŸini belirleyecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesini onayladÄ±. Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Endonezya'nÄ±n Java AdasÄ±'nda meydana gelen 7,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n ikiye yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi. Deprem nedeniyle 40'tan fazla ev Ã§Ã¶ktÃ¼, 65 ev hasar gÃ¶rdÃ¼.
MÄ±sÄ±rlÄ± gazeteci-yazar Huveydi, "Suudi Arabistan'daki kriz, medya abluka altÄ±nda olduÄŸu iÃ§in gizli tutuluyor, bunun yansÄ±malarÄ±nÄ± ancak sosyal paylaÅŸÄ±m sitelerinde gÃ¶rÃ¼yoruz. Ã–yle sanÄ±yorum ki Suudi Arabistan gelecekte iÃ§ ve dÄ±ÅŸ aÃ§Ä±dan daha da derinleÅŸen bir krizin iÃ§inde olacak" dedi
UNICEF, Ã¼lkede 19 bin Ã§ocuÄŸun silahlÄ± gÃ¼Ã§ler ve gruplar tarafÄ±ndan silah altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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Ä°ngiltere'nin en Ã¼st dÃ¼zey askeri gÃ¶revlisi, Rusya'nÄ±n deniz altÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iletiÅŸim ve internet kablolarÄ±na yÃ¶nelik yeni bir tehdit oluÅŸturduÄŸunu bildirdi.
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kocias, "TÃ¼rk-Yunan iliÅŸkilerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek, iki devletin barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ÅŸekilde birlikte var olmasÄ±nÄ± inÅŸa etmek istiyorsanÄ±z bugÃ¼n iktidarÄ±n merkezi ErdoÄŸan'dÄ±r. BaÅŸka biriyle konuÅŸsanÄ±z bile sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yerine getirmez" dedi
MÄ±sÄ±r'daki bÃ¼tÃ¼n camilerde bu hafta da cuma hutbesinde "KudÃ¼s" meselesi ele alÄ±ndÄ±.
BM, terÃ¶rle ilgili suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼m giyen 38 mahkumun NasÄ±riye kentindeki hapishanede idam edilmesini kÄ±nadÄ±
Ä°ngiltere'de hÃ¼kÃ¼metin Brexit yasa tasarÄ±sÄ±nda deÄŸiÅŸiklik yaptÄ±ran iktidar milletvekili Ã¶lÃ¼m tehditleri aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
UluslararasÄ± Enerji AjansÄ± Ä°cra DirektÃ¶rÃ¼ Birol, "Hindistan Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 20 yÄ±lda kurulu gÃ¼Ã§ olarak kapasitesine bir Avrupa daha ekleyecek. Ã‡in ise bir Amerika ekleyecek. Onun iÃ§in Pekin ve Yeni Delhi'deki tÃ¼m seÃ§imler, kararlar, teknolojiler herÅŸey bizi yakÄ±ndan ilgilendiriyor" dedi