GÃ¼ncelleme: 09:43, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Brexit'te ikinci aÅŸamaya geÃ§ildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

28 Ã¼yeli AB'nin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±,Â Brexit, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, KudÃ¼s, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere BrÃ¼ksel'de AB Konseyi binasÄ±nda toplandÄ±.

Ä°ki gÃ¼n sÃ¼ren zirvenin sonunda AB liderleri, Ä°ngiltere'nin katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel bir oturumda Brexit konusunu ele aldÄ±. Liderler, AB-Ä°ngiltere arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerde, vatandaÅŸ haklarÄ±, mali anlaÅŸma ve Ä°rlanda'yla sÄ±nÄ±r konularÄ±nda yeterince ilerleme kaydedildiÄŸine karar vererek iliÅŸkilerin geleceÄŸini tayin edecek ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesine onay verdi.

BREXÄ°T'TE Ä°KÄ°NCÄ° AÅžAMANIN Ä°LKÄ°NDEN ZORLU OLMASI BEKLENÄ°YOR

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla liderlerin ikinci aÅŸamaya geÃ§ilmesinde mutabÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'i kutladÄ±. May de yine sosyal medya Ã¼zerinden verdiÄŸi cevapta, sorunsuz bir Brexit'i gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in dÃ¼n alÄ±nan kararÄ±n Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu ifade etti.

Tusk, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ise "Gelecekteki iliÅŸkilerin Ã§erÃ§evesiyle ilgili ÅŸimdi 27 AB Ã¼yesi iÃ§ Ã§alÄ±ÅŸmalar yapacak ve Ä°ngiltere'yle iletiÅŸimde olacak. Bu temelde genel prensipleri kabul edecek ve mÃ¼zakerelere gelecek yÄ±l baÅŸlayacaÄŸÄ±z." dedi.

Brexit konusunda AB'de birlikteliÄŸinin devam edeceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Tusk, bir soru Ã¼zerine ikinci aÅŸamada mÃ¼zakerelerin ilk aÅŸamadan daha zorlu olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BREXÄ°T'TE Ä°KÄ°NCÄ° AÅžAMA

Brexit sonrasÄ± iliÅŸkileri belirleyecek ikinci aÅŸama iÃ§in mÃ¼zakereler, ocak ayÄ±nda baÅŸlayacak. Ancak ticari iliÅŸkilere dair mÃ¼zakerelerin mart ayÄ±ndan Ã¶nce baÅŸlamasÄ± beklenmiyor. MÃ¼zakerelerin amacÄ±, Brexit sonrasÄ± yaklaÅŸÄ±k iki yÄ±l sÃ¼recek geÃ§iÅŸ dÃ¶neminin ÅŸartlarÄ± Ã¼zerinde anlaÅŸma olacak.

AB, 29 Mart 2019'da Ä°ngiltere'nin birlikten ayrÄ±lmasÄ± sonrasÄ±, Ã¼ye olmasa da geÃ§iÅŸ sÃ¼resi boyunca AB kanunlarÄ± ve Avrupa Adalet DivanÄ± kararlarÄ±na uymasÄ±nÄ± istiyor. AB ve Ä°ngiltere arasÄ±ndaki olasÄ± bir ticari anlaÅŸmanÄ±n iÃ§eri belirsizliÄŸini korurken BrÃ¼ksel Londra'nÄ±n sÃ¼reÃ§ tamamlana kadar diÄŸer Ã¼lkelerle ikili ticari anlaÅŸma yapamayacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.