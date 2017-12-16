Türkmen komutan Osman'dan Sputnik’e 'Afrin' yalanlaması

Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansına "Afrin operasyonu"na ilişkin demeç vermediğini söyledi.
Osman, yaptığı açıklamada, Sputnik’in bir haberinde yer alan “10 bin Türk askeri ile 15 bin ÖSO militanı hazır bekletiliyor. Türkiye ile (PYD/PKK'ya karşı) Afrin operasyonu için son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Emri bekliyorlar." şeklindeki ifadelerin kendisine ait olmadığını belirtti.
Türkmen komutan, Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinin güvenliğini koruma görevinin devam ettiğini kaydetti.
Osman, şöyle konuştu:
“Ben Sputnik ya da herhangi bir medya organına (terör örgütü PYD/PKK'ya karşı) Afrin operasyonu konusunda herhangi bir açıklama yapmadım. Zaten Türkiye’nin yapabileceği bir operasyonla ilgili Türklerin yerine konuşma hakkım da yok.
Çok daha önce yaptığım açıklamalarda genel olarak, ÖSO’nun PYD tarafından işgal edilen Arap ve Türkmen köylerini eninde sonunda özgürleştireceğini söylemiştim. Ama onları da Sputnik'e değil başka medya organlarına söylemiştim. Türkiye bir operasyon yapacaksa ne tarihini ne şeklini bilebiliriz.
Biz, ÖSO olarak Fırat Kalkanı bölgesinde görevimize devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi kamplarımızda askeri eğitimler sürüyor.”
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev yapan Özgür Suriye Ordusu komutanlarından Ahmed Osman, Rus Sputnik haber ajansına "Afrin operasyonu"na ilişkin demeç vermediğini söyledi.
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