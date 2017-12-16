Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:34, 16 Aralık 2017 Cumartesi
Kültür Sanat
Güncelleme: 10:11, 16 Aralık 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Karadağ'da 'Osmanlı Kültürünün İzleri' sergisi | FOTO
Karadağ'da 'Osmanlı Kültürünün İzleri' sergisi | FOTO

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Tuzi'de Osmanlı Kültürünün İzleri" sergisi Osmanlıya ilgi duyan Karadağlıları bir araya getirdi.

FOTO GALERİ

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Tuzi'de Osmanlı Kültürünün İzleri" sergisi açıldı.

Ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu "Şeher" tarafından başkente bağlı Tuzi Belediyesinin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sergi, tarihe ve Osmanlıya ilgi duyan Karadağlıları bir araya getirdi.

Malesija Kültür ve Bilgi Merkezi'nde açılan sergide, Osmanlı döneminden kalma dini kitap, silah, kılıç, kıyafet ve çeşitli kaplar yer alıyor.

Tuzi Kültür Faaliyetleri Sorumlusu Vaid Dresevic, sergilenen eserlerin her birinin savaşları ve bölgenin tarihini belirleyen olayları anımsattığını söyledi.

Dresevic, kültürel değerinin yanı sıra serginin ziyaretçiler için bir tarih dersi niteliğinde olduğunu ifade etti. 

HABERİN FOTOLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN



İlgili Konular Karadağ Osmanlı Kültürünün İzleri
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kültür Sanat Haberleri
Karadağ'da 'Osmanlı Kültürünün İzleri' sergisi FOTO
Karadağ'da 'Osmanlı Kültürünün İzleri' sergisi | FOTO

Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Tuzi'de Osmanlı Kültürünün İzleri" sergisi Osmanlıya ilgi duyan Karadağlıları bir araya getirdi.
Prof Nihat Erdoğmuş ile Kurumsal Yönetim Akademisi'nden açılmış bir sohbet
Prof. Nihat Erdoğmuş ile Kurumsal Yönetim Akademisi'nden açılmış bir sohbet

İbrahim Ethem Gören, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ile yürütme kurulu üyesi olduğu İlke İlim ve Kültür Derneği bünyesinde tesis ettikleri Kurumsal Yönetim Akademisi üzerine hasbihal etti.
Aralık dergileri yayınlanmaya devam ediyor
Aralık dergileri yayınlanmaya devam ediyor

Aralık dergileri ile tanıtımları sürdürüyoruz
Kültür ve sanat medeniyetimizin can damarlarıdır
Kültür ve sanat, medeniyetimizin can damarlarıdır

Kültür ve sanat medeniyetimizin can damarlarıdır. Dolayısıyla medeniyetimize bir nevi hayatiyet kazandıran kültür ve sanat çalışmaları ve dahi politikaları akl-ı selim, tab-ı müstakim bir plan, program dâhilinde yürütülmelidir.
Aralık dergileri yayınlanmaya başladı
Aralık dergileri yayınlanmaya başladı

Aralık ayının girişi ile birlikte dergiler raflarda yerlerini almaya başladı
Cemal Bayak ile Ubeydullah Dede nin Mevlid i üzerine
Cemal Bayak ile Ubeydullah Dede’nin Mevlid’i üzerine…

Edebi eserler milletlerin hissiyatlarının arşivi mahiyetinde olup bir nevi toplumların hafızası görevini üstlenir. Ecdadımızın Sevgili Peygamberimize (sav) karşı sevgi ve muhabbetlerini kavramak için evvelemirde ilk müracaat edilecek eserler bittabi Kâinatın Efendisi’nin (sav) dünyayı teşriflerini anlatan mevlitlerdir.
quot S reti S rette Görmek quot Çalıştay Dizisi Başlıyor
"Sîreti Sûrette Görmek" Çalıştay Dizisi Başlıyor

"Sîreti Sûrette Görmek" üst başlığıyla düzenlenecek olan bir dizi çalıştayda edebiyattan sinemaya, klasik sanatlardan musikiye çeşitli sahalarda siyerin ele alınış biçimleri masaya yatırılacak.
Yönetmen Kaplanoğlu Sinema zaman inşa etme sanatıdır
Yönetmen Kaplanoğlu: Sinema zaman inşa etme sanatıdır

