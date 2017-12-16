Ã–SYM'den 2017-YDUS adaylarÄ±na sÄ±nav saati uyarÄ±sÄ±

Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak TÄ±pta Yan Dal UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017-YDUS)Â adaylarÄ±na,Â saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸe izin verilmeyeceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.
Ã–SYM'nin sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan duyuruda, yarÄ±n yapÄ±lacakÂ YDUSÂ adaylarÄ±naÂ yÃ¶nelik hatÄ±rlatma yapÄ±ldÄ±.
Buna gÃ¶re, adaylar, yarÄ±n saat 10.00'dan sonra sÄ±navlarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binalara alÄ±nmayacak.
Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±
Ä°MÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karaman, "Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi bÃ¼nyesinde 'UluslararasÄ± KudÃ¼s ve Filistin AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Birimi' kurduk. AmacÄ±mÄ±z hepimizin ortak davasÄ± olan KudÃ¼s ve Filistin konusunda, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, kalÄ±cÄ±, bilimsel Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek araÅŸtÄ±rmalar yapmak"
Ayakta TeÅŸhis ve Tedavi YapÄ±lan Ã–zel SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelik'te yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, Ã¶zel hastanelerde Ã§alÄ±ÅŸan hekimlere mesai saati dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede ya da tÄ±p merkezinde nÃ¶bet tutabilme imkanÄ± getirildi.
DeÄŸerler EÄŸitimi Merkezi, araÅŸtÄ±rma projeleri iÃ§in araÅŸtÄ±rmacÄ± ve asistan alÄ±m ilanÄ±nda bulundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim YÃ¼rÃ¼tme Kurulunca sÃ¶zleÅŸmeli olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± uygun gÃ¶rÃ¼len emeklilik yaÅŸ haddini doldurmuÅŸ Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri, 1'er yÄ±llÄ±k sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilecek.
ENFEKDER BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. KÃ¶ksal,grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemini belirterek, "Grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n koruyuculuÄŸu kesin, bu nedenle Ã¶zellikle risk grubundaki kiÅŸilerin mutlaka bu aÅŸÄ±yÄ± yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Koruyucu olduÄŸuna emin olsunlar. Grip aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in henÃ¼z sÃ¼re geÃ§medi, tam zamanÄ±" ifadelerini kullandÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Kaliteli eÄŸitim vermek iÃ§in 580 binin Ã¼zerinde Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ÅŸubat ayÄ±nda ilana Ã§Ä±kÄ±yoruz, 20 bin Ã¶ÄŸretmeni daha alacaÄŸÄ±z. Toplam Ã¶ÄŸretmen sayÄ±mÄ±z ÅŸu anda 904 bin" dedi
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs/kredi hakkÄ± kazanan ve kullanmak isteyen Ã¶ÄŸrencilerin taahhÃ¼tnamelerini en geÃ§ 10 AralÄ±k Pazar saat 23.59'a kadar e-Devlet Ã¼zerinden onaylamalarÄ± gerektiÄŸi bildirildi
AK Parti Grup BaÅŸkanvekili ElitaÅŸ'Ä±n BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi, TBMM Milli EÄŸitim, KÃ¼ltÃ¼r, GenÃ§lik ve Spor Komisyonunda kabul edildi. Ankara'da Sevgi VakfÄ± tarafÄ±ndan Lokman Hekim Ãœniversitesi adÄ±yla yeni bir vakÄ±f Ã¼niversitesi kurulacak.
TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± ile Bosna Hersek Ä°slam BirliÄŸi VakÄ±flar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ arasÄ±nda baÅŸkent Saraybosna'daki Eski Yetimler KampÃ¼sÃ¼'nÃ¼n kiralanmasÄ±na iliÅŸkin sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±.
Bursa Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Veli SarÄ±kaya, Bursa milli eÄŸitiminin sorunlarÄ±nÄ± ve bu sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in neler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ± 24 KasÄ±m gecesi Birlik VakfÄ± Bursa Åžubesinin Cuma Meclisiâ€™nde.
Ã‡ankÄ±rÄ± Karatekin Ãœniversitesi ile Sudan Bilim ve Teknoloji Ãœniversitesi arasÄ±nda Ã§ift diploma programÄ± kurulmasÄ±na iliÅŸkin protokol imzalandÄ±
HRÃœ Endokrinoloji Bilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Eren, "Ä°nsÃ¼lin Ã§ok ciddi bir ilaÃ§, yanlÄ±ÅŸ kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hastanÄ±n hayatÄ±nÄ± tehlikeye atabilir. Bunun iÃ§in sorumluluÄŸu tek baÅŸÄ±na hastaya bÄ±rakmamak gerekir." dedi.
Bilim adamlarÄ±, antibiyotiÄŸe karÅŸÄ± direnÃ§ geliÅŸmesine neden olan bakterilerin gen transferi yapmasÄ±nÄ± engelledi
YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler ve Akraba Topluluklar (YTB) BaÅŸkanÄ± KÃ¶se, "Bu yÄ±l 53 ArakanlÄ± Ã¶ÄŸrenci burslu olarak TÃ¼rkiye'de eÄŸitime baÅŸlÄ±yor. BildiÄŸiniz gibi Arakan'da yaÅŸanan insani drama TÃ¼rkiye mÃ¼dahil oldu." dedi.
Ankara'da, Sevgi VakfÄ± tarafÄ±ndan Lokman Hekim Ãœniversitesi kurulmasÄ±na iliÅŸkin tasarÄ±, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunuldu