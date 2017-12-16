GÃ¼ncelleme: 09:49, 16 AralÄ±k 2017 Cumartesi

Ã–SYM'den 2017-YDUS adaylarÄ±na sÄ±nav saati uyarÄ±sÄ±





Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak TÄ±pta Yan Dal UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (2017-YDUS)Â adaylarÄ±na,Â saat 10.00'dan sonra sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸe izin verilmeyeceÄŸi uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Ã–SYM'nin sosyal medya hesaplarÄ±ndan yapÄ±lan duyuruda, yarÄ±n yapÄ±lacakÂ YDUSÂ adaylarÄ±naÂ yÃ¶nelik hatÄ±rlatma yapÄ±ldÄ±. Buna gÃ¶re, adaylar, yarÄ±n saat 10.00'dan sonra sÄ±navlarÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± binalara alÄ±nmayacak.

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