Yönetmen Kaplanoğlu, "Nasıl mimari, bir inşa etme sanatıysa, sinema da zaman inşa etme sanatıdır." dedi.
Bakan Kurtulmuş Sudan'da Türk Kültür Merkezi nin açılışını yaptı
Bakan Kurtulmuş, Sudan'da Türk Kültür Merkezi’nin açılışını yaptı

Sudan'ın başkenti Hartum'da düzenlenen İİT Kültür Bakanları Konferansı'na katılmak için Sudan'da bulunan Kurtulmuş, Hartum Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi
Macaristan'da 'Matrakçı Nasuh' Sergisi açıldı
Macaristan'da 'Matrakçı Nasuh' Sergisi açıldı

Minyatür sanatçısı, hattat, tarihçi ve matematikçi Matrakçı Nasuh'un farklı yönlerini anlatan "16. Yüzyıl Dahisi Matrakçı Nasuh" sergisi, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de sanatseverlerle buluştu
Uşak ta içinden iyilik ve İyilikh ne geçen bir sergi
Uşak’ta içinden “iyilik” ve İyilikhâne” geçen bir sergi

Anadolu’yu sanat ve estetik güzelliklerle donatma ve öz sanatlarımızı tanıtma çalışmaları bağlamında Uşak’ta da hat, tezhip ve ebru sergisi düzenlendi. 17 Kasım Cuma günü açılışı yapılan sergi yoğun ilgi gördü.
Yazarlar D Mehmed Doğan a Vefa Gösterdi
Yazarlar D. Mehmed Doğan’a Vefa Gösterdi

"Yazıya ve Yazarlığa Adanmış Bir Ömür: Mehmet Doğan" başlıklı panel, TYB İstanbul’un mekânı olan Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleşti.
Ali Toy Hat Sanatına Yeni Bir Boyut Kazandırdı
Ali Toy, Hat Sanatına Yeni Bir Boyut Kazandırdı

Hattat Ali Toy, Geleneksel Sanatlar alanında Cumhurbaşkanlığı Büyük Ödülü’ne layık görüldü.
Kasım dergilerini incelemeye devam
Kasım dergilerini incelemeye devam

Kasım ayı dergileriyle ilgili bu ikinci haberimizde dergilerimizden ulaşabildiklerimizle ilgili kısa tanıtımlara devam ediyoruz.
quot İslam Düşünce Atlası kültürel sömürgeciliğe bir başkaldırıdır quot
"İslam Düşünce Atlası kültürel sömürgeciliğe bir başkaldırıdır"

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, İslam Düşünce Atlası'yla, İslam düşünce tarihine dair yeni bir perspektif geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu çalışmanın başarmasını arzu ettiğimiz şeylerden biri, belki de yüz yılı aşkın süredir maruz kaldığımız kültürel sömürgeciliğe bir başkaldırı olarak değerlendirilebilir." dedi.
Davutoğlu ve Kalın Tüyap'ta okuyucularıyla buluştu
Davutoğlu ve Kalın Tüyap'ta okuyucularıyla buluştu

Eski Başbakan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Tüyap Kitap Fuarındaki imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya geldi.

Haberler

Karadağ'da Yeşilay ofisi açıldı
Karadağ'da Yeşilay ofisi açıldı

Karadağ'da bölgesel ekonomi konferansı
Karadağ'da bölgesel ekonomi konferansı

TİKA Karadağ'da zeytinyağı üretim tesisi kuruyor
TİKA Karadağ'da zeytinyağı üretim tesisi kuruyor

İslam'ın Niksic'teki direği: Hacı İsmail Camii
İslam'ın Niksic'teki direği Hacı İsmail Camii

Sancak Neyimiz Olur?
Sancak Neyimiz Olur

AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar
AB'den Karadağ ve Sırbistan için yeni fasıllar

NATO'nun en yeni üyesi Karadağ için tören düzenlendi
NATO'nun en yeni üyesi Karadağ için tören düzenlendi

Karadağ'ın NATO üyeliği resmen başladı
Karadağ'ın NATO üyeliği resmen başladı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 