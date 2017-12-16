Karadağ'da 'Osmanlı Kültürünün İzleri' sergisi | FOTO

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Tuzi'de Osmanlı Kültürünün İzleri" sergisi açıldı.
Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Şeher" tarafından başkente bağlı Tuzi Belediyesinin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergi, tarihe ve Osmanlıya ilgi duyan Karadağlıları bir araya getirdi.
Malesija Kültür ve Bilgi Merkezi'nde açılan sergide, Osmanlı döneminden kalma dini kitap, silah, kılıç, kıyafet ve çeşitli kaplar yer alıyor.
Tuzi Kültür Faaliyetleri Sorumlusu Vaid Dresevic, sergilenen eserlerin her birinin savaşları ve bölgenin tarihini belirleyen olayları anımsattığını söyledi.
Dresevic, kültürel değerinin yanı sıra serginin ziyaretçiler için bir tarih dersi niteliğinde olduğunu ifade etti.
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Tuzi'de Osmanlı Kültürünün İzleri" sergisi Osmanlıya ilgi duyan Karadağlıları bir araya getirdi.
İbrahim Ethem Gören, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ile yürütme kurulu üyesi olduğu İlke İlim ve Kültür Derneği bünyesinde tesis ettikleri Kurumsal Yönetim Akademisi üzerine hasbihal etti.
Kültür ve sanat medeniyetimizin can damarlarıdır. Dolayısıyla medeniyetimize bir nevi hayatiyet kazandıran kültür ve sanat çalışmaları ve dahi politikaları akl-ı selim, tab-ı müstakim bir plan, program dâhilinde yürütülmelidir.
Aralık ayının girişi ile birlikte dergiler raflarda yerlerini almaya başladı
Edebi eserler milletlerin hissiyatlarının arşivi mahiyetinde olup bir nevi toplumların hafızası görevini üstlenir. Ecdadımızın Sevgili Peygamberimize (sav) karşı sevgi ve muhabbetlerini kavramak için evvelemirde ilk müracaat edilecek eserler bittabi Kâinatın Efendisi’nin (sav) dünyayı teşriflerini anlatan mevlitlerdir.
"Sîreti Sûrette Görmek" üst başlığıyla düzenlenecek olan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılacak.
Yönetmen Kaplanoğlu, "Nasıl mimari, bir inşa etme sanatıysa, sinema da zaman inşa etme sanatıdır." dedi.
Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen İİT Kültür Bakanları Konferansı'na katılmak için Sudan'da bulunan Kurtulmuş, Hartum Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi
Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi ve matematikçi Matrakçı Nasuh'un farklı yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu
Anadolu’yu sanat ve estetik güzelliklerle donatma ve öz sanatlarımızı tanıtma çalışmaları bağlamında Uşak’ta da hat, tezhip ve ebru sergisi düzenlendi. 17 Kasım Cuma günü açılışı yapılan sergi yoğun ilgi gördü.
"Yazıya ve Yazarlığa Adanmış Bir Ömür: Mehmet Doğan" başlıklı panel, TYB İstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşti.
Hattat Ali Toy, Geleneksel Sanatlar alanında Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Kasım ayı dergileriyle ilgili bu ikinci haberimizde dergilerimizden ulaşabildiklerimizle ilgili kısa tanıtımlara devam ediyoruz.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, İslam Düşünce Atlası'yla, İslam düşünce tarihine dair yeni bir perspektif geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu çalışmanın başarmasını arzu ettiğimiz şeylerden biri, belki de yüz yılı aşkın süredir maruz kaldığımız kültürel sömürgeciliğe bir başkaldırı olarak değerlendirilebilir." dedi.
Eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Tüyap Kitap Fuarındaki imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya geldi.